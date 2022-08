Attori Jared Leto e Jamie Lee Curtis nel cast del reboot “La casa dei fantasmi”, “Joker 2” uscirà nelle sale nel 2024

Lady Gaga ha ufficialmente confermato di essersi unita al cast di Joker 2, attualmente intitolato Joker: Folie à Deux, in cui interpreterà Harley Quinn. Il sito The Wrap ha anche aggiunto un ulteriore elemento, il sequel che è stato annunciato come un musical sarà ambientato principalmente all’Arkham Asylum e si concentrerà sul tempo trascorso da Joker nell’iconico manicomio criminale.

L’Elizabeth Arkham Asylum nei fumetti è un istituto psichiatrico dal nome della città di Arkham, apparsa per la prima volta nelle storie di HP Lovecraft. L’iconica location è apparsa per la prima volta in Batman n. 258 (ottobre 1974), scritto da Dennis O’Neil con disegni di Irv Novick. Il manicomio funge da ospedale psichiatrico per l’area di Gotham City, ospitando criminali con patologie mentali, oltre a prigionieri selezionati con requisiti medici insoliti che vanno oltre la capacità di ospitare di una prigione convenzionale.

In “Joker” Arthur Fleck viene ricoverato nell’ospedale psichiatrico di Gotham City alla fine del film, poco prima dei titoli di coda assistiamo all’omicidio del suo medico curante e il suo tentativo di sfuggire alle guardie dell’istituto.

Il titolo provvisorio del film, “Joker: Folie à Deux” è un riferimento ad un disturbo psicologico definito anche follia contagiosa o follia infettiva che coinvolge due individui (l’induttore e il sottomesso)., un chiaro riferimento alla relazione “malata” che unisce Joker e Harley Quinn. Il film uscirà il 4 ottobre 2024.

Lady Gaga reciterà anche in “Dionne”, un dramma biografico diretto da Mario Van Peebles che la vita della cantante Dionne Warwick durante la sua carriera dal 1962 al 1968.

Curiosità Spider-Man: annunciato un film di Madame Web per il nuovo universo cinematografico di Sony

Zosia Mamet si è ufficialmente unita al cast di “Madame Web”, nuovo film del Sony’s Spider-Man Universe (SSU) che già include due film di Venom con Tom Hardy e il Morbius di Jared Leto. Mamet si unisce ad un cast che già include Dakota Johnson come protagonista, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Tahar Rahim, Mike Epps e Adam Scott.

Zosia Mamet è nota principalmente per ruoli televisivi, ha recitato in Mad Men, United States of Tara, Parenthood, Girls e più recentemente in L’assistente di volo – The Flight Attendant e Dickinson. Al cinema Mamet è apparsa in Spartan, I ragazzi stanno bene e Lo stravagante mondo di Greenberg.

Madame Web sarà il primo personaggio femminile ad essere sviluppato all’interno del Sony’s Spider-Man Universe (SSU) dei personaggi Marvel. Raffigurata nei fumetti come un’anziana donna affetta da un disturbo autoimmune e grave miastenia/ipostenia che la costringe ad essere collegata a un sistema di supporto vitale simile a una ragnatela, Madame Web è una chiaroveggente le cui capacità psichiche le consentono di vedere all’interno del mondo dei ragni. Il film sarà una storia di origine del personaggio. I dettagli sul ruolo che Mamet sta interpretando non sono stati resi noti”.

Matt Sazama e Burk Sharpless hanno scritto il film da una prima bozza di Kerem Sanga che ha scritto una bozza precedente. Alla regia di “Madame Web” c’è la regista SJ Clarkson (Jessica Jones e The Defenders) dirige il film da una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless che insieme hanno scritto il controverso Gods of Egypt, il Morbius con Jared Leto non accolto bene da fan e critica ed episodi della serie tv Lost in Space di Netflix.(Dexter, Jessica Jones) dirigerà. “Madame Web” uscirà nelle sale il 6 ottobre 2023.

