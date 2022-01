Stasera in tv: “La conferenza” su Rai 3

Cast e personaggi

Philipp Hochmair – Reinhard Heydrich, direttore dell’Rsha e Reichsprotektor di Boemia e Moravia.

Johannes Allmayer – Adolf Eichmann, capo del dipartimento IV B-4 dell’RuSHA, segretario della conferenza.

Sascha Nathan – Dr. Josef Bühler

Arnd Klawitter – Dr. Roland Freisler, segretario di Stato al ministero di Giustizia del Reich.

Markus Schleinzer – Otto Hoffmann

Fabian Busch – Dr. Gerhard Klopfer

Thomas Loibl – Friedrich Wilhelm Kritzinger

Frederic Linkemann – Dr. Rudolf Lange

Rafael Stachowiak – Georg Leibbrandt

Simon Schwarz – Martin Luther

Peter Jordan – Dr. Alfred Meyer

Jakob Diehl – Heinrich Müller, comandante della Gestapo

Matthias Bundschuh – Erich Neumann

Maximilian Brückner as Dr. Eberhard Schöngarth

Godehard Giese – Wilhelm Stuckart, segretario di Stato del Ministero dell’Interno del Reich

Lilli Fichtner – Ingeburg Werlemann

Trama e cast

Il 20 gennaio 1942, rappresentanti di alto rango del regime nazista tedesco si incontrarono in una villa idilliaca sul Great Wannsee, a sud-ovest di Berlino, per un incontro passato alla storia come Conferenza di Wannsee, per la sua portata, fatalità e conseguenze, forse il più terribile convegno della storia umana. Presenti 15 uomini di spicco delle SS, del NSDAP e della burocrazia ministeriale. Sono stati invitati da Reinhard Heydrich, direttore dell’Rsha e Reichsprotektor, a una “riunione seguita da colazione”. L’argomento esclusivo della discussione di circa 90 minuti è quella che i nazionalsocialisti hanno chiamato la “Soluzione finale alla questione ebraica”, che significa l’organizzazione burocraticamente rigorosamente pianificata dell’omicidio di massa sistematico di milioni di ebrei da tutta Europa. Un film tv romanzato in occasione dell’80° anniversario dell’evento storico, basato sul verbale dell’incontro scritto dall’allora Adolf Eichmann.

Note sul film

La conferenza (Die Wannseekonferenz) è un docudrama televisivo tedesco, trasmesso per la prima volta il 24 gennaio 2022 dall’emittente ZDF.

(Die Wannseekonferenz) è un docudrama televisivo tedesco, trasmesso per la prima volta il 24 gennaio 2022 dall’emittente ZDF. Il regista Matti Geschonneck (Una vacanza da dimenticare) mostra una rievocazione della vera Conferenza di Wannsee tenutasi il 20 gennaio 1942, basata su una sceneggiatura di Magnus Vattrodt.

La Conferenza di Wannsee è stata ricostruita in precedenza in un omonimo film per la tv di produzione tedesca del 1984 diretto da Heinz Schirk e scritto da Paul Mommertz e Magnus Vattrodt.

Gli eventi della Conferenza di Wannsee sono stati narrati anche nel film per la tv statunitense Conspiracy – La soluzione finale del 2001. Il film utilizzando la sceneggiatura autentica tratta dall’unica trascrizione sopravvissuta registrata durante l’incontro, approfondisce la psicologia dei funzionari nazisti coinvolti nella “Soluzione finale della questione ebraica”. Il film è stato scritto da Loring Mandel e diretto da Frank Pierson. Il cast comprende Colin Firth, Kenneth Branagh nei panni di Reinhard Heydrich e Stanley Tucci nei panni di Adolf Eichmann. Branagh ha vinto un Emmy Award come miglior attore e Tucci ha ricevuto un Golden Globe per il suo ruolo di supporto.

Note storiografiche

Come testimonia il verbale della conferenza giunto fino a noi, era necessario determinare con esattezza la categoria di persone interessate dai provvedimenti, concordare la procedura per deportare 11 milioni di persone da destinare ai lavori forzati in condizioni di vita dure e disumane e infine uccidere con «modalità» non meglio definite i sopravvissuti e gli inabili al lavoro. Il verbale della conferenza di Wannsee è un documento eccezionale perché è il primo nel suo genere a restituire con estrema chiarezza le fasi del processo decisionale che portarono allo sterminio degli ebrei d’Europa. Questo processo decisionale coinvolse Adolf Hitler, Himmler, Heydrich e altri leader politici del nazionalsocialismo ma fu essenzialmente verbale, e nei rari casi in cui fu prodotta una documentazione scritta i tedeschi si premunirono di distruggerla. Il verbale è dunque doppiamente cruciale: riporta l’esito del dibattito sul progetto globale di sterminio degli ebrei senza usare formule ermetiche o cifrate, bensì mostrando con estrema chiarezza come, oltre alle SS, alla Sicherheitspolizei (SiPo) e al Sicherheitsdienst (SD), anche la cancelleria del Reich, i ministeri della Giustizia, degli Interni e degli Esteri, le autorità civili d’occupazione, l’Ufficio per il Piano quadriennale (cioè la principale autorità deputata al riarmo) e il partito condivisero e si resero complici del “crimine del secolo”.

Stralci del verbale