E’ morto Ivan Reitman, regista di “Ghostbusters” e “I gemelli”

E scomparso a 75 anni Ivan Reitman, il regista di Ghostbusters e I gemelli è morto pacificamente nel sonno. La sua famiglia ha confermato la notizia in un comunicato stampa e i figli del regista, Jason Reitman, Catherine Reitman e Caroline Reitman, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta.

La nostra famiglia è in lutto per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. Ci conforta il fatto che il suo lavoro di regista abbia portato risate e felicità a innumerevoli altri in tutto il mondo. Mentre piangiamo in privato, speriamo che coloro che lo hanno conosciuto attraverso i suoi film lo ricorderanno per sempre.

La grande occasione di Reitman arrivò nel 1978 come produttore di Animal House con John Belushi e National Lampoon’s Vacation (1983) diretto da Harold Ramis, attore quest’ultimo che insieme a Bill Murray, che Reitman aveva diretto in Polpette (1979), e Dan Aykroyd formeranno gli acchiappafantasmi per il più grande successo di Reitman, la commedia sovrannaturale Ghostbusters (1984) che ottenne due nomination agli Oscar: Miglior canzone originale per “Ghostbusters” di Ray Parker e Miglior effetti visivi. Ivan Reitman è anche noto per aver diretto Arnold Schwarzeneggere in tre commedie: “I gemelli”, Un poliziotto alle elementari e Junior. Reitman ha anche diretto Robert Redford e Debra Winger in Pericolosamente insieme (1986) e Robin Williams e Billy Crystal in Due padri di troppo (1997). Il regista aveva recentemente prodotto Ghostbusters: Legacy, il sequel del suo più grande successo diretto dal figli Jason Reitman.

FILMOGRAFIA

Foxy Lady (1971)

Cannibal Girls (1973)

Polpette (Meatballs) (1979)

Stripes – Un plotone di svitati (Stripes) (1981)

Ghostbusters – Acchiappafantasmi (Ghostbusters) (1984)

Pericolosamente insieme (Legal Eagles) (1986)

I gemelli (Twins) (1988)

Ghostbusters II (1989)

Un poliziotto alle elementari (Kindergarten Cop) (1990)

Dave – Presidente per un giorno (Dave) (1993)

Junior (1994)

Due padri di troppo (Father’s Day) (1997)

Sei giorni sette notti (Six Days Seven Nights) (1998)

Evolution (2001)

La mia super ex-ragazza (My Super Ex-Girlfriend) (2006)

Amici, amanti e… (No Strings Attached) (2011)

Draft Day (2014)

