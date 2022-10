Stasera in tv: “Impero Criminale” su Rai 4

Cast e personaggi

Sam Claflin: Liam McDonagh

Timothy Spall: Clifford Cullen

Hugh Bonneville: Anthony Hammond

Noel Clarke: DS Neil Beckett

Charlie Murphy: DS Gemma Connelly

Joe Claflin: Sean McDonagh

Naomi Ackie: Grace

Aled Arhyel: Archie

David Hayman: DCI Raymond Ellery

George Russo: DI Frank Walsh

Don Gilet: DI Graham Patterson

Cathal Pendred: Gerry Dwyer

Alan McKenna: Isaac Gale

Decca Heggie: Jonjo Dixon

Sam Otto: Nayan Khaliq

Adam Long: Warren Byford

Lorraine Ashbourne: Pam Cullen

Linal Haft: Albert Grimes

Silas Carson: Sindaco Ahmed

Kirsty Hoiles: Agente di custodia

Jo Dyson: Mrs. Byford

Lee Shone: Agente della dogana

Shaun Dooley: Eamonn McDonagh

Nya Summer: Jodie Connelly

Andrei Nova: Besmir Rugova

Shanti Scalpello: Sorella di Basmir Rugova

Arki Scalpello: Figlio di Rugova

Jack Veal: Giovane Liam

Frankie Whaymand: Giovane Sean

La trama

Una pericolosa e oscura rete di corruzione si muove sotto le luci accecanti e i luoghi imponenti del nuovissimo skyline di East London. Dietro ai Giochi Olimpici del 2012 c’è chi si è arricchito mentre a farne le spese sono sempre loro, i reietti. È il caso di Liam McDonagh (Sam Claflin), pugile di talento, che, dopo una rapina a mano armata e nove anni di carcere, oggi non vuole altro che una vita serena. Peccato che suo fratello Sean (Joe Claflin) sia cascato nel gioco spietato dell’imprenditore Clifford Cullen (Timothy Spall), socio in affari del potente Anthony Hammond (Hugh Bonneville). Spaccio, violenza, omicidi: il veleno si è insinuato nella società e nel cuore pulsante del Regno Unito.

Curiosità

“Impero Criminale” è diretto da Ron Scalpello (My Name Is Lenny, Bobby) e scritto da (Ladri di cadaveri – Burke & Hare, Ricomincio da noi, Mia moglie è un fantasma, Fisherman’s Friends).

Il film in originale intitolato “The Corrupted” è basato su eventi reali.

I fratelli nella vita reale Sam Claflin e Joe Claflin interpretano due fratelli nel film.

“L’impero del crimine” è secondo film uscito nel 2019, dopo Fisherman’s Friends, interpretato da Noel Clarke e David Hayman e scritto da Nick Moorcroft.

Sam Claflin e Charlie Murphy sono apparsi insieme nella serie tv Peaky Blinders (2013).

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Andrew Kawczynski (In Full Bloom – I fiori della rabbia, 800 Eroi, Todo Mal, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro).

(In Full Bloom – I fiori della rabbia, 800 Eroi, Todo Mal, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro). La colonna sonora di “Impero Criminale” include il brano “The Corrupted: Pull of You” di Emma Hatton.

TRACK LISTINGS:

1. Blinded by Crime 5:41

2. Redeemed From Destruction 3:01

3. Endemic 4:12

4. You’re a Liability 3:09

5. Wooden or Concrete Box 4:01

6. Pull Some Strings 3:13

7. No One Will Find You 3:30

8. We Need to Expose Him 3:15

9. Empty Conversations 3:59

10. Power’s Collide 3:38

11. Everyone Goes Under 3:42

12. Stop At Nothing 3:55

La colonna sonora di “Impero Criminale” è disponibile su Amazon.