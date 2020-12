John Malkovich e Jonathan Rhys Meyers nel cast del thriller con pandemia “The Survivalist”

Il sito Deadline riporta che Jonathan Rhys Meyers e John Malkovich sono protagonisti di The Survivalist, un thriller prodotto da Yale Productions e ambientato durante un’apocalittica pandemia globale che ha decretato il crollo della civiltà.

“The Survivalist” si svolge un anno e mezzo dopo la caduta della civiltà a causa di un’epidemia che ha scatenato un virus devastante. Un ex agente dell’FBI, Ben (Rhys Meyers), è costretto a proteggere una giovane donna (che è immune alla malattia) da una banda pericolosa che le dà la caccia. La banda è guidata da Aaron (Malkovich), uno psicopatico che vuole la donna per poterla usare per salvare il mondo e l’ultimo barlume di civiltà

Il team di produzione include Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman che producono “The Survivalist” attraverso la loro società Yale Productions insieme a Jon Keeyes, che è anche il regista del film. I crediti di Keeyes includono i thriller The Harrowing ed Element e gli horror Nightmare Box e Phobia. Keeyes dirige “The Survivalist” da una sceneggiatura originale dell’esordiente Matthew Rogers.

I produttori Levine e Jordan Beckerman: Siamo entusiasti e onorati di lavorare con le leggende dello schermo John Malkovich e Jonathan Rhys Meyers in The Survivalist, un film esaltante, tempestivo e ricco di azione con interpretazioni stellari.

I produttori esecutivi e finanziatori del film, che ha recentemente concluso la produzione, includono Roman Kopelevich, Richard Switzer, Ian Niles, Michael Barnett, Rob Dubar, Peter Anske, Lee Broda, Joel Michaely, Greg Ruden, Michael e Jackie Palkowicz e Bill Green.

Il cast di “The Survivalist” include anche Simon Phillips, i cui crediti includono gli horror Strippers vs Werewolves e The Nights Before Christmas e il film fantascientifico The Last Scout – L’ultima Missione.

Altri progetti di John Malkovich includono il thriller d’azione Red 48 con Tyrese Gibson e Michael Jai White attualmente in post-produzione, la commedia El Tonto con Travis Fimmel e Kate Beckinsale, il thriller Wash Me in the River con Robert De Niro che segue un tossicodipendente in fase di riabilitazione che cerca vendetta sugli spacciatori responsabili della morte della sua fidanzata e il dramma The Line su uno studente universitario che vive la vita senza paura delle conseguenze.