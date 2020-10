Joe Dante regista di classici come Gremlins e L’ululato torna in veste di produttore per uno slasher tutto al femminile dal titolo Sequel. Il sito Bloody Disgusting riporta che il film sarà prodotto dalla Renfield Productions di Dante, diretto dall’attrice Danielle Harris alla sua terza regia e scritto dallo sceneggiatore James Moran.

Il film è descritto come “una commedia dark…uno spettacolo spavaldo e spudorato guidato da un cast stellare di eroine che non fanno prigionieri e presentato da un schiera di filmmakers di alto livello”.

Danielle Harris è una “scream queen” che ha esordito nell’horror interpretando Jamie Lloyd, figlia di Laurie Strode e nipote di Michael Myers, nella saga horror di Halloween. I crediti horror dell’attrice sono una moltitudine e includono ruoli in Urban Legend, Stake Land, Hatchet 2 & 3, See No Evil 2 e La città che aveva paura.

Ho saputo non appena ho finito di leggere il primo atto che Sequel era perfetto per me. Finalmente ho potuto portare tutte le mie esperienze nel genere horror dietro la macchina da presa e in queste “Final Girls” scritte in maniera eccezionale. Sono stata a caccia di una storia che avesse forti protagoniste femminili e fosse intelligente e cupamente comica. Semplicemente non volevo fare nulla di paranormale dato che abbiamo abbastanza male nella vita reale senza dover inventare ca**ate. Se ho intenzione di trascorrere i prossimi due anni della mia vita su un film, deve essere divertente – e questa storia ha tutto. Con Joe Dante e Mark Alan al mio fianco, spaccheremo.

Le regie più recenti di Joe Dante risalgono al 2014 con la commedia horror Burying the Ex con protagonista il compianto Anton Yelchin e al 2018 con l’episodio “Mirari” dell’antologia horror Nightmare.

Sequel è un’impresa ambiziosa, ma è in buone mani con una professionista come Danielle al timone. L’ho vista letteralmente crescere su pellicola ed è ora che si metta dietro la macchina da presa per usare tutta l’esperienza che ha acquisito lungo la strada. È intelligente, equilibrata e chiaramente qualificata per risolvere la miriade di problemi che un regista incontra durante la realizzazione di un film .

Danielle Harris ha debuttato alla regia nel 2008 con l’horror a episodi Prank seguito dalla commedia horror Among Friends su un gruppo di amici che si riunisce per una “cena con delitto” che prenderà una svolta oscura e sanguinosa.

Lo sceneggiatore James Moran i cui crediti includono London Zombies, Tower Block, Severance – Tagli al personale e serie tv come Doctor Who e The Race – Corsa mortale si è detto entusiasta di collaborare con Dante ed Harris.

Non potrei essere più felice che Danielle sia il capitano di questo – chi meglio di lei per schierare un gruppo di eroine in un film slasher ?! Fare un film con l’incredibile Joe Dante è un sogno che si avvera, ha un’enorme influenza sul mio lavoro. Tutte le persone coinvolte sono super intelligenti e creative, mi sento come se avessi vinto la lotteria slasher. E sono sopravvissuto…

Al momento non è stato annunciato un via alla produzione, ma Dante prevede che le riprese di “Sequel” prenderanno il via entro il secondo o terzo trimestre del 2021.