Joker 2 sarà un musical, Lady Gaga in trattative per il ruolo di Harley Quinn

Film Joker 2: Todd Phillips mostra Joaquin Phoenix che legge la prima bozza della sceneggiatura

Dopo un’immagine del copione di Joker 2, postata recentemente su Instagram da Todd Phillps, in cui il regista rivelava di aver completato la sceneggiatura per il sequel del suo acclamato Joker, ora apprendiamo dal sito THR che nientemeno che Lady Gaga è in trattative per assumere il ruolo di protagonista femminile del sequel.

Il post Instagram di Phillips oltre al copione, includeva un’immagine di Joaquin Phoenix impegnato nella lettura della sceneggiatura di cui abbiamo appreso anche il titolo, Joker: Folie à Deux, un riferimento ad un disturbo psicologico definito anche follia contagiosa o follia infettiva che coinvolge due individui (l’induttore e il sottomesso). Chiaramente il primo pensiero è andato alla relazione “malata” che unisce Joker e Harley Quinn. e infatti secondo la fonte Lady Gaga, se le trattative andranno a buon fine, interpreterà proprio Harley Quinn diventando la seconda incarnazione live-action del personaggio DC dopo Margot Robbie.

Nel finale del film “Joker”, l’Arthur Fleck di Phoenix è stato rinchiuso in un istituto psichiatrico, un’ambientazione che richiama l’origine della relazione tra Joker e Harley Quinn, poiché lei era una psichiatra corteggiata a distanza da Joker recluso ad Arkham. Quando Harley decide di incontrarlo, lui la manipola e lei finisce per innamorarsi perdutamente di lui, in realtà fa di Joker una vera e propria ossessione amorosa nel sesno più patologico del termine. Harley Quinn alla fine aiuta Joker a fuggire da Arkham, ma lui una volta libero la molla senza un minimo di rimpianto (sennò che sociopatico sarebbe?), e inizia questa tumultuosa relazione in cui i due si prendono e lasciano a più riprese, con Harley Quinn che spesso si trova a far da complice al Joker nei vari piani pazzoidi che il Principe Pagliaccio del Crimine escogita di volta in volta. Questa trama è narrata “Batman: Amore folle” (The Batman Adventures: Mad Love), noto anche come Amore folle, un fumetto parte della serie “Le avventure di Batman” che ha debuttato nel 1994 di Paul Dini (testi) e Bruce Timm (illustrazioni), insieme i due hanno creato la serie animata di Batman del 1992.

Sin qui entusiasmo a mille tra i fan, fino alla scoperta che “Joker 2” sarà a quanto pare sviluppato come un musical, un genere che non tutti amano e quindi le perplessità di alcuni rispetto a questa scelta appaiono in parte giustificate.

Lady Gaga dopo piccoli ruoli in Men in Black 3, Machete Kills, Muppets 2 – Ricercati e Sin City, ha avuto un folgorante battesimo del fuoco nel remake A Star Is Born che le è valso una candidatura agli Oscar come migliore attrice protagonista e una statuetta vinta per la migliore canzone originale (“Shallow”). L’anno scorso Ridley Scott l’ha voluta nei panni di Patrizia Reggiani nel film biografico a tinte crime House of Gucci che ha visto Lady Gaga nuovamente candidata come miglior attrice ai Golden Globe e ai BAFTA, ma è stata completamente snobbata dagli Oscar.

L’originale “Joker” a parte qualche inevitabile polemica rispetto al suo realismo estremo, e al veicolare violenza e comportamenti borderline, è stato acclamato dalla critica, ha vinto il Leone d’Oro al Festival di Venezia, due Oscar per l’interpretazione di Joaquin Phoenix e la colonna sonora di Hildur Guðnadóttir e ha incassato nel mondo oltre 1 miliardo di dollari, primo film con un divieto ai minori pieno a registrare un incasso di tale portata.