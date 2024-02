Jurassic World 4: il regista Gareth Edwards parla del suo reboot per Amblin e Universal

Universal Pictures e Amblin Entertainment, dopo il forfait di David Leitch, hanno trovato un altro regista per il quarto film di Jurassic World in sviluppo, descritto come un “reboot” del franchise. Al timone di Jurassic World 4 c’è Gareth Edwards, regista di Rogue One e del recente The Creator, candidato agli Oscar 2024 per i migliori effetti speciali e il miglior sonoro.

Quando in precedenza gli era stato chiesto se sarebbe tornato a dedicarsi a grandi produzioni, come il reboot Godzilla, Edwards aveva detto che tutto dipendeva dal fatto di avere una discreta quantità di libertà creativa.

Mi piacciono i franchise, ovviamente, altrimenti non ne avrei fatti due. Quindi ci sono cose che mi piacerebbe ancora fare in quell’ambito”, ha spiegato Edwards. Aggiungendo che anche nel caso dun grande studio come pertner, vorrebbe comunque utilizzare effetti pratici e la stessa modalità per la costruzione del mondo che ha utilizzato per realizzare The Creator…Se devo farli, voglio farli solo se posso usare questa metodologia e portarci questo timbro. Poiché entri in una certa fabbrica, verranno fuori tutte le altre cose nella fabbrica. Quindi, è come cercare di scappare dalla fabbrica e farlo in questo modo. Se qualcuno fosse disposto a dire: “Okay, ecco la proprietà. Ecco il franchise, ma vai avanti e fallo nel modo in cui vorresti farlo tu”. Questo sarebbe probabilmente uno degli scenari migliori, credo.

Gareth Edwards parla del suo coinvolgimento in Jurassic World 4

Dopo la conferma di Amblin e Universal, Gareth Edwards, ha raccontato di essersi unito al film per la prima volta in occasione di un evento per il suo ultimo film, “The Creator”, dove gli è stato proposto il lavoro.

Stavo per prendermi una pausa e ho iniziato a scrivere il mio prossimo concept per un film e questo era l’unico film che mi avrebbe fatto mollare tutto come un sasso e tuffarmici dentro. Adoro Jurassic Park. Penso che il primo film sia un capolavoro cinematografico… quindi questa opportunità è come un sogno per me. E lavorare con Frank Marshall, la Universal e David Koepp, che sta scrivendo quella sceneggiatura, penso che siano tutte leggende. Quindi sono davvero molto emozionato.

Come annunciato Jurassic World 4 sarà “una versione completamente nuova” del franchise e fruirà anche di un cast ex novo.

Attraverso sei film, la saga sui dinosauri prodotta da Steven Spielberg ha incassato 6 miliardi di dollari in tutto il mondo. La recente trilogia di film di Jurassic World ha registrato i tre migliori incassi del franchise, Il primo film del 2015 (1,67 milioni di dollari nel mondo), “Il Regno Distrutto” del 2018 (1,3 miliardi di dollari) e “Il Dominio” dello scorso anno (1 miliardo di dollari nel mondo).

La Universal ha confermato l’uscita di “Jurassic World 4” al 2 luglio 2025, lo studio ha sempre tenuto in serbo questa data per un film evento; l’unico altro titolo di apertura contro il reboot è attualmente un film senza titolo degli Angel Studios programmato al 4 luglio del prossimo anno.

Il film sarà prodotto da Spielberg attraverso Amblin Entertainment, Frank Marshall e Patrick Crowley produrranno e anche David Leitch e Kelly McCormick produrranno attraverso 87North. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione Sara Scott e il direttore creativo dello sviluppo della produzione Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per lo Studio.

Fonte: Collider / Deadline