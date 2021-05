Indiana Jones 5: nel cast anche Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson

Boyd Holbrook (The Predator) e Shaunette Renée Wilson (The Resident) hanno firmato con Lucasfilm e Disney per recitare in Indiana Jones 5. Holbrook e Wilson vanno ad unirsi al protagonista Harrison Ford e ai già confermati Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Thomas Kretschmann.

Non ci sono ancora dettagli da condividere sulla trama della storia, ma il regista James Mangold (Logan – The Wolverine) ha anticipato che il film potrebbe essere ambientato nella New York degli anni ’60. Mangold ha assunto il ruolo di regista da Steven Spielberg, che ha passato la mano per la regia, ma è rimasto a bordo come produttore ed è ancora coinvolto i diversi elementi del film.

Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel si uniscono a Spielberg come produttori. Anche John Williams tornerà a comporre la colonna sonora del film, ricordiamo che il pluripremiato compositore premio Oscar, oltre che un collaboratore di lunga data di Spielberg ha anche musicato i precedenti quattro film della saga, tutti diretti da Spielberg, che sono valsi a Williams tre candidature all’Oscar, tranne il deludente Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo che è stato anche l’unico film della saga a non ricevere alcuna candidatura all’Oscar.

Boyd Holbrook torna a collaborare con James Mangold dopo aver interpretato Donald Pierce in Logan – The Wolverine. L’attore visto recentemente nei panni del supereroe Miracle Guy in We Can Be Heroes di Netflix apparirà anche nel dramma d’azione Beckett, su un turista americano (John David WashingtonI che in seguito ad un tragico incidente automobilistico in Grecia si trova al centro di una pericolosa cospirazione politica e in fuga per la sua vita, ed è nel cast del mistery-horror Vengeance su un conduttore radiofonico di New York che si reca nel sud degli Stati Uniti per indagare sull’omicidio della sua ragazza. Entrambi i film sono attualmente in post-produzione e in attesa di una data di uscita ufficiale.

“Indiana Jones 5” dovrebbe iniziare la produzione per l’estate 2021, con una data di uscita nelle sale fissata al 29 luglio 2022.