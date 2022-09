Stasera in tv: “La casa delle stelle” su Rai 3

Cast e personaggi

Graciela Borges: Mara Ordaz

Oscar Martínez: Norberto Imbert

Luis Brandoni: Pedro De Córdova

Marcos Mundstock: Martín Saravia

Clara Lago: Bárbara Otamendi

Nicolás Francella: Francisco Gourmand

Luz Cipriota: Hostess

Maru Zapata: Receptionist

Anwar Yoma: Parcheggiatore

Manuel Martínez: Omar Ghassan

Ayelén Dotti: Mara Joven

Nicolás Fiore: Pedro Joven

Adriana Garibaldi: Estela

Dana Gabriela Basso: Elvira

Trama e cast

Una bella stella dell’epoca d’oro del cinema, un attore vicino al tramonto della sua vita, un brillante sceneggiatore e un talentuoso regista vivono insieme in una villa dove hanno creato un ambiente insolito. L’arrivo di una giovane coppia che cerca di convincere l’attrice a vendere la casa, costringerà gli altri abitanti a usare tutte le loro capacità per impedirlo.

Curiosità

“La casa delle stelle” è un remake del film argentino Yesterday’s Guys Used No Arsenic (“Los muchachos de antes no usaban arsénico”) del 1976.

Il regista del film, l’argentino Juan José Campanella, è noto per aver diretto Il figlio della sposa (El hijo de la novia), nominato all’Oscar al miglior film straniero nel 2002, e il vincitore dell’Oscar al miglior film straniero del 2010 Il segreto dei suoi occhi (El secreto de sus ojos), pellicola che ha fruito di un remake americano con protagonisti Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman e Julia Roberts. Campanella è anche un regista televisivo, all’attivo per lui diversi episodi di Law & Order – Unità vittime speciali e alcuni episodi di Dr. House – Medical Division. Sua è anche la serie televisiva argentina Vientos de agua.

L’attore argentino Oscar Martínez (Norberto) ha vinto una Coppa Volpi nel 2016 per la migliore interpretazione maschile alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per Il cittadino illustre.

Il fittizio primo film dell’attrice protagonista, “The girl who cried bitch” (La niña que gritó puta) fa riferimento al vero film d’esordio del regista Campanella del 1991, Bad Boy Story – Il ragazzo che gridava (The boy who cried bitch)

Questo film ha segnato l’ultima interpretazione dell’attore Marcos Mundstock (Martin), morto nel 2020.

Il regista Juan José Campanella e l’attore Luis Brandoni (Pedro) hanno già collaborato in Il mio capolavoro.

“La casa delle stelle” è prodotto da Juan José Campanella, Gerardo Herrero, Axel Kuschevatzky, Mercedes Tarelli, Martino Zaidelis e Camilo Antolini.

La colonna sonora

Le musiche originali de “La casa delle stelle” sono del compositore Emilio Kauderer (Miss Bala, The Mule, Il segreto dei suoi occhi remake, Il mio capolavoro). Kauderer e il regista Juan José Campanella hanno collaborato anche per Il segreto dei suoi occhi e El mismo amor, la misma lluvia.

TRACK LISTINGS:

1. El Cuento de las Comadrejas (Main Theme – Waltz) 1:07

2. I’m Sorry (Brenda Lee) 2:40

3. Partido De Pool 3:16

4. Regresa Tarde 0:39

5. Que Torpeza 2:19

6. Love Theme 2:42

7. El Antidoto 4:08

8. La Motivacion 2:04

9. Yo Eunuco 1:50

10. Only You (And You Alone) (The Platters) 2:40

11. Brazalete Oldie 0:38

12. Volver a Actuar 1:59

13. Las Almendras 4:34

14. Young at Heart (Perry Como, Mitchell Ayres and His Orchestra) 2:57

15. Que Pedrazo de Eunuco 1:14

16. Dame la Mano 1:50

17. Desciende la Diosa 1:04

18. Los Villanos 0:43

19. Limbo Rock (Chubby Checker) 2:22

20. Fin del Anuncio 0:45

21. Tema de Amor Proyector 2:25

22. Certificado de Defuncion 3:51

23. No Saben Lo Que Me Paso 1:50

24. Vamanos Pedro 0:56

La colonna sonora de “La casa delle stelle” è disponibile su Amazon.