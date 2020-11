La casa nera: Jordan Peele produttore per il remake dell’horror di Wes Craven

Jordan Peele regista dell’acclamato e pluripremiato Scappa – Get Out e del thriller con doppelgänger Noi, produrrà un remake dell’horror La casa nera (The People Under the Stairs). Il sito Collider riporta che Peele produrrà il rifacimento del film di Wes Craven datato 1991 per Universal e insieme a Win Rosenfeld tramite Monkeypaw Productions. Peele pare non sia a bordo come regista del progetto, ma non è noto se Peele o Rosenfield saranno coinvolti nella sceneggiatura.

“La casa nera” racconta la storia di un giovane ragazzo (Grullo) del ghetto e si svolge nel giorno del suo 13° compleanno. In un tentativo di furto con scasso (insieme ad altri due) della casa dei malvagi proprietari del suo appartamento che lo hanno sfrattato con la madre malata di cancro, il ragazzo rimane intrappolato e scopre il segreto dei “bambini” che fratello e sorella pazzi e degenerati hanno “allevato” nel seminterrato trasformato in una prigione da incubo.

Wes Craven per la trama del film oltre ad affrontare tematiche come la gentrificazione e l’emergenza abitativa delle periferie, ha tratto ispirazione da una vera notizia di cronaca degli anni settanta su alcuni ladri che dopo aver tentato un furto con scasso in una casa erano fuggiti e all’arrivo delle autorità sono stati trovati dei bambini rinchiusi da tempo dai genitori in alcune stanze chiuse a chiave. Il film costato 6 milioni di dollari ha recuperato l’intero budget nei primi giorni programmazione e ha concluso la sua corsa nelle sale con un incasso globale di 31 milioni di dollari.

Con il progetto di una serie tv ventilato, ma mai andato in porto e il film originale che il 1° novembre compirà 29 anni, arriva la notizia di questo rifacimento che non potrebbe andare in mani migliori. “La casa nera” non sarebbe il primo remake di Peele come produttore, il regista ha recentemente prodotto e co-sceneggiato il rifacimento di Candyman in uscita il 27 agosto 2021 e prodotto e scritto anche la recente serie tv horror Lovecraft Country e un rifacimento dell’iconica serie tv antologica Ai confini della realtà.