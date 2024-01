Jennifer Coolidge nel film di “Minecraft” e Patrick Warburton nella commedia horror “The Unearthly”

Jennifer Coolidge, recentemente premiata con un Emmy per la serie tv The White Lotus della HBO, si è unita al cast del film live-action di Warner Bros. basato sul videogioco di culto Minecraft, che sarà girato in Nuova Zelanda.

Coolidge nota al pubblico soprattutto per i ruoli della mamma di Steve Stifler nella serie cinematografica American Pie e di Sophie Kaczynski nella sitcom 2 Broke Girls, si unisce alle star precedentemente annunciate e confermate: Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen.

“Minecraft” di Mojang Studios è il videogioco più venduto di tutti i tempi, con 300 milioni di copie vendute e quasi 140 milioni di giocatori attivi mensili. La trama del film è ancora segreta, ma Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre) sarà il regista e, con diversi nomi allegati alla sceneggiatura, i crediti di scrittura sono ancora in fase di definizione.

La Coolidge vista di recente in Una donna promettente, Un matrimonio esplosivo e Un fantasma in casa di netflix, sarà anche protagonista della commedia Riff Raff al fianco di Ed Harris e Dustin Hoffman e riprenderà il ruolo di Paulette Parcelle in La rivincita delle bionde 3. “Minecraft” è attualmente in produzione e uscirà nei cinema il 4 aprile 2025.

Patrick Warburton cacciatore di fantasmi caduto in disgrazia

Patrick Warburton (The Tick, Scary Christmas, Una serie di sfortunati eventi) reciterà e produrrà un progetto cinematografico dal titolo The Unearthly. Si tratta di un film indipendente che fonderà elementi di fantascienza, commedia e horror.

In The Unearthly, “una squadra di investigatori del paranormale trasmette in streaming una caccia ai fantasmi ‘Speciale Halloween’ in una famigerata villa infestata, scoprendo che la fonte del male a portata di mano è molto più mortale di quanto avrebbero mai potuto immaginare.”

Warburton vestirà i panni di Tank McCrary, “un investigatore del paranormale della vecchia scuola nello stile di Ed Warren e Peter James, che ha condotto oltre 20 special televisivi in diretta negli anni ’90 prima che un incidente rovinasse la sua carriera. Testardo ed egoista, gli piace fare le cose a modo suo. Nella caccia ai fantasmi non si fida della tecnologia e fa affidamento sul suo registratore analogico, sull’arcaico misuratore EMF e sulla sua stessa intelligenza. Il suo obiettivo è rivendicare la gloria e il successo di cui ha goduto all’apice della sua fama”.

Il film sarà diretto da Josh Sternfeld (Fortress: Sniper’s Eye, Winter Solstice) da una sceneggiatura scritta da Michael K. Anderson, Patricia A. Beninati, Jeff Knight e John Gross.

Il presidente di Centerboro Productions, Beninati, ha dichiarato in una nota: “Siamo entusiasti di collaborare con il leggendario attore, Patrick Warburton, che è perfetto per dirigere e produrre questo affascinante film, The Unearthly. Il film è un viaggio da brivido spaventoso con un tocco comico, una svolta nella storia che il pubblico non si aspetta, e ha un enorme fascino globale”.

Sternfeld ha aggiunto: “Sono così entusiasta di collaborare con Centerboro Productions e il super talento Patrick Warburton su questo fantastico progetto. La sceneggiatura ha tutte le caratteristiche di una selvaggia combinazione commedia-horror. Avendo sempre amato film come Quella casa nel bosco e L’alba dei morti dementi, so che ci stiamo preparando per portare un altro gioiello originale in questo genere”.

