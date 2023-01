James Wan vuole realizzare i remake di “Supermarket horror” e “Dimensione Terrore”

James Wan produttore con Jason Blum di M3GAN, horror che ha recentemente debuttato nelle sale italiane, in un’intervista con /Film ha affermato di voler realizzare un paio di horror degli anni ottanta: Chopping Mall uscito in Italia come Supermarket Horror e Night of the Creeps aka Dimensione Terrore, quest’ultimo tra i personali cult del sottoscritto.

Wan ha citato lo slasher horror con robot killer di Jim Wynorski e la commedia horror con invasione aliena di Fred Dekker, entrambe pellicole del 1986, come due classici che gli piacerebbe rivisitare a modo suo.

Ho molti film horror che penso siano semplicemente divertenti e che amo, e sono abbastanza sicuro che la comunità horror li condivida con me. Amo film come ‘Supermarket Horror’ Adoro ‘Dimensione Terrore’. Questi, per me, sono solo una specie di film horror divertenti in cui mi piacerebbe potermi tuffare un giorno, o rifarli, ma con il modo in cui realizzo i miei film”.

“Supermarket horror” si concentra su tre robot di sicurezza ad alta tecnologia che vanno in tilt e cominciano ad uccidere dipendenti e un gruppo adolescenti all’interno di un centro commerciale dopo il tramonto. Il film è diretto dal veterano Jim Wynorski, regista in attivo dagli anni ottanta e specialista in parodie horror e non solo. I crediti di Wynorski includono oltre 100 lungometraggi tra cinema e tv, tra questi 976 chiamata per il diavolo 2, Il ritorno del mostro della palude, Crociera di sangue e diversi film per la tv come Bone Eater – Il divoratore di ossa, Dinocroc vs. Supergator, Piranhaconda ai recentissimi Attack of the 50 Foot CamGirl e Giantess Battle Attack. Nel cast di “Supermarket Horror” Kelli Maroney, Tony O’Dell, John Terlesky, Russell Todd, Paul Bartel, Mary Woronov e Barbara Crampton.

Tra le curiosità legate alla lavorazione di “Supermarket Horror”: come Bruce Campbell in L’Armata delle tenebre, il Mike di John Terlesky pronuncia le famose tre parole di Ultimatum alla Terra (1951): “Klaatu Barada Nikto”; esistono almeno due diverse versioni del film, il montaggio per la tv contiene alcune riprese extra, come un piccolo omaggio a L’assalto dei granchi giganti (1957); il film in origine venne distribuito con il titolo Killbots, ma una negativa ricezione da parte del pubblico spinse il distributore Concorde Pictures a rimaneggiare il film con diversi tagli e a farlo uscire con un nuovo titolo: “Chopping Mall”.

“Dimensione Terrore” ha visto l’esordio alla regia dello sceneggiatore Fred Dekker, che poi scriverà e dirigerà anche Scuola di mostri e Robocop 3. Il film interpretato da Jason Lively, Jill Whitlow e Tom Atkins è un tributo ai B-movies di fantascienza che mescola invasione aliena e zombie, con elementi slasher. Riguardo alle riprese, Dekker inizialmente voleva girare il film in bianco e nero, ma poi dovette accontentarsi dell’incipit, scrisse la sceneggiatura in una settimana e per la maggior parte dei personaggi principali scelse il nome di popolari registi di cinema di genere (Romero, Carpenter, Raimi, Landis, Hooper, Cronenberg, Cameron, Steve Miner, Wes Craven, Mario Bava).