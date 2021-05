Notorious Pictures ha reso disponibile un trailer italiano Io Rimango Qui (God Your Such a Prick), il teen-drama di produzione tedesca diretto da André Erkau (Truffati in amore) in uscita nei cinema italiani il 20 maggio. Basato su una storia vera, il film è stato scritto da Thomas Vass e Katja Kittendorf che hanno adattato il romanzo di Frank Pape.

La trama ufficiale: La vita di Steffi non potrebbe essere più perfetta: è giovane, è nel pieno di una bellissima storia d’amore e ha in programma un viaggio con destinazione Parigi. Se non fosse che a pochi giorni dalla partenza, dopo una serie di controlli medici, una diagnosi le cambierà per sempre la sua vita: non ha molto più tempo. Ma Steve, un ragazzo che conosce a malapena, classico “bad boy”, si offre di accompagnarla a Parigi. Senza ulteriori indugi all’insaputa di tutti e con un’auto rubata, i due partono per un incredibile viaggio che Steffi non scorderà mai.

Il cast del film include Sinje Irslinger nei panni di Steffi Pape, Max Hubacher, Til Schweiger, Heike Makatsch, Nuala Bauch, Jürgen Vogel, Jonas Holdenrieder, Benno Fürmann, Jasmin Gerat e Dietmar Bär.

I Nativi Americani dicono che esistono quattro livelli di amore. Il primo è l’amore per i nostri simili. Il secondo livello è l’amore per una persona in particolare. Il terzo è diretto a una persona specifica che si vuole possedere e tenere con sé per sempre. E il quarto livello consiste nell’essere in grado di amare una persona così infinitamente da desiderare solo che stia bene e sia felice, indipendentemente da noi. (Lettera di Tammy)