Beau is Afraid: Joaquin Phoenix in trattative per il nuovo horror di Ari Aster?

Ari Aster con solo due film, l’esordio Hereditary – Le radici del male e l’opera seconda Midsommar – Il villaggio dei dannati, ha lasciato decisamente il segno come nuova voce del genere horror. L’acclamato regista sta attualmente lavorando al suo prossimo progetto, Beau is Afraid, descritto come una “commedia da incubo” della durata di quattro ore, e a quanto riferisce il sito Discussing Film ci sarebbero trattative in corso con l’attore Joaquin Phoenix per il ruolo di protagonista.

“Beau is Afraid” è ispirato ad un cortometraggio dal titolo Beau che Ari Aster ha realizzato nel 2011 e girato nell’arco di una giornata. Beau interpretato nel corto da Billy Mayo (Bedevil – Non installarla) viene descritto come “un uomo estremamente ansioso ma dall’aspetto piacevole che ha un rapporto teso con la madre prepotente, il loro rapporto è influenzato dal fatto che lui non ha mai conosciuto suo padre”.

Il film è stato descritto come un “film dell’orrore surrealista ambientato in un presente alternativo” e nella storia, Beau “viene a sapere della morte di sua madre in circostanze misteriose e durante il viaggio verso casa fa una scoperta allarmante sul suo passato. Durante il suo viaggio, s’imbatte in varie folli minacce sovrannaturali” che pare saranno “alcune delle idee più folli che Ari Aster abbia mai escogitato”.



[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Che dire, di carne al fuoco per qualcosa di originale e spaventoso ce n’è a iosa, Aster sa bene come disturbare ed inquietare anche lo spettatore più scafato e Joaquin Phoenix sembra perfetto per il ruolo.

Phoenix dopo l’Oscar come migliore attore protagonista per il ruolo di Arthur Fleck nell’acclamato film Joker attualmente ha un film in post-produzione, il dramma C’mon C’mon che segue un artista che intraprende un viaggio attraverso il paese con il suo giovane nipote e Kitbag, il biopic storico di Ridely Scott che vedrà Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte.