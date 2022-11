Incroci Sentimentali: trailer italiano e anticipazioni del film con Juliette Binoche al cinema dal 17 novembre

Dal 17 novembre nei cinema italiani con Europictures Incroci Sentimentali (Avec amour et acharnement), il nuovo film della regista francese Claire Denis (Chocolat, L’amore secondo Isabelle) con protagonisti Juliette Binoche e Vincent Lindon.

Incroci Sentimentali – Trama e cast

La sinossi ufficiale: Parigi, inverno. Sara e Jean (Juliette Binoche & Vincent Lindon) si amano. Convivono da diversi anni. Il loro amore li rende felici, forti. Si fidano reciprocamente e il loro desiderio non si è mai spento. Una mattina (per caso?) Sara incontra François (Gregoire Colin), colui che le ha presentato Jean. Proprio il François che ha lasciato senza alcuna esitazione per stare con Jean.

Il cast include anche Bulle Ogier (La grande villa), Issa Perica (I miserabili), Alice Houri (A testa alta), Mati Diop (Sleepwalkers), Bruno Podalydes (È arrivato nostro figlio), Lola Creton (Qualcosa nell’aria) e Richard Courcet (Beau travail), Lilian Thuram (Tout simplement noir).

Incroci Sentimentali – Trailer e video

Curiosità sul film

Claire Denis (Chocolat, High Life, L’amore secondo Isabelle) dirige “Incroci Sentimentali” da una sua sceneggiatura scritta con Christine Angot e adattata dal romanzo “Un tournant de la vie” di Angot.

Il film segna la seconda collaborazione della regista Claire Denis con la scrittrice Christine Angot dopo L’amore secondo Isabelle del 2017.

Il film segna il debutto di Hana Magimel, figlia di Juliette Binoche e Benoît Magimel.

Il film segna una reunion della regista Claire Denis con Juliette Binoche, Vincent Lindon e Grégoire Colin.

Il romanzo originale

Christine Angot è autrice di molti romanzi: Léonore, Toujours, L’Inceste, Rendez-vous, Le Marché des amants, Les Petits, Une Semaine vacation o Un amour impossible, che è stato adattato per il teatro e rappresentato in particolare all’Odéon. il suo ultimo libro Le Voyage dans l’Est ha vinto il Prix Medicis. “Un tournant de la vie” segue una giovane donna che ha una relazione stabile e una figlia, che un giorno, per caso, incontra per strada l’uomo che nove anni prima aveva amato follemente.

La sinossi ufficiale del romanzo: Stavo attraversando la strada…Vincent stava passando sul marciapiede di fronte. Mi sono fermata in mezzo all’incrocio. Ero lì, congelata. Il cuore che batteva. Ho guardato la sua schiena che si allontanava. Petto largo, fianchi stretti, aveva una statura impressionante. Avrei potuto correre, raggiungerlo. Gira l’angolo. Rimango in piedi, con le gambe bloccate. Occhi fissi sulla direzione che aveva preso. tremavo. Non riuscivo più a respirare. Ho preso il telefono dalla borsa, ho chiamato un amico.

Chi è Claire Denis?

Claire Denis è una regista e sceneggiatrice francese, nota per film come Chocolat, Beau Travail, Cannibal Love, 35 rhums, e Les Salauds. Nata a Parigi, Claire Denis ha vissuto in diversi paesi africani fino a 12 anni. Tornata in Francia, ha studiato all’IDEHEC (Institut des Hautes Etudes Cinématographiques), dove ha incontrato la direttrice della fotografia Agnès Godard, che in seguito lavorerà alla maggior parte dei suoi film. Ha iniziato la sua vita professionale nel cinema come assistente di importanti registi come Robert Enrico, Wim Wenders, Costa Gavras e Jacques Rivette. In seguito, ha lavorato con Jim Jarmusch al sul film Daunbailò. Nel 1987, Claire Denis scrive e dirige il suo primo film, “Chocolat”. Storia semi-autobiografica della tensione razziale nell’Africa coloniale degli anni ’50 al momento dell’indipendenza, il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes del 1988, è stato nominato ai César Awards e ha ricevuto ampi consensi dalla critica negli Stati Uniti. Nel 1996 le è stato conferito il Pardo d’Oro al Locarno Film Festival per Nenette e Boni. Seguono Beau Travail (1999), Cannibal Love (2001), Vendredi soir (2002), 35 rhums (2008), White Material (2009) e Les Salauds (2013), presentato in Un Certain Regard al Festival di Cannes nel 2013. Nel 2017, Claire Denis torna a Cannes con L’amore secondo Isabelle, con Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchelle, Alex Descas e Gérard Depardieu, proiettato come film di apertura della Quinzaine des Réalisateurs. Nel 2018, High Life, con Robert Pattinson, Juliette Binoche e Mia Goth viene selezionato al Toronto Film Festival. Selezionato per il concorso al Festival di Berlino, “Incroci Sentimentali” riunisce Juliette Binoche e Vincent Lindon per la prima volta sullo schermo. Stars at Noon con Margaret Quelly e Joe Alwyn è ora in post-produzione dopo le riprese in Nicaragua. Claire Denis ha co-sceneggiato la maggior parte dei suoi film con Jean-Pol Fargeau, ma ha anche collaborato alla sceneggiatura con Emmanuele Bernheim (Vendredi Soir), Marie NDiaye (White Material) e Christine Angot (L’amore secondo Isabelle, Incroci sentimentali).

Intervista alla regista

La regista Claire Denis parla del film e dei cliché che intende sventare.

È una storia semplice: Sara e Jean convivono come coppia. Un giorno, per caso, Sara vede François, un ex. Ma sia nel romanzo di Christine che nel film, la semplicità è ingannevole. È un modo per sventare i cliché. I cliché sui modelli comportamentali che conosciamo tutti: il ménage à trois, la donna divisa tra due uomini che ne soffre, ecc. Con Christine non c’era il rischio di cadere in queste convenzioni. È una linea sottile, e il film è questa linea, un atto di equilibrio, una passeggiata sul filo del rasoio. Per me la sceneggiatura è come argilla che viene modellata a poco a poco. Dalla nebbia si cominciano a intravedere le sagome, che iniziano a muoversi, a parlare, a prendere forma…

Denis parla della seconda collaborazione con Christine Angot dopo “L’amore secondo Isabelle” del 2017.

Questa volta la collaborazione con Christine è stata diversa. Non stavamo partendo da zero. Abbiamo adattato Un tournant de la Vie, uno dei suoi romanzi. Un’altra differenza – una grande – è che questo progetto ha cominciato a prendere vita all’inizio della pandemia. Essendo in lockdown – agli arresti domiciliari, come la maggior parte del mondo – io e Christine abbiamo deciso di lavorare su qualcosa. È strano a dirsi, ma un po’ è vero: questo film esiste grazie al lockdown…Christine è piuttosto cupa, mentre io sono più un tipo ansioso. L’impatto dei nostri tormenti a volte è esplosivo. Come una batteria, polo positivo, polo negativo e scintille che volano. Il processo di scrittura è stato vivace. Le cose continuavano a muoversi, è successo tutto velocemente. Non c’era inerzia, ma molta allegria. Con Christine sto sempre per scoppiare a ridere. È sempre aperta all’umorismo…Un film è come una casa. Per il modo in cui ho costruito questa casa in particolare, non ho avuto bisogno di aggiungere stanze in più per renderla vivibile. La trama dei personaggi non è nelle loro biografie. È nel momento. Il loro presente fugace – pochi giorni a Parigi in inverno – è sufficiente a creare la tempesta di sentimenti che li lascerà devastati. È anche per questo che ci sono poche scene all’aperto. La loro interiorità stessa funge da esteriorità leggermente misteriosa. Sono come alieni, teletrasportati al di fuori dalle loro abitudini.

Il film segna una reunion della regista con Juliette Binoche (Sara), Vincent Lindon (Jean) e Grégoire Colin (François).

È stata una rimpatriata come nessun’altra. Juliette Binoche, ad esempio, è capace di tutto! Sa fare commedia, come in L’amore secondo Isabelle, e qui invece ha una sorta di gravitas drammatica. È coraggiosa. Affronta tutto frontalmente, accetta qualsiasi sfida. Non è solo per spettacolo. È naturale. Juliette è completamente Sara: bella, ribelle, piena di amore e tenacia. Vincent Lindon mi ha offerto il suo potere maschile, che è anche gentile e rassicurante. Una volta che si fida del suo personaggio, dà tutto. Il suo Jean è sconvolto, ma non risulta ridicolo quando, ad esempio, parla del perché ama il supermercato. In lui ci sono una certa delicatezza e fragilità. Mi piace molto una delle sue scene, in cui esce sul balcone a fumare una sigaretta. Il silenzio dice tutto: la sua voglia di fumare non deve appestare la vita degli altri. Grégoire Colin offre un altro tipo di mascolinità. Non vedevo l’ora di lavorare ancora con la sua faccia da lupo. François, il suo personaggio, è intuitivo, una canaglia che gioca con la sua vita come se fosse al casinò: punta tutto sul nero, sul rosso, un’ultima volta e vedremo… Per lui, l’emozione del gioco conta più della vittoria. Cosa hanno in comune questi tre attori? Al di là della finzione del film, ciò che mi lega a ciascuno è che abbiamo sempre continuato ad amarci l’un l’altro. Non ci siamo mai lasciati. Ciascun attore mi mormorava: “Ecco il mio personaggio. Lo amo e voglio che anche tu lo ami”. Chiaro, possiamo discutere di costumi, capigliature, set, blocchi. Ma l’unica cosa che non posso mettere in discussione è il loro impegno. Una volta che sono lì, davvero lì, invadono tutto. E che dolce invasione! Non c’è più spazio per non farseli piacere. Questo vale anche per gli altri attori: Mati Diop, Bulle Ogier. Ho insistito perché facessero parte del progetto. Avevo bisogno di loro. Mi hanno dato fiducia, mi hanno mostrato altre vie – più libere, più personali – attraverso le quali sarei potuta entrare nel film.

Incroci Sentimentali – La colonna sonora

I Tindersticks tornano a collaborare con la regista Claire Denis, la rock band ha contribuito sia alle musiche originali originali del film che con una canzone inedita (“Both Sides of the Blade”) pubblicata come parte dell’album “PAST IMPERFECT: The best of tindersticks ’92 –’21” disponibile su Amazon. Denis e i Tindersticks hanno collaborato anche per Nénette e Boni (1996), Cannibal Love – Mangiata viva (2001), Vendredi soir (2002), 35 rhums (2008), White Material (2010), Les salauds (2013) e Stars at Noon (2022).

tornano a collaborare con la regista Claire Denis, la rock band ha contribuito sia alle musiche originali originali del film che con una canzone inedita (“Both Sides of the Blade”) pubblicata come parte dell’album “PAST IMPERFECT: The best of tindersticks ’92 –’21” disponibile su Amazon. Denis e i Tindersticks hanno collaborato anche per Nénette e Boni (1996), Cannibal Love – Mangiata viva (2001), Vendredi soir (2002), 35 rhums (2008), White Material (2010), Les salauds (2013) e Stars at Noon (2022). I Tindersticks sono un gruppo rock alternativo inglese formatosi a Nottingham nel 1991. Hanno pubblicato sei album prima che il cantante Stuart A. Staples intraprendesse una carriera da solista. La band si è riunita brevemente nel 2006 e più definitivamente l’anno successivo. La formazione attuale include Stuart Staples, David Leonard Boulter, Neil Fraser, Dan McKinna ed Earl Harvin.

Incroci Sentimentali – Foto e poster