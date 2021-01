Jumbo: trailer americano del surreale romance francese con Noémie Merlant

Dopo le proiezioni al Sundance e al Festival di Berlino è disponibile un trailer ufficiale per gli Stati Uniti del surreale dramma indipendente francese Jumbo.

Protagonista del film Jeanne, una giovane donna timida che lavora in un parco di divertimenti dove incontra Jumbo, la nuova attrazione principale del parco con cui inizierà una storia d’amore inaspettata che non può essere definita, un po’ come accadeva nell’acclamato film Premio Oscar La forma dell’acqua di Guillermo del Toro, ma stavolta con un inedito, intrigante e surreale elemento tecnologico.

La trama ufficiale:

Jeanne (Noémie Merlant), una giovane donna timida, lavora in un parco di divertimenti. Vive ancora a casa con sua madre ed è affascinata dalle luci e dalle giostre. Quando Jeanne incontra Jumbo, la nuovissima attrazione principale del parco, inizia una storia d’amore emozionante e unica.

Noémie Merlant (Ritratto della giovane in fiamme) guida un cast che include Emmanuelle Bercot (L’ultima ora), Bastien Bouillon (Il mistero Henri Pick), Sam Louwyck (Le fidèle – Una vita al massimo), Barbara Hellemans (Raid – Una poliziotta fuori di testa), Tracy Dossou, Jonathan Bartholmé, Eduard Nemcsenko, Noah Daccrissio, Idao Daccrissio, Stephen Rohde, Chris Caligo e Jimmy Raphaël.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Jumbo” è scritto e diretto dalla regista belga Zoé Wittock, che ha debuttato alla regia con questo lungometraggio dopo aver realizzato alcuni cortometraggi. Prodotto da Anaïs Bertrand. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival il 24 gennaio 2020 e successivamente proiettato al Festival internazionale del cinema di Berlino il 26 febbraio 2020. Il film è uscito in Belgio il 18 marzo 2020, tramite video on demand, dopo che l’uscita nelle sale è stata cancellata a causa della pandemia di COVID-19. Jumbo debutterà negli Stati Uniti prima in sale selezionate a partire dal 19 febbraio e poi sarà disponibile in VOD a partire dal 16 marzo 2021.

Fpte: YouTube