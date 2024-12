Stasera in tv: “Improvvisamente Natale” su Canale 5

Improvvisamente Natale, Su Canale 5 la commedia natalizia “fuori stagione” di Francesco Patierno (La gente che sta bene) con Diego Abatantuono premuroso nonno che si trova a dover dare una brutta notizia alla nipotina (Sara Ciocca) sull’imminente divorzio dei genitori (Violante Placido e Lodo Guenzi).

Improvvisamente Natale – Cast e personaggi

Diego Abatantuono: Lorenzo

Sara Ciocca: Chiara

Violante Placido: Alberta

Lodo Guenzi: Giacomo

Anna Galiena: Rosa

Antonio Catania: Mario

Michele Foresta: Otto

Gloria Guida: Claudia

Nino Frassica: don Michele

Luca Vecchi: Paolo

Noli Sta Isabel: Zhou

Paolo Hendel: Franz

Christian Dei: Nicolò

Luca Charles Brucini: Walter

Dedalo Saudino: Pietro

Ludovica Bersani: Johanna

Karen Piana: Giorgia

Marco Ghirlandi: Filippo

John Kennedy Ben Gomas: Long

Improvvisamente Natale – Trama e trailer

Per Chiara (Sara Ciocca) il Natale è un momento speciale, ancor più di quanto lo sia per ogni bambino. Ogni anno, infatti, il Natale è anche l’occasione per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso alberghetto d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta e Giacomo, hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente della settimana di Ferragosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno…Il nonno, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice… a Ferragosto!

Francesco Patierno torna alla commedia e ritrova per la terza volta un solido supporto in Diego Abatantuono, che il regista ha già diretto anche in Cose dell’altro mondo e La gente che sta bene. La trama del film segue un divorzio imminente, una ragazzina che come al solito ne farà le spese, a cui si aggiunge la codardia dei due giovani genitori nell’appioppare al nonno e padre di lei l’onere di dare alla nipotina adorata la brutta notizia.

Il film di Patierno ha la peculiarità di essere una commedia natalizia ambientata decisamente “fuori stagione”, visto che il cenone si tiene nientemeno che a Ferragosto, ma è tutta la creazione di un fittizio Natale per esaudire il desiderio della nipotina di nonno Abatantuono che rende tutta la situazione un po’ surreale e a tratti straniante.

“Improvvisamente Natale” si basa interamente sulle singole performance e le varie dinamiche che si creano all’interno di questo suggestivo albergo di montagna immerso nella natura, in cui si rievoca a più riprese e giocosamente il cult horror Shining, in siparietti un po’ ingenui e solo a tratti in grado di strappare qualche sorriso.

Pezzi da novanta della comicità come Nino Frassica sembrano imbrigliati da una sceneggiatura che cerca di coniugare commedia all’italiana e intrattenimento per famiglie che non sempre, come in questo caso, riesce a trovare il giusto equilibrio creando più narrazioni collaterali che si dipanano per proprio conto, perdendo inevitabilmente consistenza, per poi ritrovarsi e confluire in un classico “happy end” forse anche troppo accomodante rispetto alle dinamiche innescate e al cast coinvolto.

“Improvvisamente Natale” riesce anche nel non facile compito di “disinnescare” l’umorismo ficcante e la battuta pronta di un Diego Abatantuono “nonnificato” e disarmato di fronte ad una caratterizzazione sin troppo bonaria. Sulla carta i duetti tra lui e l’Otto del Mago Forest promettevano scintille, ma tutto si spegne in battibecchi fugaci e privi di verve per due comici di razza decisamente sottoutilizzati (vedi Nino Frassica).

“Improvvisamente Natale” seppur piacevole nel suo approccio, si muove con troppa discrezione sul terreno del politicamente scorretto e si ammanta di quell’atmosfera da fiction “generalista” che vorrebbe accontentare un po’ tutti, ma che alla fine risulta comicamente “blanda” e troppo politically correct per restare impressa nella memoria, anche solo per qualche gag pienamente riuscita. Se con “Improvvisamente Natale” ci troviamo di fronte ad un tentativo, la nostra è una mera ipotesi e la si prenda come tale, di creare un’alternativa al defunto “Cinepanettone”, purtroppo ancora non si è raggiunto il giusto equilibrio tra serio e faceto.

Curiosità

Francesco Patierno dirige “Improvvisamente Natale” da una sua sceneggiatura scritta con Federico Baccomo “Duchesne”, Neri Parenti e Gianluca Bomprezzi da un soggetto di Neri Parenti e Gianluca Bomprezzi.

Il cast tecnico: Renata Salvatore (montaggio), Katia Dottori (costumi), Antonella Di Martino (scenografia), Mike Stern Sterzynski (fotografia), Piero Fancellu, Ivan Andrea Menchinelli & Biagio Gurreri (suono), Anna Pennella (casting), Fabrizio Procaccini (aiuto regista).

Renata Salvatore (montaggio), Katia Dottori (costumi), Antonella Di Martino (scenografia), Mike Stern Sterzynski (fotografia), Piero Fancellu, Ivan Andrea Menchinelli & Biagio Gurreri (suono), Anna Pennella (casting), Fabrizio Procaccini (aiuto regista). Il film ha fruito di un remake americano dal titolo Ops! È già Natale (2024), diretto da Peter Chelsom e interpretato da Danny DeVito, Andie MacDowell e Francesco Salvi.

Il film ha generato un sequel, Improvvisamente a Natale mi sposo (2023) che vede il ritorno del regista Francesco Patierno, protagonisti ancora Diego Abatantuono, Violante Placido, Nino Frassica e Michele Forest aka Il Mago Forest e i nuovi arrivati Carol Alt, Elio, Valentina Filippeschi e Primo Reggiani.

Note di regia

È un film per la famiglia e sulla famiglia. Ho cercato di costruire una commedia a più strati che, oltre al puro intrattenimento, offrisse anche una giusta profondità. Per questo motivo abbiamo lavorato con la produzione su un cast di grandi attori capaci di interpretare personaggi e situazioni con le numerose sfumature che la storia richiedeva. Anche da un punto di vista tecnico, c’era l’ambizione di lavorare su un film che avesse uno standard internazionale. La collaborazione con Mike Stern, direttore della fotografia in numerosi film americani, mi ha permesso di dare alle immagini e ai movimenti della macchina da presa il tono giusto per un film che ha aspettative importanti. [Francesco Patierno]

La colonna sonora

La colonna sonora le musiche originali del film sono di Pino Donaggio (Doppia personalità, Trauma, 7 chili in 7 giorni, Botte di Natale, Palermo Milano solo andata, Il figlio di Chucky). Donaggio ha musicato anche il sequel “Improvvisamente a Natale mi sposo”.

(Doppia personalità, Trauma, 7 chili in 7 giorni, Botte di Natale, Palermo Milano solo andata, Il figlio di Chucky). Donaggio ha musicato anche il sequel “Improvvisamente a Natale mi sposo”. Altri brani inclusi nella colonna sonora: Almost Time For Christmas Day di David Tobin, Jeff Meegan, Freddie Gavita & Jason Pedder / Bam Bam Twist di Achille Lauro / Swingle Bells di David Tobin & Jeff Meegan