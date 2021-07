Una famiglia vincente – King Richard: trailer italiano del film con Will Smith

Basato su una storia vera, il 13 gennaio 2021 arriva nei cinema d’Italia con Warner Bros. Pictures il film biografico Una Famiglia Vincente – King Richard che ripercorre la vita di Richard Williams, un padre imperterrito che ha contribuito a formare due delle atlete più dotate di tutti i tempi, che hanno cambiato lo sport del tennis per sempre. Il due volte candidato all’Oscar Will Smith (“Ali”, “La ricerca della felicità”, “Bad Boys for Life”) interpreta Richard, sotto la direzione di Reinaldo Marcus Green (“Monsters and Men”).

La trama ufficiale: Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California, al palcoscenico mondiale, come icone leggendarie. Il film profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell’incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l’impossibile e avere un impatto sul mondo.

Il cast di una “Una Famiglia Vincente – King Richard” include Aunjanue Ellis (“Se la strada potesse parlare”, “Quantico” in TV) nei panni della mamma delle ragazze, Oracene “Brandi” Williams; Saniyaa Sidney (“Il diritto di contare”, “Barriere”) interpreta Venus Williams; Demi Singleton (“Godfather of Harlem” in TV) interpreta Serena Williams, con Tony Goldwyn (la serie “Divergent”, “Scandal” in TV) nei panni dell’allenatore Paul Cohen e Jon Bernthal (l’imminente “I molti santi di Newark”, “Le Mans ’66 – La grande sfida”) in quelli dell’allenatore Rick Macci. Fanno parte del cast anche Andy Bean (“IT – Capitolo due”), Kevin Dunn (i film di “Transformers”, “Veep – Vicepresidente Incompetente” della HBO) e Craig Tate (“Greyhound: Il nemico invisibile”).

LA STORIA VERA

Richard Williams ha deciso che le sue future figlie sarebbero diventate professioniste del tennis quando vide Virginia Ruzici giocare in televisione. Williams ha scritto un piano di 78 pagine e ha iniziato ad allenare Venus e Serena quando avevano solo quattro anni e mezzo, portandole presso campi da tennis pubblici. In seguito avrebbe confessato di averle coinvolte troppo presto e che l’età di sei anni sarebbe stata più adeguata. Presto le fece partecipare ai tornei di tennis di Shreveport. Nel 1995 Williams le ha ritirate da un’accademia di tennis per allenarle personalmente. Serena ha vinto gli US Open nel 1999; Venus ha battuto Lindsay Davenport conquistando il titolo di Wimbledon 2000. Dopo quella vittoria, Richard gridò “Straight Outta Compton!”, in riferimento alla canzone degli N.W.A, la stessa zona di Los Angeles dove un tempo risiedeva la famiglia. In preda all’entusiasmo saltò sopra la cabina di trasmissione della NBC eseguendo una danza trionfante. Williams è stato sposato più volte. Più tardi nella carriera delle figlie ha assunto un ruolo meno visibile, rivolgendosi ad altri interessi come la fotografia. Nel luglio 2016, Williams ha avuto un ictus. Lakeisha Williams, sua moglie all’epoca, dichiarò che le sue condizioni erano stabili, ma successivamente ha subito ulteriori ictus.

Reinaldo Marcus Green ha diretto “Una Famiglia Vincente – King Richard” da una sceneggiatura scritta da Zach Baylin. I produttori sono Tim White e Trevor White sotto la loro bandiera di Star Thrower Entertainment, e Will Smith con la sua Westbrook. I produttori esecutivi del film sono Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone e Peter Dodd.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia premio Oscar Robert Elswit (“Il petroliere”), gli scenografi Wynn Thomas (“Da 5 Bloods – Come fratelli”, “Il diritto di contare”) e William Arnold (“Il coraggio della verità – The Hate U Give”), la montatrice nominata all’Oscar® Pamela Martin (“The Fighter”) e la costumista due volte nominata all’Oscar® Sharen Davis (“Dreamgirls”, “Ray”). Musiche ad opera del compositore candidato all’Oscar® Kris Bowers (“Space Jam: New Legends”, “A Concerto is a Conversation”).

Fonte: YouTube