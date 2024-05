Stasera in tv: “Influencer – L’isola delle illusioni” su Rai 4

Influencer – L’isola delle illusioni, su Rai 4 l’horror psicologico di Kurtis David Harder (Spiral) con protagoniste Emily Tennant (Flicka 2 – Amiche per sempre, Cedar Cove) e Cassandra Naud (It’s a Wonderful Knife, See).

Influencer – Cast e personaggi

Emily Tennant: Madison

Rory J Saper: Ryan

Cassandra Naud: CW

Justin Sams: Jay

Paul Spurrier : Rupert

Sara Canning: Jessica

Influencer – Trama e trailer

Mentre si reca per un viaggio in solitaria zaino in spalla in Thailandia, l’influencer dei social media Madison (Emily Tennant) incontra CW (Cassandra Naud), che viaggia abbracciando uno stile di vita più disinibito, ma l’interesse di CW per lei ad un certo punto del viaggio prende una piega più oscura.

Curiosità sul film

Kurtis David Harder dirige “Influencer – L’isola delle illusioni” da una sua sceneggiatura scritta con Tesh Guttikonda (Summerland).

La voglia sul volto di CW non è make-up. L’attrice Cassandra Naud è nata con un grande nevo sotto l’occhio destro.

Le voci fuori campo di Madison che narrano dopo la sequenza dei titoli sono state create con un vero creatore vocale IA, non sono state utilizzate registrazioni reali di Emily Tennant.

In una scena in cui CW riporta Madison a casa sua, lei ha una copia di Innocenti all’estero (The Innocents Abroad, 1867) di Mark Twain. Un tema ricorrente nel libro di Twain è il modo in cui si ritrova annoiato e persino arrabbiato per i luoghi in cui la storia e la cultura vengono sfruttate a scopo di lucro.

Il film è prodotto da Jack Campbell, Brandon Christensen, Tesh Guttikonda, Kurtis David Harder, Micah Henry. Coprodotto da Cassandra Naud e Rory J Saper. Rebecca Campbell è produttore associato e Laura M. Small è produttore esecutivo.

Influencer – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Avery Kentis (All Who Loved Her, Summerland, Collision at Split Rock, Incontrol, American Bistrot). Kentis e il regista Kurtis David Harder sono alla loro seconda collaborazione dopo il mistery horror Spiral.

La colonna sonora include i brani: Skeleton di Dan Kanvis / Peach di Jason Nolan / Door Shutter di Brokenchard / Happy to Be Here di Marscott / Bullitt di Elephanz / Party e Reckless di Orlando Angelo / Beat Back e Next To You di Bowlz / Dancing On My Glock e Like Ugh di Attar / 1992 di YNG Martyr / Something in the Water di Szlenderman / Bossa De Amazones di Konteks / Getup di Nicholas Franchise.

1. Opening (0:40)

2. Bikes (1:08)

3. Elephants (0:56)

4. Going Out (0:45)

5. Madison’s Room (1:14)

6. Being Madison (3:31)

7. Alone (1:36)

8. Bangkok (2:25)

9. Search (1:38)

10. Club Chat (1:06)

11. Jessica’s Room (2:04)

12. Ryan Arrives (2:02)

13. Calling Madison (0:56)

14. Biking with Ryan (0:41)

15. Stalking (1:37)

16. You’re F***ing Creepy (1:38)

17. Tagged (2:05)

18. New Love of My Life (2:36)

19. Drugged (3:34)

20. Leaving (2:51)

21. First Date (3:23)

22. Have You Seen Her (0:30)

23. Haven’t Seen Them Since (5:02)

24. The Dock (1:35)

25. Underwater (0:35)

26. Cancelled (3:13)

27. Returning to the Island (2:21)

La colonna sonora di “influencer – L’isola delle illusioni” è disponibile su Amazon.