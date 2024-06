Jurassic World 4: riprese iniziate, dettagli sulla trama e svelato titolo di lavorazione

Ha preso il via in Thailandia la produzione di Jurassic World 4 di Gareth Edwards con Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Rupert Friend.

Jurassic World 4 è ufficialmente entrato in produzione con Gareth Edwards (Rogue One, The Creator) al timone e John Mathieson (Il gladiatore, Logan: The Wolverine, Doctor Strange nel Multiverso della Follia) come direttore della fotografia. Il film sarà girato a Malta, in Thailandia e nel Regno Unito.

Una dichiarazione di Gareth Edwards che ha sostituito David Leitch (Deadpool 2, Hobbs & Shaw, Bullet Train) dopo l’emergere di insanabili differenze creative tra quest’ultimo e lo studio:

Stavo per prendermi una pausa e ho iniziato a scrivere la mia prossima idea per un film e questo era l’unico film che mi avrebbe fatto mollare tutto come un sasso per tuffarmici direttamente dentro. Adoro Jurassic Park. Penso che il primo film sia un capolavoro cinematografico… quindi questa opportunità è come un sogno per me e lavorare con Frank Marshall, la Universal e David Koepp, che sta scrivendo la sceneggiatura, penso che siano tutte leggende. Quindi sono semplicemente molto emozionato.”

Il film fruirà di location a Malta, in Thailandia e nel Regno Unito. Scritto da David Koepp (Jurassic Park, Il mondo perduto – Jurassic Park, Indiana Jones e il quadrante del destino). Il cast non includerà Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e nemmeno Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Il nuovo film, che sarà girato con il titolo di lavorazione di “Jurassic City” è descritto come una “versione completamente nuova che lancia una nuova era giurassica, seguendo tre adulti e tre adolescenti rimasti bloccati sull’isola”.

Il nuovo film, che sarà girato con il titolo di lavorazione Jurassic City, è prodotto da Steven Spielberg, Frank Marshall e Patrick Crowley con un cast che include Scarlett Johansson (Avengers, Black Widow), Mahershala Ali (Marvel’s Blade), Jonathan Bailey (Bridgerton), Rupert Friend (Obi-Wan Kenobi), Manuel Garcia-Rulfo (I magnifici 7), Luna Blaise (Fresh Off the Boat) e David Iacono (Dead Boy Detectives).

Jurassic World 4 – Le riprese in Thailandia

Il Dipartimento del Turismo della Thailandia ha confermato che le riprese di “Jurassic World 4” si svolgeranno nel paese dal 13 giugno al 16 luglio. Le località della Thailandia includono Bangkok, Trang, Phang Nga, Phuket e Chiang Mai. C’è una nota aggiuntiva su una sequenza che sarà girata alla “Cascata Huai To, all’interno del Parco Nazionale Khao Phanom Bencha nella provincia di Krabi”. Si dice che la location verrà utilizzata per un’intera settimana.

La produzione maltese, supportata da Latina Productions e Malta Film Studios, seguirà tra luglio e settembre, seguita da Sky Studios Elstree, attraverso Saga Productions. L’uscita del film prodotto da Kennedy/Marshall, Amblin Entertainment e Universal Pictures, è fissata al 2 luglio 2025.

Il film uscirà 32 anni dopo Jurassic Park (1993), 28 anni dopo The Lost World: Jurassic Park (1997), 24 anni dopo Jurassic Park lll (2001), 10 anni dopo Jurassic World (2015), 7 anni dopo Jurassic World – Il Regno Distrutto e 3 anni dopo Jurassic World – Il Dominio (2022).

Fonte: Variety