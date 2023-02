Jennifer Nettles nel reboot “L’esorcista”, Addison Rae e Patrick Dempsey in “Thanksgiving” di Eli Roth

L’esorcista di David Gordon Green ha dato il via alle riprese con l’annuncio di un nuovo casting; il sito Variety riporta che la cantante Jennifer Nettles ha firmato per recitare in questo nuovo horror in un ruolo di primo piano.

Nettles ha interpretato Avie Lee Parton, la madre di Dolly Parton, nei film tv Un cappotto di mille colori (Dolly Parton’s Coat of Many Colors) e Un Natale di mille colori (Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love). Questo per Nettles sarà il secondo ruolo cinematografico dopo aver recitato nel dramma biografico Harriet.

Il reboot di David Gordon Green è descritto come un sequel che avrà luogo dopo gli eventi del film originale del 1973, ma sarà anche una trilogia, seguendo l’iter che Green ha utilizzato per rilanciare la saga di Halloween. Il regista in una dichiarazione ha parlato di un tributo al personaggio di Chris MacNeil, la madre di Regan interpretata da Ellen Burstyn.

Penso che impareremo dalla produzione del primo film per vedere cosa si applica man mano che ci evolviamo. Stiamo onorando Chris MacNeil e la ritroviamo 50 anni dopo, quindi è un’evoluzione significativa del suo personaggio, ma penso sarà davvero divertente da esplorare…Stiamo per iniziare un tipo di viaggio tecnico molto diverso da quello di Halloween. Non lo classifico nemmeno necessariamente come un film horror, anche se è molto attraente dal punto di vista orrorifico, è psicologico e drammatico. Non ha la divertente tensione a comando che Halloween avrebbe, perché non puoi appoggiarti a nessuna delle qualità più “campy” che penso godiamo di tanto in tanto nei film di Halloween. È molto serio e piuttosto diretto, e non lo so, ma io ne sono entusiasta.

“L’esorcista” vede a bordo anche Leslie Odom Jr. nei panni del “padre di un bambino posseduto. Alla disperata ricerca di aiuto, l’uomo rintraccia il personaggio della signora Burstyn”. Nel cast oltre a Ellen Burstyn, che riprenderà il ruolo di Chris MacNeil dal film originale del 1973, ci sono Ann Dowd (Hereditary), Lidya Jewett (Netflix’s Nightbooks), Raphael Sbarge (Gaslit) e l’esordiente Olivia Marcum.

David Gordon Green dirigerà la nuova trilogia de “L’esorcista” per Universal, Blumhouse e Morgan Creek. Il primo film uscirà nelle sale il 13 ottobre 2023.

Eli Roth prosegue i casting del suo nuovo film horror Thanksgiving, ultimo acquisto Addison Rae, attrice e star del web classificata da Forbes come la personalità TikTok con i guadagni più alti. Rae ha già recitato in He’s All That, un remake di Netflix della commedia per adolescenti del 1999 She’s All That, all’epoca distribuita in Italia con il titolo Kiss Me. Rae ha successivamente firmato un accordo con Netflix e il 2 febbraio 2022 ha annunciato su Instagram di aver firmato per unirsi al cast di un nuovo film chiamato Fashionista, prodotto da Paramount e attualmente in lavorazione.

Addison Rae va ad unirsi ad un cast di giovani star emergenti che sarà guidato dal veterano Patrick Dempsey, nel frattempo confermato da Roth come protagonista; l’amato Derek Shepherd della serie tv Grey’s Anatomy è reduce dal recente sequel Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti di Disney Plus che lo ha visto di nuovo accanto a Amy Adams. Secondo quanto riferito da Deadline, “Roth voleva un volto in primo piano e al centro e ha pensato che Dempsey sarebbe stato perfetto dato che non è il ruolo tipico in cui di solito vedi l’ex star di Greys Anatomy”.

“Thanksviging” è basato su uno dei fake trailer che scandivano il film Grindhouse del 2007 che Roth ha realizzato con Quentin Tarantino. Il film è descritto come folle e cruento, uno slasher che “crea la sua tavola da intaglio con gli abitanti di una città del Massachusetts che fa un grande clamore ogni anno durante la giornata annuale del tacchino”.

Spyglass Media produce con Roth che dirige da sceneggiatura scritta da Jeff Rendel con le riprese previste per marzo.