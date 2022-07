Judd Apatow produttore per una commedia con caccia al tesoro

Judd Apatow regista veterano di commedie di grande successo, vedi 40 anni vergine, Molto incinta e Questi sono i 40, ha siglato una nuova partnership in veste di produttore per realizzare una “buddy comedy” con caccia al tesoro attualmente sprovvista di un titolo.

Apatow sta collaborando con un terzetto di autori del Saturday Night Live (SNL) Ben Marshall, John Higgins e Martin Herlihy meglio noti con il nome collettivo di “Please Don’t Destroy“. Il padre di Martin Herlihy è l’ex scrittore capo e produttore del SNL Tim Herlihy mentre John Higgins è il figlio dello scrittore, annunciatore e produttore di lunga data del SNL Steve Higgins, attualmente assistente di Jimmy Fallon al The Tonight Show.

Il film seguirà tre amici d’infanzia che vivono e lavorano insieme. Quando i tre decidono che non gli piace la direzione che ha preso la loro vita, si lanciano in un’avventura che potrebbe cambiare il loro destino, partono alla ricerca di un tesoro in oro che si dice sia sepolto in una montagna locale.

I “Please Don’t Destroy” di New York City hanno iniziato a collaborare da studenti all’università. Il gruppo è stato originariamente fondato nel 2017 e basato su un pezzo comico intitolato “Please Don’t Destroy My Farm”. Dal 2021 i tre lavorano come sceneggiatori per il SNL e hanno lavorato alla creazione di cortometraggi digitali (“Three Sad Virgins” con Taylor Swift e Pete Davidson, “Good Variant”, “Hard Seltzer”, “Rami Wants a Treat”). Il trio ha anche sviluppato progetti cinematografici e televisivi per Comedy Central, Universal e Sony.

Judd Apatow ha recentemente diretto la commedia Nella bolla di Netflix e la serie documentario George Carlin’s American Dream, una serie di interviste con la famiglia e gli amici del leggendario comico statunitense scomparso nel 2008 miscelati con materiale dai suoi speciali di stand-up comedy e filmati dal suo archivio personale. Apatow è anche produttore della commedia Bros, in uscita nei cinema italiani il 3 novembre, su due uomini con problemi ad impegnarsi che si cimentano in una relazione. Inoltre Apatow produrrà il debutto da protagonista della comica Tig Notaro (Army of the Dead, Star Trek: Discovery) nella commedia Time and Space, sulla vita di una coppia lesbica che diventa caotica quando scelgono di lasciare la loro vita di città in quel di Los Angeles per trasferirsi nello stato di New York.

Fonte: Variety