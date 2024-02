Inside Out 2: nuovi spot tv “Super Bowl” e “Sanremo 2024” del sequel di Pixar Animation Studios

Disney ha reso disponibile un nuovo teaser trailer di Inside Out 2 della Pixar andato in onda durante il Super Bowl che si concentra sull’ansia che si muove nella mente di Riley mentre gioca a hockey. Ve lo proponiamo insieme a quello recentemente pubblicato in occasione di “Sanremo 2024”. “Inside Out 2” uscirà nelle sale a giugno 2024.

Inside Out 2 – Trama e cast

La trama ufficiale: Le vocine nella testa di Riley la conoscono dentro e fuori, ma la prossima estate tutto cambierà. Inside Out 2 della Pixar ritorna nella mente dell’adolescente Riley, appena nata, mentre il quartier generale sta subendo un’improvvisa demolizione per fare spazio a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che da tempo conducono un’operazione di successo a detta di tutti, non sono sicuri di come sentirsi quando si presenta l’ansia. E sembra che non sia sola.

Le emozioni nel cervello di Riley includono Gioia (Amy Poehler), Tristezza (Phyllis Smith), Disgusto (Mindy Kaling), Paura (Tony Hale) e Rabbia (Lewis Black). Poi c’è Ansia, doppiata da Maya Hawke.

Inside Out 2 – Spot tv “Team” e “Sanremo 2024”

Curiosità sul film

Il film segna il debutto in un lungometraggio di Kelsey Mann dopo la regia del corto Centro Feste, sequel/midquel del franchise Monsters & Co. incluso nella raccolta Pixar Short Films Collection 3. Mann ha curato anche l’animazione di Onward – Oltre la magia e scritto la sceneggiatura di Il viaggio di Arlo.

Kelsey Mann dirige “Inside Out 2” da una sceneggiatura di Meg LeFauve (Inside Out, Il viaggio dio Arlo)

Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto affronteranno situazioni inedite con l’arrivo di nuove emozioni: Ansia, Noia, Invidia e Imbarazzo.

Amy Poehler ha accettato un’offerta di 5 milioni di dollari con bonus redditizi per riprendere il suo ruolo. A seguito di una disputa sulla paga, Mindy Kaling e Bill Hader hanno rifiutato di riprendere i rispettivi ruoli di Disgusto e Paura; Secondo quanto riferito, a loro e al resto del cast di ritorno furono offerti 100.000$ ciascuno, equivalenti al due per cento dello stipendio di Poehler.

Il primo trailer ha ricevuto 157 milioni di visualizzazioni online nelle prime 24 ore online, più di qualsiasi altro film d’animazione Disney, superando le 116 milioni di visualizzazioni di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle (2019).

(2019). Una prima bozza della sceneggiatura introduceva le seguenti nuove emozioni codificate a colori: Libertà (bianco), Amore (magenta), Passione (turchese) e Forza (nero). Le bozze successive le sostituirono con Ansia (arancione), Imbarazzo, noia e Invidia.

Inside Out 2 – Il primo teaser trailer ufficiale italiano

Il poster ufficiale