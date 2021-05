Injustice: DC annuncia un film d’animazione in sviluppo

DC ha annunciato il loro prossimo film d’animazione, il sito Comingsoon.net riferisce che questo nuovo progetto sarà un adattamento del franchise Injustice nato come videogioco e poi traslato in formato fumetto.

Nel 2013 il franchise debutta con il videogioco per console Injustice: Gods Among Us, trattasi di un picchiaduro il cui gameplay ricalca quello di Mortal Kombat, infatti dietro ci sono i NetherRealm Studios, il team che ha curato lo sviluppo dell’iconico picchiaduro di Midway recentemente adattato in un reboot live-action di buona fattura, ma non entusiasmante.

“Injustice: Gods Among Us” è ambientato in un universo parallelo all’interno del Multiverso di DC Comics. In questa realtà, Superman diventa un tiranno e stabilisce un nuovo ordine mondiale dopo che il Joker lo ha indotto a uccidere Lois Lane e distruggere Metropolis con una bomba nucleare. Nel tentativo di fermarlo, Batman convoca controparti dei membri della Lega da un altro universo per unirsi alla sua insurrezione e porre fine al regime totalitario. “Injustice” è diventato il gioco più venduto negli Stati Uniti e nel Regno Unito durante il mese del suo rilascio. Un sequel, intitolato “Injustice 2”, è stato rilasciato a maggio 2017.

Attorno ai combattimenti tra supereroi e supercriminali DC è stata creata una trama solida munita anche di un prequel a fumetti scritto da Tom Taylor e Brian Buccellato e illustrato da numerosi artisti (Jheremy Raapack, Mike S. Miller, Bruno Redondo, Tom Derenick). Il fumetto racconta i cinque anni che precedono gli eventi del videogioco originale, dall’insurrezione guidata da Batman contro la Justice League guidata da Superman. Una seconda serie a fumetti, “Injustice: Ground Zero”, è andata ancora più indietro narrando gli eventi precedenti al prequel in una rivisitazione degli eventi del gioco dal punto di vista di Harley Quinn. Una terza serie a fumetti sequel dal titolo “Injustice 2” si svolge invece tra gli eventi del primo e il secondo gioco. Tanto per non farsi mancare nulla è disponibile anche miniserie crossover nota come “Injustice vs. Masters of the Universe” e segue il finale alternativo del videogioco “Injustice 2” in cui Superman vince su Batman.

La DC sta quindi ufficialmente avorando ad un film d’animazione di “Injustice” di cui potremo vedere un’anteprima nella “Parte 2” del recente lungometraggio animato Batman: The Long Halloween in uscita il 27 luglio.