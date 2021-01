Jungle Cruise: l’iconica attrazione dei parchi Disney cambia e si aggiorna (video)

In attesa di goderci in sala, Covid-19 permettendo, l’avventura live-action Jungle Cruise con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt, l’uscita è fissata al 30 luglio di quest’anno, dal Blog Disney Parks arriva un video che annuncia cambiamenti / aggiornamenti in arrivo per una delle più iconiche e popolari attrazioni dei parchi a tema Disney.

“Jungle Cruise” da 65 anni sulla cresta dell’onda accoglierà più humour, fauna selvatica ed elementi che riflettono e apprezzano anche la diversità del mondo che ci circonda.

Poiché il debutto di “Jungle Cruise” risale al 1955,l’attrazione necessitava da tempo di alcuni lavori di ristrutturazione. Inoltre ciò che era considerato culturalmente accettabile nel 1955 è molto lontano da ciò che è considerato accettabile nel 2021, vedi la rappresentazione negativa dei “nativi”.

Walt Disney Imagineering Creative Portfolio Executive Chris Beatty: È la Jungle Cruise che conosci e ami, con gli skipper ancora in testa e, allo stesso tempo, stiamo affrontando le rappresentazioni negative dei “nativi”. Quindi questa è una delle scene in cui entreremo e faremo cambiamenti.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Diretto da Jaume Collet-Serra, “Jungle Cruise” è Ambientato all’inizio del XX° secolo e segue Frank (Dwayne Johnson), un capitano di un battello fluviale dell’Amazzonia che raggira e diverte i suoi clienti portandoli in un giro in barca pieno di false minacce come finti ippopotami e attori mascherati da nativi pericolosi. Tuttavia Frank ottiene più di quanto si aspettasse quando accetta di portare la scienziata britannica Lily Houghton (Emily Blunt) in un viaggio alla ricerca di un albero mistico che si dice esista da qualche parte nella giungla, solo per ritrovarsi a combattere una spedizione rivale e scoprire quanto vere siano alcune leggende.

Johnson e Blunt recitano al fianco di Jesse Plemons, Jack Whitehall, Paul Giamatti e Edgar Ramirez. I produttori del film includono Dany Garcia (Jumanji: Welcome to the Jungle) di Seven Bucks Productions e Hiram Garcia (Hobbs & Shaw), insieme a John Davis e John Fox (Game Night), Douglas C. Merrifield (The Shallows) e Scott Sheldon (Baywatch).