Riprese in corso per Indiana Jones 5 e disponibili foto e video dal set in cui ritroviamo Harrison Ford di nuovo in azione nei panni dell’iconico archeologo diretto dal James Mangold dell’acclamato Logan e del più recente Le Mans ’66 – La grande sfida.

Dopo aver riscontrato una serie di battute d’arresto e ritardi dopo un primo annuncio del 2016, Indiana Jones 5 è finalmente tornato in pista prima della data di uscita prevista per il 2022. Di recente, il regista James Mangold ha completato il cast di supporto del film, reclutando Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson e naturalmente Ford è tornato per interpretare Indiana Jones presumibilmente per l’ultima volta.

Condivisa dall’utente Twitter IJ Adventure Outpost, quelal che torvate a seguire è una nuova immagine di Ford sul set di “Indiana Jones 5”, che indossa il famoso costume dell’archeologo. Ford può essere visto con la produttrice Kathleen Kennedy.

Al momento delle riprese Ford ha 78 anni, quindi ci sono ovvi limiti a ciò che può fare fisicamente. “Il regno del teschio di cristallo” ha aggiunto al mix alieni e una scena con un frigorifero a dir poco ridicola quindi si spera che Mangold sia in grado di creare una storia avvincente e divertente per il personaggio che ha bisogno di un rilancio.

Ulteriori foto dal set disponibili cliccando via Daily Mail potrebbero suggerire una scena del film con una versione più giovane di Indiana Jones, forse un flashback. Le nuove immagini mostrano che durante le riprese a The North Yorkshire Moors, una controfigura è stata avvistata con la maschera di un giovane Harrison Ford che suggerisce l’utilizzo in post-produzione di CG per un Indy ringiovanito, mentre un veicolo del set avvistato ha rivelato una locomotiva a vapore nazista che suggerisce che la scena si svolgerà durante la seconda guerra mondiale.

Today was an unexpected day. Just met @theofficialmads when I was on my duty. Very kind and friendly guy! #MadsMikkelsen pic.twitter.com/4IBhVvxehg — Iain Makepeace (@IainJoseph89) June 7, 2021

Il sito Chronicle Live ha pubblicato immagini della produzione di Indiana Jones 5 che hanno rivelato alcuni carri armati nella suggestiva location del castello di Bamburgh in Inghilterra. Le riprese del nuovo episodio dell’iconico franchise sono iniziate solo di recente nel Regno Unito e, finora, sia Harrison Ford che Mads Mikkelsen sono stati avvistati a Newcastle, la città più vicina all’attuale luogo delle riprese. Le foto mostrano anche un camion che trasporta un carro armato tedesco della seconda guerra mondiale, così come filo spinato allineato e sacchi di sabbia.

It’s only Indiana Jones (in his cycling gear) at The Ships Cat on the North Shields Fish Quay! pic.twitter.com/Yt5M1tP1Ll — Steve & Karen (@TheSandK) June 8, 2021

Concludiamo con un nuovo video sul set di “Indiana Jones 5” che trovate a seguire e che conferma che il tanto atteso quinto film di Indiana Jones vedrà il ritorno dei malvagi nazisti. Mentre le riprese proseguono il sito NYMR ha rivelato un nuovo video che rivela immagini dal set del film. Il video non solo presenta un treno in movimento, ma mostra anche la locomotiva decorata con immagini naziste sulle sue macchine e sul motore che abbiamo visto in precedenti immagini trapelate dal set.



[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]