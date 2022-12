Stasera in tv: “In vacanza su Marte” con Boldi e De Sica su Canale 5

In Vacanza su Marte, su Canale 5 la commedia “spaziale” diretta da Neri Parenti con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi reduci dal successo della loro reunion con Amici come prima.

In vacanza su Marte – Cast e personaggi

Christian De Sica: Fabio Sinceri

Massimo Boldi: Giulio Sinceri anziano

Lucia Mascino: Bea

Milena Vukotic: Tina

Paola Minaccioni: Elena

Denise Tantucci: Marina

Herbert Ballerina: Pippo Anselmi

Fiammetta Cicogna: Alice

Francesco Bruni: Dylan

Alessandro Bisegna: Giulio Sinceri giovane

Simone Colombari: Ten. Piero Carloni

Giovanni Guardiano: Avvocato

Taiyo Yamanouchi: Prof. Toshiro Tayo

Livio Beshir: Body Guard 1

Sidy Diop: Body Guard 2

Cristina Cappelli: Carolina

Simone Farinon: Michele

Barbara Scoppa: Monica

In vacanza su Marte – Trama e trailer

Siamo nel 2030, e in vacanza si va su Marte! Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (Christian De Sica) sta per sposare su Marte la facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante un’escursione nello spazio, qualcosa andasse storto e Giulio diventasse di colpo un arzillo vecchietto (Massimo Boldi)? Tra esilaranti imprevisti e divertenti equivoci, Fabio si ritroverà a fare i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare. I re della commedia, Christian De Sica e Massimo Boldi, assieme a un cast corale porteranno tutti su Marte per le feste, tra gag irresistibili e risate “spaziali”.

Curiosità sul film

Neri Parenti è un regista storico dei film di Fantozzi e del filone dei Cinepanettoni, il suo primo è stato “Vacanze di Natale ’95” con Christian De Sica e Massimo Boldi.

Neri Parenti dirige “In vacanza su Marte” da una sua sceneggiatura scritta con Gianluca Bomprezzi (Un Natale al sud, Matrimonio al sud, Matrimonio a Parigi, A natale mi sposo). Bompressi e Parenti hanno collaborato anche per Natale da chef che ha visto protagonista Massimo Boldi in solitaria).

Le riprese si sono svolte in un teatro di posa a Cinecittà.

La pellicola, a causa della chiusura delle sale cinematografiche causata dalla pandemia di COVID-19, non ha avuto una distribuzione cinematografica, ma è stato distribuito direttamente in noleggio e acquisto sulle piattaforme digitali.

Il film ha raggiunto nei primi 10 giorni di messa in onda oltre 800.000 spettatori su Sky Cinema.

Le musiche originali del film sono del compositore Bruno Zambrini, collaboratore di lunga data del regista Neri Parenti dai tempi della saga di Fantozzi. La prima collaborazione tra Zambrini e Parenti risale al 1982 per la commedia Sogni mostruosamente proibiti con protagonista Paolo Villaggio, seguiranno Pappa e ciccia (1983) e il primo Fantozzi musicato da Zambrini, il leggendario Fantozzi subisce ancora (1983) uno dei migliori della saga dell’iconico ragioniere.

Il trailer e i titoli di coda del film sono accompagnati dalla hit “Hypnotized” dei Purple Disco Machine.

Note di regia

Era il 2005 quando in Natale a Miami ho girato l’ultima inquadratura della coppia Boldi – De Sica. Da quel giorno le loro carriere artistiche si sarebbero separate. I due attori finito il ciak si salutarono affettuosi e si allontanarono in due direzioni diverse, una specie di Sunset Boulevard (Viale del Tramonto) raddoppiato, per loro fortuna, non erano diretti al manicomio come la Norma Desmond protagonista del capolavoro di Billy Wilder, una divinità per chi fa il nostro mestiere. E adesso dopo 15 anni ci siamo ritrovati e abbiamo fatto, come si dice adesso, una reunion. In verità i due si erano già riuniti, ma questa era la prima volta che si riformava il trio Parenti/Boldi/De Sica. La cosa incredibile che invece di essere passati 15 anni è sembrato che non ci vedessimo da 15 giorni. È bastato un attimo per fare riscoppiare la famosa scintilla comica. È bastato uno sguardo, un gesto, una frase, un’idea in più per ricreare quell’alchimia di successoche ci ha accompagnato per tanti anni. Li ho trovati come il vino che migliora con gli anni. Due preziose bottiglie conservate per 15 anni e poi stappate con gran gusto. La prima sfida è stata: quest’anno dove si va? Perché il mondo lo abbiamo girato quasi tutto e poi l’idea, di cui non rivelerò la paternità: andiamo su Marte!!! Come dei novelli Elon Musk ci siamo tuffati in questa avventura. Razzi, astronavi, tute spaziali, assenza di gravità, passeggiate su Marte, cupole con ossigeno che permettevano di vivere su quel pianeta privo di ossigeno. Insomma tutto quello che si poteva sfruttare per una narrazione comica. Il risultato è perfetto: un film comicissimo ma anche originalissimo come ambientazione e situazioni con attori bravissimi insomma tutto issimo. Sono sicuro che vi piacerà…tantissimo… [Neri Parenti]