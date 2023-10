Sono iniziate nel Salento le riprese del film L’ultima settimana di settembre, diretto dall’esordiente Gianni De Blasi che vede protagonisti Diego Abatantuono e il giovane Biagio Venditti.

Il lungometraggio, scritto da Pippo Mezzapesa, Antonella W. Gaeta, e Gianni De Blasi, racconta la storia di Pietro Rinaldi (Diego Abatantuono), un anziano scrittore in declino, vedovo e stanco della vita, che progetta di suicidarsi nel giorno del suo compleanno. Ma a sconvolgere i suoi piani arriva la morte tragica e improvvisa della figlia (Roberta Mattei) e del genero: adesso Pietro dovrà occuparsi del nipote adolescente Mattia (Biagio Venditti), ormai orfano. Nonno e nipote, che si sono sempre ignorati, si ritrovano così a vivere una dolorosa quanto indesiderata convivenza… Un viaggio che i due faranno insieme si rivelerà di fondamentale importanza per nonno e nipote, con clamorosi colpi di scena e avvenimenti che cambieranno per sempre i destini dei due protagonisti.

“L’ultima settimana di settembre” è scritto da Pippo Mezzapesa, Antonella W. Gaeta, e Gianni De Blasi. Il film è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film, della società Passo Uno e con il supporto logistico di Apulia Film Commission e Regione Puglia. Sarà distribuito da Medusa Film al cinema nel 2024.

Gianni De Blasi – Note biografiche

In concomitanza con gli studi presso il DAMS di Bologna, Gianni De Blasi collabora come assistente alla regia al film “Il Miracolo” di E. Winspeare. Nel 2003, dopo aver conseguito la laurea magistrale, realizza un episodio del film collettivo “A Levante”. Nel 2008 si è diplomato in regia pubblicitaria presso il Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Lombardia. È aiuto regista di cortometraggi e film per il cinema, tra cui “L’Altra Metà” (candidato David di Donatello e menzione Nastri d’argento 2010), “La giornata” (Candidato David di Donatello 2018 e premiato Nastri d’argento 2018) e “Il Bene mio” di P. Mezzapesa. Dirige spot, video per eventi, videoclip musicali tra cui per Bandadriatica, Mondo Marcio, Paolo Conte, Al Bano, Tonino Carotone, Après La Classe, Alborosie e altri. Realizza Backstage (“Mine Vaganti” e “Allacciate le Cinture” di F. Ozpetek). Il suo documentario “Altamente” (con Emir Kusturica) presentato al BIF&ST 2015 vince il premio della giuria al RIFF 2015 ed è distribuito su piattaforma Prime Video. Il suo cortometraggio “L’elemosina” con Iaia Forte è in distribuzione nei principali festival nazionali e internazionali.