Il regista britannico Ben Wheatley durante l’estate ha girato in due settimane e in gran segreto un misterioso horror low-budget dal titolo In The Earth. Ora è disponibile un primo teaser del film che sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2021.

Il film è stato girato durante la pandemia di Covid-19 e la storia ne è un riflesso diretto, infatti è incentrata proprio sulla ricerca di una cura ad un virus devastante.

Mentre il mondo cerca una cura per un virus devastante, uno scienziato e uno scout del parco si avventurano nel profondo della foresta per il controllo di routine di attrezzature. Durante la notte il loro viaggio diventa una terrificante incursione attraverso il cuore dell’oscurità, con la foresta che prende vita intorno a loro.

“In The Earth” è interpretato da Joel Fry (Il trono di spade), Ellora Torchia (Midsommar), Hayley Squires (Io, Daniel Blake) e Reece Shearsmith (The Cottage) che ha già lavorato con Ben Wheatley in I disertori – A Field in England e High-Rise: La rivolta.

I crediti di Wheatley, che ha recentemente diretto il nuovo adattamento Rebecca di Netflix, includono l’horror Kill List, la black-comedy Killer in viaggio, il dramma horror a sfondo storico I disertori – A Field in England, l’adattamento High-Rise – La rivolta e il thriller d’azione Free Fire. Wheatley è inoltre designato alla regia di due sequel: Meg 2: The Trench, sequel dell’horror fantascientifico Il primo squalo con Jason Statham e Tomb Raider 2 con il ritorno di Alicia Vikander nei panni dell’eroina dei videogiochi Lara Croft. Tanto per non farsi mancare nulla Wheatley è collegato anche all’horror Freak Shift che segue una banda di disadattati dà la caccia e uccide mostri notturni che provengono dal sottosuolo e un film ispirato alla sitcom britannica “Ideal” della BBC.

