Disney annuncia una doppia data di uscita per l’avventura Jungle Cruise che vede protagonista Dwayne Johnson alla sua quarta collaborazione con Disney dopo Cambio di gioco, Corsa a Witch Mountain e Oceania. The Rock è affiancato da Emily Blunt che ha recentemente riportato sul grande schermo l’iconica Mary Poppins. Il film arriverà nei cinema italiani il 28 luglio e dal 30 luglio sarà disponibile in streaming su Disney+ con accesso VIP.

Diretto da Jaume Collet-Serra, che sta attualmente dirigendo The Rock anche nel film di Black Adam, “Jungle Cruise” è Ambientato all’inizio del XX° secolo e segue Frank (Johnson), un capitano di un battello fluviale dell’Amazzonia che raggira e diverte i suoi clienti portandoli in un giro in barca pieno di false minacce come finti ippopotami e attori mascherati da nativi pericolosi. Tuttavia Frank ottiene più di quanto si aspettasse quando accetta di portare la scienziata britannica Lily Houghton (Blunt) in un viaggio alla ricerca di un albero mistico che si dice esista da qualche parte nella giungla, solo per ritrovarsi a combattere una spedizione rivale e scoprire quanto vere siano alcune leggende.

Il regista Collet-Serra ha citato il classico La regina d’Africa (1951) tra le fonti d’ispirazione del film e Indiana Jones per il personaggio di Dwayne Johnson. Il cast del film è completato da Jesse Plemons, Jack Whitehall, Paul Giamatti e Edgar Ramirez. I produttori del film includono Dany Garcia (Jumanji: Welcome to the Jungle) di Seven Bucks Productions e Hiram Garcia (Hobbs & Shaw), insieme a John Davis e John Fox (Game Night), Douglas C. Merrifield (The Shallows) e Scott Sheldon (Baywatch).

Alla colonna sonora del film, affidata al compositore James Newton Howard (Animali fantastici, Hunger Games), ha collaborato Lars Ulrich, batterista dei Metallica. Il film è il terzo progetto di Walt Disney Studios che porta sul grande schermo una delle attrazioni dei loro parchi a tema dopo la fortunata saga dei Pirati dei Caraibi e il meno fortunato La casa dei fantasmi, quest’ultima pellicola attualmente in fase di reboot.