Dal 6 dicembre nei cinema con Notorious Pictures Improvvisamente a Natale mi sposo, la nuova commedia di Francesco Patierno (Improvvisamente Natale) con Diego Abatantuono, Carol Alt, Violante Placido, Elio e il Mago Forest.

Improvvisamente a Natale mi sposo – Trama e cast

La trama ufficiale: Mancano pochi giorni a Natale e, come ogni anno, la famiglia di Lorenzo (Diego Abatantuono) converge verso il suo albergo per le vacanze natalizie. Lorenzo li ha avvisati che non possono mancare per niente al mondo, visto che ha un annuncio importante da fare: si sposerà! La notizia lascia tutti senza parole ma la più sconvolta è Alberta (Violante Placido), che non vuole proprio accettare la novità. Anzi, si convince che Serena (Carol Alt), la promessa sposa dal passato misterioso, sia una sorta di cacciatrice di dote. Da qui ha inizio una girandola di situazioni esilaranti, tra scoperte e inattese rivelazioni, che porteranno a piccoli e grandi colpi di scena.

Il cast include anche Nino Frassica, Michele Foresta aka Mago Forest, Stefano Roberto Belisari aka Elio, Primo Reggiani, Valentina Filippeschi, Paolo Hendel, Sergio Bini aka Bustric, Francesco Di Scola.

Improvvisamente a Natale mi sposo – Il trailer ufficiale

Curiosità sul film

Francesco Patierno (Improvvisamente Natale, La gente che sta bene, Cose dell’altro mondo, Il mattino ha l’oro in bocca) dirige Improvvisamente a Natale mi sposo da una sua sceneggiatura scritta con Federico Baccomo aka Duchesn (Studio Illegael, Abbi Fede). Baccomo e il regista Francesco Patierno sono alla terza collaborazione dopo Improvvisamente Natale e La gente che sta bene.

Il cast tecnico: Fotografia di Mike Stern Sterzynski / Montaggio di Renata Salvatore / Scenografia di Antonella Di Martino / Costum di Catia Dottori / Musica di Pino Donaggio.

Note di regia

Con il secondo capitolo che segue il fortunato esordio di un anno fa, cresce la voglia di confrontarsi con un cinema che parli con tutti ma che rispetti, in primis, l’intelligenza del pubblico. Proprio per questo, produzione e regia hanno lavorato su una storia leggera ma non banale, delicata ma anche profonda, cercando non solo la risata, ma anche di toccare le corde dell’emozione grazie all’aiuto di un grande cast. Molte conferme, come Abatantuono, Violante Placido, Frassica e Mago Forest, ma anche new entry come Elio, Primo Reggiani, Valentina Filippeschi e tanti altri. Con Federico Baccomo, co-autore della sceneggiatura, siamo partiti dalla realtà, raccontando un intreccio di cui conoscevamo, per esperienza diretta, meccanismo e personaggi, declinandolo in una commedia che speriamo, come il film precedente, possa raggiungere l’obiettivo più alto e difficile: unire grandi e meno grandi davanti a uno schermo grande, una sala buia e, ci auguriamo, piena. [Francesco Patierno]

Carol Alt – Note biografiche

Sin dai tempi in cui si è consacrata come la top model più famosa al mondo, la carriera di Carol non si è mai arrestata, diventando una pluripremiata attrice, un’imprenditrice di successo, autrice di best-seller nel settore della salute e della nutrizione e conduttrice di A Healthy You & Carol Alt su FOX News Channel. Eletta “La donna più bella del mondo” dalla rivista Playboy e come “Next Million Dollar Face” da Life Magazine nel 1980, Carol è apparsa sulle copertine di oltre 700 riviste. La sua carriera di attrice inizia con Bob Fosse in Sweet Charity – Una ragazza che voleva essere amata e continua in oltre 45 film, miniserie e serie televisive, sia in America che all’estero. Tra queste, la serie Thunder in Paradise prodotta dai produttori di Baywatch Doug Schwartz e Greg Bonnen, con Hulk Hogan e Chris Lemmon, nonché l’acclamata serie Amazon, scritta da Peter Benchley per la CBS. È diventata una celebrità in Italia, grazie a numerosi film degli anni ’80, tra questi ricordiamo: Via Montenapoleone, I miei primi quarant’anni e Miliardi di Carlo Vanzina ; Bye Bye Baby e Anni 90 – Parte II di Enrico Oldoini; La più bella del reame di Cesare Ferrario; e Un piede in paradiso di Enzo Barboni. Carol ha recitato in To Rome with Love di Woody Allen, interpretando la moglie di Alec Baldwin e ha anche ottenuto un grande successo per il suo ruolo in Private Parts di Howard Stern, prodotto da Paramount. I suoi film indipendenti americani includono: Lotta di potere – Hitters , che ha vinto il Westchester Film Festival; The Look , acclamato al Tribeca Film Festival; e The Signs of the Cross , che ha vinto il Catskills Film Festival. Il film di fantascienza, Creature del terrore , basato su una storia vera, è diventato un cult, così come il film sulla moda, Portfolio , prodotto da Universal Films, che è diventato la bibbia di ogni fashionista. Tra gli altri suoi film, ricordiamo: Nella mente di Kate e Stealing Chanel (che ha anche prodotto) poi trasformati in serie televisive (entrambe per Lifetime); Totally Awesome per VH1; e Homo Erectus di National Lampoon, una commedia di Adam Rifkin con Ali Larder, Tom Arnold e David Carradine. Carol ha partecipato anche a due reality show: la prima stagione di Celebrity Apprentice della NBC e la versione italiana di Ballando con le stelle su RaiUno. Ha ricevuto tre Telegatto, un “Oscar” europeo della Moda, il premio Mont Blanc, il Best Award, il Golden Ticket Box-Office Award per i film di De Laurentis, il Certificate dell’Arte della European Film Commission e l’Umbra Award. Come scrittrice, Carol ha conseguito un dottorato in Alternative Health ed è diventata un’autrice best-seller con il suo primo libro sul crudismo, dal titolo Eating in the Raw , uscito nel 2005 e che continua a vendere moltissime copie. Il suo secondo libro, The Raw 50 , è stato pubblicato nel 2007, mentre il terzo, Easy Sexy Raw , nel 2012. La sua ultima opera del 2015, A Healthy You with Carol Alt , è tratta dalla sua esperienza come conduttrice dell’omonimo show di Fox News.Carol è stata anche una delle protagoniste del documentario di grande successo della HBO, About Face , prodotto da Timothy Greenville-Sanders, che indaga sulle vite segrete delle top model. Carol è anche al centro della serie televisiva sulla moda dal titolo Carol Alt’s Living room , su Amazon Prime Video. Lo show approfondisce la vita di molte delle figure di maggior successo dell’industria della moda degli ultimi 50 anni. Carol è una donna molto attiva anche a livello umanitario, infatti, ha trascorso l’estate a raccogliere fondi insieme ad Andrea Bocelli per la Shelter Chic, una piccola organizzazione da lei fondata che salva gli animali randagi dal braccio della morte. Carol è stata una delle protagoniste della serie Paper Empire con Robert Davi e Denise Richards. Del 2020 è il film Un figlio di nome Erasmus , di cui Carol è la protagonista femminile, al fianco di Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Daniele Liotti e Ricky Memphis. Nello stesso anno interpreta il film My Last Best Friend , per la regia di Filippo M. Prandi, per il quale verrà candidata come miglior attrice al Chelsea Film Festival.

Improvvisamente a Natale mi sposo – Foto e poster

