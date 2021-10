Io Sono Babbo Natale: trailer e tutte le anticipazioni sul film con Gigi Proietti e Marco Giallini

Il 3 novembre 2021 arriva nelle sale cinematografiche Io sono Babbo Natale, la prima commedia italiana dell’autunno, una commedia per tutta la famiglia, ricca di effetti speciali, sul valore dell’amicizia e degli affetti che vede protagonisti Marco Giallini e il compianto Gigi Proietti nel suo ultimo ruolo.

“Io Sono Babbo Natale” sarà presentato mercoledì 13 ottobre in pre-apertura alla 16^ edizione della Festa del Cinema di Roma che aprirà ufficialmente i battenti il 14 ottobre per concludersi il 24 ottobre.

Trama e cast

La trama ufficiale: Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “sono Babbo Natale!” Ma sarà davvero lui?

Il cast include anche Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Alice Adamu, Lorenzo Gioielli, Fabrizio Giannini, Giorgia Salari, Tiziano Carnevale, Sergio Gorga, Stefano Scandaletti, Gianni Franco, Lucia Batassa, Massimo Vanni, Daniele Pecci e con l’amichevole partecipazione di Simone Colombari.

Io Sono Babbo Natale – trailer e video

Primo trailer ufficiale pubblicato il 4 ottobre 2021

Curiosità

“Io Sono Babbo Natale” è scritto e diretto dallo sceneggiatore Edoardo Falcone al suo terzo lungometraggio da regista dopo l’esordio con Se Dio Vuole e l’opera seconda Questione di Karma. I crediti da sceneggiatore di Falcone includono Confusi e Felici, Stai Lontana da Me, Viva l’Italia, Nessuno mi può Giudicare e La Mia Banda Suona il Pop.

Il tema che ha supportato Edoardo Falcone dietro le quinte ha incluso la montatrice Luciana Pandolfelli (Questione di Karma), il costumista Luigi Bonanno (Se Dio Vuole), lo scenografo Massimiliano Sturiale (Il Materiale Emotivo) e il direttore della fotografia Maurizio Calvesi (Il Bambino Nascosto).

Il film segna l’ultimo ruolo dell’attore e comico romano Gigi Proietti scomparso il 2 novembre 2020.

Il film segna la seconda collaborazione di Marco Giallini con il regista Edoardo Falcone dopo la commedia Se Dio Vuole (2015).

Le musiche originali del compositore Michele Braga (Il Cattivo Poeta, Freaks Out, L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose, Genitori Quasi Perfetti). Braga è alla seconda collaborazione con il regista Edoardo Falcone dopo aver musicato Questione di Karma.

Note di regia

Quando scrivo una commedia, quello che mi interessa di più è la possibilità di raccontare in maniera ironica e divertente l’umanità delle persone. Questa volta però la sfida si presentava più ardua del solito. Mi trovavo di fronte a un personaggio che di umano ha ben poco. Uno che durante l’anno fa perdere completamente le sue tracce, per materializzarsi improvvisamente la vigilia di Natale e distribuire indiscriminatamente doni a tutti i bambini del mondo. Piuttosto eccentrico, direi. E non tanto per il vestito dal dubbio accostamento cromatico, o per il vezzo di spostarsi a bordo di una slitta volante, ma proprio per la sua incredibile generosità, a cui noi mortali onestamente siamo poco abituati. L’obiettivo allora è diventato come raccontare Babbo Natale rispettando tutto il consueto immaginario natalizio, ma allo stesso tempo cercando di vivere il suo aspetto più normale, o meglio: quotidiano. Ho pensato a un uomo come tanti, che quando non “lavora” va a fare la spesa al mercato, passeggia al parco, guarda la tv o fa le parole crociate. Così è nato Nicola Natalizi, l’anziano mite e gentile sempre pronto a “dare”, senza mai chiedere nulla in cambio. E questo nessuno lo sa meglio di Ettore, l’altro protagonista della storia. L’esatto contrario di Nicola. Una persona che ha costruito sul “prendere” la sua intera esistenza, ma che in realtà è solo un uomo infelice, a cui da bambino, come a molti altri, è stato negato il regalo più grande: l’affetto dei propri genitori. Dall’incontro di questi due mondi totalmente agli antipodi nasce “Io sono Babbo Natale”. Una commedia fantasy improntata al più classico realismo magico. Un film che nasce per tutti ‐ grandi e piccini: si diceva un tempo ‐ ma senza essere necessariamente un “family”, almeno nell’accezione più logora del termine. Una volta tanto non c’è il “cattivo” di turno che vuole distruggere il Natale e la “magia delle feste”. Di psicopatici ne abbiamo già tanti nella vita reale, non ne volevo aggiungere un altro alla già lunga lista. Detto questo, concludo con un pensiero per i compagni straordinari che ho avuto in questa avventura: Marco Giallini e Gigi Proietti. Ho scritto il film pensando a loro. Perché nessuno come loro poteva rendere al meglio due caratteri così diversi, ma allo stesso tempo così pieni di umanità. Oggi Gigi se ne è andato. Il dolore è ancora vivo. Anche se uomini come lui difficilmente ci lasceranno mai. Incontrarlo è stata una fortuna. Dirigerlo un onore. Parole che potrebbero sembrare retoriche, ma che acquistano ben altro valore alla luce di quello che era questa persona. E che è ancora, per tutti noi. Poter lavorare con lui è stato un grande “dono”. Forse Babbo Natale esiste davvero. Chissà. [Edoardo Falcone]

Foto e poster