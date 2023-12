Inheritance, su Rai 4 un thriller indipendente diretto da Vaughn Stein (Terminal) e interpretato da Lily Collins, Simon Pegg e Connie Nielsen. Dopo la morte di un ricco magnate, moglie e figlia dell’uomo dovranno fare i conti con una sconvolgente eredità segreta che minaccia di distruggere le loro vite.

Lily Collins: Lauren Monroe

Simon Pegg: Morgan Warner / Carson Thomas

Connie Nielsen: Catherine Monroe

Chace Crawford: William Monroe

Patrick Warburton: Archer Monroe

Marque Richardson: Scott

Michael Beach: Harold Thewlis

Joe Herrera: Det. Emilio Sanchez

Doppiatori italiani

Martina Felli: Lauren Monroe

Lorenzo Scattorin: Morgan Warner / Carson Thomas

Anna Radici: Catherine Monroe

Mattia Bressan: William Monroe

Riccardo Lombardo: Archer Monroe

Alessandro Germano: Scott

Luca Ghignone: Det. Emilio Sanchez

La trama ufficiale: Lauren Monroe (Lily Collins) è una giovane procuratrice distrettuale in ascesa che ha dedicato la sua vita ad essere un dipendente pubblico nonostante le aspettative della sua ricca e potente famiglia di New York. Quando suo pil padre magnate muore improvvisamente, le lascia una chiavetta USB e una serie di chiavi che la portano a un segreto scioccante nascosto sotto la proprietà della sua famiglia. Combattuta tra il desiderio di proteggere il passato sinistro di suo padre e il dovere di portare alla luce la verità in nome della giustizia, Lauren si ritrova in una rete infinita di bugie e inganni, svelando segreti della vita di suo padre che minacciano di distruggere il tessuto stesso della sua influente famiglia.