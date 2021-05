Joker 2: il sequel è ancora in sviluppo con Todd Phillips in trattative

L’acclamato film Joker di Warner Bros. con Joaquin Pheonix nei panni di una versione inedita e alternativa del “Principe Pagliaccio del Crimine” premiata con due Oscar al miglior attore protagonista e alla migliore colonna sonora potrebbe ancora fruire di un sequel, almeno è quanto riporta il sito The Hollywood Reporter in un articolo in cui si accenna ad un Joker 2 pianificato.

Il “Joker” di Phoenix e Todd Phillips, ispirato al cinema americano anni settanta e a classici di Scorsese come Re per una notte e Taxi Driver, ha mostrato un lato inedito del formato “cinecomic” e proprio come accade spesso nei fumetti ci è stata mostrata una realtà alternativa in cui una Gotham sull’orlo della rivolta diventa brodo primordiale in cui l’instabile e frustrato Arthur Fleck cambia pelle e da comico mancato e giustiziere improvvisato diventa simbolo anarcoide e distruttivo della rabbia popolare, rinascendo dalle proprie ceneri nell’iconico portatore di caos noto come Joker.

A quanto riporta la fonte con il “Joker” originale che ha superato il tetto del miliardo di dollari d’incassi, con un budget contenuto che ha fruttato profitti allo studio per 500 milioni di dollari, Phillips sarebbe ora in trattative per riprendere il suo ruolo di regista per un “Joker 2” con Scott Silver, che ha scritto con Phillips la sceneggiatura dell’originale, pronto a tornare per scrivere anche il sequel.

Che cosa vedremo in Joker 2? Phillips nel film originale ha fatto un accenno alle origini di Bruce Wayne, una lettera scritta dalla madre di Arthur Fleck, alias Joker, implica che i due siano fratellastri. Ma Penny Fleck potrebbe non aver detto la verità e sembra che l’equilibrio mentale dei Fleck non sia qualcosa di ponderabile, quello che di certo non vedremo in “Joker 2” sarà Batman poiché ci stanno pensando Robert Pattinson e il regista Matt Reeves a rilanciare il Cavaliere Oscuro sul grande schermo con il reboot The Batman.