Stasera in tv: Kickboxer Retaliation su Italia 1

Cast e personaggi

Alain Moussi: Kurt Sloane

Jean-Claude Van Damme: Durand

Hafþór Júlíus Björnsson: Mongkut

Mike Tyson: Briggs

Sara Malakul Lane: Liu Sloane

Christopher Lambert: Thomas Moore

Steven Swadling: Joseph King

Sam Medina: Crawford

Miles Strommen: Rupert

Randy Charach: Drake

Brian Shaw: Huge Convinct

Roy Nelson: Big Country

Ronaldinho: Ronaldo

Fabrício Werdum: Fabricio

Wanderlei Silva: Chud

Rico Verhoeven: Moss

Renato Sobral: se stesso

Frankie Edgar: se stesso

Mauricio Rua: se stesso

Doppiatori italiani

Andrea Ward: Durand

Mario Bombardieri: Briggs

Valentina Stredini: Liu Sloane

Gino La Monica: Thomas Moore

La trama

Un anno dopo gli eventi di Kickboxer – La vendetta del guerriero, Kurt Sloan ha promesso di non tornare mai più in Thailandia. Tuttavia, mentre si prepara per una title shot di MMA, si ritrova sedato e costretto a tornare in Thailandia, questa volta in prigione. È lì perché i responsabili vogliono che affronti una bestia di 2,09 m per 179 kg chiamata Mongkut e in cambio della lotta, Kurt riceverà due milioni di dollari e la sua libertà. Kurt all’inizio rifiuta, in cui una taglia è messo sulla sua testa come un modo per costringerlo ad affrontare Mongkut, Kurt scopre ben presto che non avrà altra scelta e si sottoporrà al suo addestramento più rigoroso ma sotto alcuni mentori inaspettati per affrontare Mongkut nella speranza di riconquistare la sua libertà.

Curiosità

Il cast include lo stuntman canadese Alain Moussi, Jean-Claude Van Damme protagonista dell’originale Kickboxer – Il nuovo guerriero, l’attore Christopher Lambert, il calciatore Ronaldinho, l’ex pugile Mike Tyson e lo strongman islandese Hafþór Júlíus Björnsson.

Il regista Dimitri Logothetis ha diretto anche l’action Wings of the Dragon e l’imminente action fantascientifico Jiu Jitsu con Nicolas Cage, Frank Grillo, Tony Jaa e Alain Moussi.

Paige VanZant ha firmato per interpretare Gamon nel maggio 2016, ma a luglio aveva abbandonato il film. Jessica Jann è stata scelta per sostituire Vanzant nel ruolo.

Kamel Krifa, che interpreta lo scagnozzo di Thomas Moore O’Keefe, ha interpretato Tong Po in Kickboxer 4 – L’aggressore (1994) con Sasha Mitchell nei panni di David Sloane.

Il produttore esecutivo Bey Logan è stato rimosso dal progetto durante la produzione per “comportamento inappropriato”, lo stesso problema era già emerso nel film Lady Bloodfight, e in seguito è stato citato come un complice di Harvey Weinstein e per il suo comportamento durante le rivelazioni #metoo .

L’attore e artista marziale James P.Bennett aveva precedentemente lavorato con Bey Logan in The Medallion e avrebbe lavorato di nuovo con lui nel film Attrition di Steven Seagal, Bennett era un produttore associato non accreditato del film.

Wanderlei Silva che fa un’apparizione all’inizio del film viene mostrato mentre brandisce un’ascia…nel circuito MMA il suo soprannome è “Axe Murderer”.

Durante i titoli di coda, alcuni membri del cast copiano la danza di Van Damme dal film originale.

Sloan combatte contro il miglior combattente di Jo King soprannominato “Il creatore di vedove”. Questo combattente è il campione del mondo K1 Rico Verhoeven, un artista marziale olandese.

Le musiche originali del film sono del compositore Adam Dorn che ha musicato anche il precedente Kickboxer – La vendetta del guerriero, la commedia romantica The Perfect You e il documentario Nella mente di Robin Williams.

La colonna sonora include i brani “Wip Out” di The Surfers e “Working Hard” di Anders Johan Greger Lewen [STIM] & Sven Zetterberg [STIM].

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]