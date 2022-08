Jurassic World Chronicle: il fan film d’animazione “First Flight” degli italiani Monster Movie

Film Jurassic World - Il Dominio, recensione: una degna conclusione tra nostalgia, azione e spirito animalista

Jurassic World: Il Dominio ha debuttato nei cinema due mesi or sono e comunicazione di servizio: dal prossimo 25 agosto il film sarà finalmente disponibile nei formati DVD e Blu-ray. “Dominio” ha visto il ritorno del regista Colin Trevorrow (Jurasic Wrld) che ha scritto la sceneggiatura insieme a Emily Carmichael. Basato su una storia di Trevorrow e Derek Connolly, “Dominio” è un sequel di Jurassic World: Il regno distrutto diretto da J. A. Bayona nel 2018 nonché terzo e ultimo film della trilogia di Jurassic World e sesto capitolo del franchise di Jurassic Park. Il film ha visto il ritorno dei due nuovi protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e di “vecchie” e amate conoscenze, Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill, il terzetto dell’originale Jurassic Park in una nostalgica e molto gradita reunion.

Il film è ambientato quattro anni dopo gli eventi de “Il regno distrutto” con i dinosauri che ora convivono con gli umani in tutto il mondo. Ritroviamo Owen Grady (Pratt) e Claire Dearing (Howard) mentre si imbarcano in una missione di salvataggio, mentre Alan Grant (Neill) ed Ellie Sattler (Dern) si riuniscono con Ian Malcolm (Goldblum) per smascherare una cospirazione della società di genomica Biosyn, un tempo rivale della defunta InGen.

“Jurassic World: Il Dominio” ha incassato oltre 942 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il terzo film con il maggior incasso del 2022. Nonostante il film non sia sia stato accolto granché bene dalla critica, il film per il sottoscritto rappresenta un perfetto epilogo per il franchise e regala dell’intrattenimento di alto profilo e un bel carico di nostalgia canaglia a cui è difficile resistere.

Jurassic World Chronicle: First Flight! – A Jurassic Fan Story

I dinosauri e il franchise Jurassic Park / Jurassic World, critica a prescindere. hanno la loro schiera di fedelissimi fan e tra questi oggi vi vogliamo segnalare dei fan particolarmente creativi che hanno deciso di creare un cortometraggio d’animazione prequel, Jurassic World Chronicle: First Flight! – A Jurassic Fan Story che racconta eventi accaduti tra “Il regno distrutto” e “Il dominio”. Il corto è stato realizzato dal team di Monster Movie, un collettivo di filmmaker e critici amatoriali che adorano i mostri e la saga di Jurassic Park/World.

Regia: Matteo Berta

Sceneggiatura: Matteo Berta

Script supervisor: Cristiano Bolla

Storia: Matteo Berta, Alessandro Sivieri

Musica: Francesco Berta

Illustrazioni: Carolina Gasco, Manuel Benigno, Asia “Ianasi”, Rachele Falanga

Animazioni: Alessandro Sivieri, Matteo Berta

Doppiatori: Helentvo, Danmills, Aedavidson, Pat Goleblowski

Produzione: Monster Movie

Siamo di fronte ad un corto professionale, decisamente una spanna sopra il fan-film visto nella sua accezione più amatoriale; originale anche la scelta dell’immersivo stile d’animazione dal sapore rétro descritto dai realizzatori come “tecniche di semi-animazione, ispirate alla cutscene dei videogiochi anni ’90”.

Il corto (che è ambientato tra Fallen Kingdom e Dominion) unisce sequenze dal sapore avventuroso a un approfondimento del lore della saga. La protagonista è Kayla Watts, ex-pilota dell’Air Force che viene ingaggiata per una missione di contrabbando. L’obbietto è recuperare un dinosauro su un’isola ben nota ai fan del franchise e trasportarlo al quartier generale della Biosyn Corporation. Il corto è stato realizzato con tecniche di semi-animazione, ispirate alla cutscene dei videogiochi anni ’90, ed è concepito come un ringraziamento per l’apprezzamento da parte dei fan del nostro corto precedente, Jurassic Park: Chronicle, che ha le medesime atmosfere e lo stesso stile visivo.

La sinossi: Il corto esplora le origini di Kayla Watts, interpretata dall’affascinante DeWanda Wise. Incontrata da Bryce Dallas Howard & soci sull’isola di Malta, Kayla si presenta come una figura ambigua: un passato da pilota dell’Air Force e un presente da contrabbandiere per la Biosyn. La donna si occupa del trasporto di dinosauri e di altra merce “delicata” per conto della multinazionale di Dodgson, ma quando viene a sapere del rapimento di Maisie Lockwood (Isabella Sermon), uscirà dal suo stato di neutralità e aiuterà i genitori adottivi della ragazzina nella loro missione di salvataggio.

Jurassic Park: Chronicle

Il corto “Jurassic Park: Chronicle”, racconta il lato oscuro del neonato Jurassic Park, un luogo dove non esistono limiti etici e immaginifici, e vuole inserirsi nel cosiddetto universo “soft canon”: personaggi e situazioni che appartengono all’universo di Jurassic Park, in contesti diversi da quelli originali. La Dr.ssa Sorkin, ad esempio, fa parte del videogame JP The Game della Telltale, mentre lo stile “cartoon” del disegno è anche un omaggio ai fumetti non canonici della Topps. Molti richiami alla saga anche nella colonna sonora, che riprende i principali “topos” oscuri di John Williams e gli strumenti utilizzati per JP (compreso il jawbone, vera mascella di un mulo che grattata genera un suono di tensione).

La sinossi: Il film è ambientato nel 1991 e ha per protagonista Garrison Eriksen, un giornalista che riceve una soffiata riguardante alcune strane attività che si starebbero verificando su un’isola al largo del Costa Rica. Chiamato a indagare e contro le istruzioni del proprio capo-redattore, Garrison arriva a Isla Nublar e non ci vuole molto prima che se ne penta amaramente.

Regia: Matteo Berta

Sceneggiatura: Cristiano Bolla

Musica: Francesco Berta

Illustrazioni: B3auty in th3 Eye, Prayogaardip, Stiven, Matteo Melita

Animazioni: Alessandro Sivieri, Carlo Neviani, Matteo Berta, Raffaele Superti

Doppiatori: Mike Ciporkin, Cameron Logsdon, Melissa Epp, Paolo Calzoni, MlGratboy,

Produzione: Monster Movie

Altre informazioni sono reperibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook di Monster Movie.