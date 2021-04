Thomas Kretschmann nel cast di Indiana Jones 5

Va prendendo forma il cast del nuovo film di Indiana Jones e il sito The Wrap annuncia che l’attore tedesco Thomas Kretschmann è ufficialmente a bordo.

Thomas Kretschmann è noto per il ruolo del barone Wolfgang von Strucker in Avengers: Age of Ultron. ma l’attore ha anche vestito i panni di vampiro del Dracula 3D di Dario Argento, è stato il Captain Englehorn nel remake di King Kong di Peter Jackson e più recentemente un criminale nel poliziesco Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite con protagonisti Mel Gibson e Vince Vaughn. Non è noto chi Kretschmann andrà ad interpretare, ma visti i precedenti è probabile che si tratti di un villain.

Non ci sono ancora dettagli da condividere sulla trama di Indiana Jones 5, ma Mangold ha recentemente accennato ad un suo coinvolgimento nello sviluppo di un film ambientato in una New York degli anni ’60, e si è ipotizzato che stesse parlando del prossimo film di Indiana Jones.

Kretschmann si unisce ad un cast che già include Harrison Ford di nuovo nei panni dell’immarcescibile archeologo con l’aggiunta di Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen in ruoli non specificati.

Di ritorno per “Indiana Jones 5” anche il leggendario compositore John Williams per proseguire un’eredità musicale iniziata 40 anni fa con I predatori dell’arca perduta, il franchise ha fruttato a Williams tre candidature all’Oscar e un tema musicale iconico che va ad unirsi ad altri temi classici di Williams quali Superman, Lo squalo, Star Wars ed E.T. L’extraterrestre. Purtroppo il deludente Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo ha fatto si che per la prima volta il franchise venisse completamente ignorato dagli Oscar con nessuna candidatura ricevuta, speriamo che la lezione sia stata tale da non ripetere l’errore del contare troppo sulla nostalgia dei fan invece di creare una trama degna di una saga e di un personaggio tanto iconici.

Kathleen Kennedy, Steven Spielberg, Frank Marshall e Simon Emanuel saranno i produttori. La quinta puntata del franchise inizierà la produzione quest’estate e uscirà il 29 luglio 2022.