Stasera in tv: “Io rimango qui” su Rai 2

Io rimango qui (God, You’re Such a Prick), su Rai 2 il dramma sentimentale ispirato al libro omonimo e alla storia vera di Stefanie Pape. Il film diretto da André Erkau, è una lettera d’amore alla vita e racconta un viaggio tragicomico e profondamente commovente.

Sinje Irslinger: Steffi Pape

Max Hubacher: Stefan ‘Steve’ Matarella

Heike Makatsch: Eva Pape

Til Schweiger: Frank Pape

Nuala Bauch: Lola Pape

Jürgen Vogel: padre di Stefan

Jasmin Gerat: Tammy

Benno Fürmann: Jupp

Dietmar Bär: Armin

Inka Friedrich: Dottoressa Sahms

Jonas Holdenrieder: Fabian

Moritz Bäckerling: Semmel

Thomas Krutmann: Schaffner

Ileana Florentina Tautu: Rita

Puja Bahrami: Kunde

Doppiatori italiani

Margherita De Risi: Steffi Pape

Emanuele Ruzza: Stefan ‘Steve’ Matarella

Francesco Prando: Frank Pape

Barbara De Bortoli: Eva Pope

Chiara Gioncardi: Tammy

Steffi (Sinje Irslinger), 16 anni, si è appena diplomata ed è piena di energia. Non vede l’ora di fare l’ultimo viaggio a Parigi e sta programmando una notte romantica nella città dell’amore con il suo fidanzato Fabi (Jonas Holdenrieder). Dopo la gita scolastica, il sogno professionale di Steffi diventerà realtà: la formazione come agente di polizia. Ma durante gli esami di routine, furono scoperte anomalie nelle sue analisi del sangue e presto divenne chiaro: si trattava di cancro. Incurabile. Il mondo della famiglia Pape crolla. I suoi genitori Eva (Heike Makatsch) e Frank (Til Schweiger) sperano in un miracolo. L’ultimo viaggio? Impensabile con questa diagnosi! Ma non per Steffi. Quando incontra il figlio del circo e acrobata motociclistico Steve (Max Hubacher), che sta fuggendo dal padre autoritario (Jürgen Vogel) e si offre subito di accompagnarla a Parigi, non esita. Con l’auto rubata e senza soldi i due si mettono in viaggio. Eva e Frank vogliono riportare in sé la figlia e darle la caccia. E così inizia un viaggio unico, pieno di alti e bassi, guidato da un profondo desiderio e dal desiderio di vita. Steffi non solo impara da Steve che si può cavalcare le mucche e volare nel vento del Mare del Nord, ma ogni giorno lo porta anche più vicino al suo cuore. Quando arriva a Parigi, Steffi capisce lentamente cosa vuole veramente – per il tempo che le resta…