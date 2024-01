Stasera in tv: “La fiera delle illusioni” con Bradley Cooper su Rai 3

La fiera delle illusioni (Nightmare Alley), su Rai 3 il nuovo adattamento del regista premio oscar Guillermo del Toro (La forma dell’acqua – The Shape of Water) dell’omonimo romanzo noir del 1946 di William Lindsay Gresham.

La fiera delle illusioni – Cast e doppiatori

Bradley Cooper: Stanton “Stan” Carlisle

Cate Blanchett: Lilith Ritter

Toni Collette: Zeena Krumbein

Willem Dafoe: Clem Hoately

Richard Jenkins: Ezra Grindle

Rooney Mara: Molly

Ron Perlman: Bruno

David Strathairn: Pete Krumbein

Holt McCallany: Anderson

Doppiatori italiani

Christian Iansante: Stanton “Stan” Carlisle

Roberta Pellini: Lilith Ritter

Laura Romano: Zeena Krumbein

Mario Cordova: Clem Hoately

Stefano De Sando: Ezra Grindle

Chiara Gioncardi: Molly

Massimo Corvo: Bruno

Antonio Sanna: Pete Krumbein

Stefano Thermes: Anderson

La fiera delle illusioni – Trama e trailer

Stan Carlisle (Bradley Cooper), un giostraio ambizioso con un talento nel manipolare le persone con poche parole ben scelte, incontra la dottoressa Lilith Ritter (Cate Blanchett), una psichiatra ancora più pericolosa di lui.

Curiosità sul film

“Nightmare Alley” è un romanzo di William Lindsay Gresham già adattato per il grande schermo nel film La fiera delle illusioni del 1947, un thriller psicologico di Edmund Goulding con Tyrone Power spesso paragonato al cult Freaks di Tod Browning. Il racconto di Gresham pubblicato nel 1946 esplora il ventre molle del mondo dello spettacolo, e le vite dei suoi squallidi abitanti, descritto come un mondo oscuro in cui si aggirano imbroglioni, truffatori e machiavelliche femme fatale. Oltre al film con Tyrone Power, il romanzo è stato adattato anche in un musical in scena nel 2010 e in una graphic novel del 2012 dal fumettista Spain Rodriguez.

La versione di Guillermo del Toro di Nightmare Alley non è un remake della versione cinematografica del 1947, ma un nuovo adattamento del romanzo di William Lindsay.

Il film è stato candidato a 6 premi Oscar: miglior film, migliore fotografia a Dan Laustsen, migliori costumi a Luis Sequeira e migliore scenografia a Tamara Deverell e Shane Vieau.

Leonardo DiCaprio era stato originariamente scelto per il ruolo principale con l’attore che aveva rinunciato a progetti di Paul Thomas Anderson e Alejandro G. Iñárritu. Ma quando le trattative sono fallite a causa del mancato raggiungimento di un accordo finanziario, DiCaprio ha rinunciato ed è stato sostituito da Bradley Cooper che ha sottolineato che lui e DiCaprio sono amici intimi, quindi è stata una trattativa facile da fare. Ironia della sorte, Cooper ha finito per sostituire DiCaprio anche nel film Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson.

Jennifer Lawrence e Lady Gaga sono state prese in considerazione per il ruolo di Molly Cahill.

Il cast del film comprende due vincitori dell’Oscar: Cate Blanchett e Mary Steenburgen, e sei nominati all’Oscar: Toni Collette, Bradley Cooper, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara e David Strathairn.

Cate Blanchett e Rooney Mara hanno già recitato insieme in Carol (2015); Cate Blanchett e Willem Dafoe sono apparsi in precedenza in Le avventure acquatiche di Steve Zissou (2004).

Il cast include anche Romina Power, cantante, attrice, personaggio televisivo ed ex moglie del cantante Al Bano. Romina è la figlia di Tyrone Power protagonista de “La fiera delle illusioni” primo adattamento cinematografico datato 1947 del romanzo “Nightmare Alley”.

La versione in bianco e nero del film è stata denominata “Nightmare Alley: Vision in Darkness and Light”.

La maggior parte delle prime scene sono state girate dopo la sospensione della produzione durante la pandemia di COVID-19. Bradley Cooper ha sfruttato il tempo per perdere 6 chili e apparire più giovane all’inizio del film.

Ciò che Pete chiama “l’arcobaleno nero” è più comunemente chiamato “lo stratagemma dell’arcobaleno”. Nella lettura a freddo, significa raccontare a una persona cose contraddittorie su se stessa. Ad esempio: “Tendi ad essere una persona amichevole, ma a volte vuoi stare da solo”. Oppure: “Sei piuttosto frugale e attento con i soldi, ma a volte sai anche essere generoso con i tuoi amici e la tua famiglia”. Sembra sfumato, ma in realtà copre una gamma così ampia da descrivere la maggior parte delle persone.

Rooney Mara era incinta quando sono iniziate le riprese e ha dato alla luce suo figlio mentre la produzione era sospesa a causa della pandemia di COVID-19. Ha osservato che i tempi e il programma di produzione erano vantaggiosi poiché le sue prime scene nel film che apparivano scarsamente vestite con il suo costume da fiera sono state girate dopo la pausa.

Bradley Cooper ha affermato che molti degli oggetti di scena nel film erano effettivamente di proprietà del regista Guillermo del Toro.

Durante un’intervista del gennaio 2022 Guillermo del Toro ha affermato che uno dei motivi per cui era da tempo interessato all’argomento dei truffatori e dei falsi sensitivi che predano persone vulnerabili e in lutto (come quelli raffigurati in questo film) era che, nel 1998, quando suo padre fu rapito in Messico con la richiesta di un riscatto, la sua famiglia fu immediatamente presa di mira da truffatori che affermavano di essere sensitivi. del Toro ha raccontato, “uno dei primi avvertimenti che è venuto… dal [negoziatore di ostaggi] – ha detto, fate attenzione ai ‘sensitivi.’ Arriveranno molto presto e non appena ho riattaccato il telefono sono andato a trovare mia madre e c’erano due “sensitivi” seduti in soggiorno che le dicevano che lo sapevano e che potevano condurci dove era mio padre perché potevano percepirlo. E questo ha lasciato un’impressione indelebile. E anche quella crudeltà, che ho visto in prima persona, fa parte dello spirito di questo film.” Quando a del Toro viene chiesto cosa avessero detto a sua madre i cosiddetti “sensitivi”, lui rispose: “Non hanno avuto molto tempo perché li ho cacciati fuori. Ma quello che dicevano è che potevano percepire mio padre, che stava cercando di comunicare con lei. E il discorso era quasi identico a quello di Stan nel film…la prima cosa a cui si sono agganciati è stata, lui ti ama così tanto, moltissimo, e sta cercando di raggiungerti, e sa che puoi salvarlo. Usano gli stessi ganci. E questo era evidente per me. Ma mia madre per un momento ha nutrito speranza.”

Bradley Cooper ha imparato a boxare in preparazione per il ruolo di Stanton Carlisle su richiesta di Guillermo del Toro, che voleva che Cooper trasmettesse attraverso il linguaggio del corpo che Stanton ha avuto un passato violento.

Martin Scorsese ha scritto una lettera aperta sul Los Angeles Times elogiando il film e spingendo le persone ad andare a vederlo, affermando: “Guillermo parla certamente dal e al suo tempo, ma lo fa nel linguaggio di un tempo passato” e l’urgenza e la disperazione di allora si sovrappongono all’urgenza e alla disperazione di adesso in un modo piuttosto inquietante. È come un campanello d’allarme. Inquietante, ma stimolante allo stesso tempo. Questo è ciò che l’arte può fare.”

I pannelli di legno attorno all’ufficio dello psichiatra Dr. Ritter hanno l’aspetto delle macchie d’inchiostro di Rorschach, immagini utilizzate nei test psicologici.

Tra le persone che i produttori hanno ringraziato per il loro aiuto c’è Derren Brown, un famoso mentalista. Ha il suo canale YouTube. Inoltre, i produttori hanno ringraziato Teller che è un illusionista e fa parte del “Penn & Teller show”.

L’edificio in cui si trova l’ufficio del Dr. Ritter è il municipio di Buffalo (NY), costruito nel 1931 in stile Art Déco. Durante le riprese sono stati utilizzati la facciata dell’edificio, gli ascensori e i corridoi. Al momento in cui si svolge la storia, tuttavia, gli ascensori avrebbero ancora avuto addetti al funzionamento.

Bradley Cooper ha ammesso che la sua decisione di recitare una scena di nudo frontale è stata importante perché non aveva mai fatto una scena del genere prima nella sua carriera. Ha detto: “Il contenuto del film, per poterlo realizzare in modo reale, richiedeva che fossimo nudi – emotivamente, con l’anima e anche fisicamente, il che in realtà è stato un grosso problema per me, ma ricordo di averlo letto in la sceneggiatura e il pensiero, è un cetriolino in quella vasca da bagno ed è la storia, devi farlo. Ricordo ancora quel giorno solo in cui sono rimasto nudo davanti alla troupe per 6 ore ed era il primo giorno di Toni Collette e lo sai era proprio come Whoa! Era piuttosto pesante. Non l’avevo mai fatto. È stato un grosso problema.” Cooper ha ribadito di essere completamente impegnato nel film e di non aver mai provato a uscire dalla scena aggiungendo: “No, non mi sono opposto affatto. No, no. Sapevo che non c’era nulla di gratuito in questo. Era la storia.” La decisione di Cooper di apparire completamente nuda è stata considerata incredibilmente coraggiosa poiché è ancora molto raro tra le principali star di Hollywood della statura e importanza di Cooper.

Bradley Cooper che è anche produttore del film ha affermato di non essere sorpreso dalla scarsa accoglienza del film nell’uscita nelle sale durante la pandemia di COVID-19, e ha aggiunto di non avere avuto alcuna autorità su quando e come è stato distribuito nelle sale o sui servizi di streaming.

Le carte dei tarocchi che Stan pesca per sé sono: la torre, gli amanti e l’impiccato (rovesciato/capovolto). Come viene anche brevemente spiegato nel film, la torre rappresenta il rapido cambiamento in arrivo nel futuro. Le fondamenta crolleranno e faranno spazio alla costruzione di qualcosa di nuovo. Questo è l’aspetto positivo di questa carta, anche se per arrivare a quel punto la fase di distruzione è molto intensa. La carta degli amanti può sembrare positiva, e in alcune letture lo è sicuramente, ma in questa lettura non lo è. La carta in combinazione con la torre potrebbe anche rappresentare la rovina/distruzione di una relazione (come mostrato successivamente con Molly e la dottoressa Lilith). Zeena descrive la carta come una scelta da fare, il che è anche vero. L’ultima carta è l’impiccato a testa in giù. Questa carta in realtà rivela la fine del film. Zeena dice che Stan ha ancora tempo per fare una scelta per uscire dalla situazione, non è troppo tardi. Questo è vero. Ma la carta rappresenta anche qualcuno che non vuole uscire dalla propria situazione. La persona agisce in modo sconsiderato e passa da una brutta situazione all’altra. Sanno che devono prendere una decisione ma temporeggiano, ignorando i segnali. Questo si svolge nel resto del film poiché Stan non cambia i suoi modi e ne affronta le conseguenze. Anche Stan che gira l’impiccato al contrario è uno scherzo, perché l’impiccato in posizione verticale non è ancora molto migliore.

Si dice che brindare con il bicchiere vuoto porti sfortuna. Stan tracanna il suo drink prima di dire "A noi!".

Il cast comprende due vincitori dell’Oscar: Cate Blanchett, Mary Steenburgen e sei candidati: Bradley Cooper, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara e David Strathairn.

In un’intervista del 2006 Guillermo del Toro ha detto che il suo film, Il labirinto del fauno (2006), è stato profondamente influenzato dai libri di Narnia di C.S. Lewis, e che, in effetti, aveva rifiutato un’offerta per dirigere Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio (2005). Nel 1954, l’autore del romanzo originale di Nightmare Alley, William Lindsay Gresham, divorziò dalla sua terza moglie, Joy Davidman Gresham. In seguito sposò C.S. Lewis.

Il “maiale cieco” a cui si fa riferimento è un altro nome per uno speakeasy, senza però avere il servizio di classe e l’offerta degli spettacoli. Si riferisce allo stratagemma secondo cui qualcuno vorrebbe mostrarti una stranezza che tiene nel suo seminterrato, che ovviamente è un posto che vende liquori illegali.

Sulla cassaforte presente nell’ufficio della dottoressa Ritter (Cate Blanchett) è incisa la parola Enola. Il che potrebbe probabilmente essere un riferimento a Enola Sciotti, personaggio di spicco ed elemento della trama di Crimson Peak (2015) di Guillermo del Toro.

Bradley Cooper è co-protagonista in questo film insieme a Rooney Mara; Cooper è stato anche produttore di questo film e in precedenza è stato produttore di Joker (2019), interpretato dal partner nella vita reale di Mara, Joaquin Phoenix. Per coincidenza, entrambi i film furono nominati all’Oscar come miglior film ma non riuscirono a vincere.

ATTENZIONE!!! INIZIO SPOILER Quando Stan si nasconde nel vagone del treno con le galline. Cade sulla schiena e viene incorniciato come l’Impiccato dei Tarocchi che gli furono letti. Le galline predicono anche la sua situazione finale FINE SPOILER .

Nel film ci sono riferimenti al film alò film Freaks (1932) Poco prima della scena finale del film, quando Bradley Cooper si imbatte nel nuovo luna park, si ferma a parlare con uno degli addetti al luna park che poi lo indica in direzione del proprietario del luna park. L'operaio del luna park con cui parla è truccato in modo da assomigliare molto al personaggio "Pinhead" del film del 1932, che parla anche dell'ascesa e della caduta di un artista del luna park altezzoso e ingannevole. Il film è noto per aver scelto i "fenomeni da baraccone" del circo del film con artisti di spettacoli circensi reali e persone con disabilità nella vita reale. Puoi anche vedere un poster del periodo che promuove il film "Freaks" sul muro dell'ufficio/carrozza del proprietario del luna park (Tim Blake Nelson).

Bradley Cooper ha interpretato The Elephant Man (John Merrick) a Broadway e nel West End. John Merrick era un fenomeno da baraccone nato con un disturbo congenito nel film The Elephant Man (1980).

Il film e il romanzo originali

Lo scrittore William Lindsay Gresham attribuì l’origine di “Nightmare Alley” alle conversazioni che ebbe con un ex operaio di una fiera mentre entrambi prestavano servizio come volontari con le forze lealiste durante la guerra civile spagnola. Gresham ha scritto il romanzo, il suo primo, mentre lavorava come editore per un “True Crime”, una rivista pulp a New York negli anni ’40. Ha delineato la trama e ha scritto i primi sei capitoli in un periodo di due anni, quindi ha terminato il libro in quattro mesi. Ogni capitolo è rappresentato da una diversa carta dei Tarocchi.

La sinossi del romanzo: Nightmare Alley racconta del giovane, bello e ambizioso Stan scivolato all’inferno. Lavora in un circo di creature deformi davanti a una folla affamata di sensazioni forti e di spettacoli morbosi, sempre pronta a sbeffeggiare la sfortuna altrui. Ma quella, si ripete Stan, non sarà per sempre la vita che farà, e la promessa verrà mantenuta. La sua sarà un’ascesa piena di luci e ombre, di colpi di fortuna e di inganni meticolosamente organizzati. Si esibisce in numeri di illusione e di magia, impara l’arte della lettura mentale, i trucchi e le tecniche per imbrogliare chi è pronto a essere imbrogliato. Sarà questo il suo trampolino di lancio, che lo porterà nelle case lussuose dei ricchi, rispettato e venerato, perché capace di straordinari esercizi di spiritualismo che mettono i vivi in contatto coi morti, facendo parlare i cari estinti, gli amori di giovinezza, i sensi di colpa che mai si sono sopiti. Stan è diventato il reverendo Carlisle, rispettato da tutti, e la sua vita può davvero cambiare per sempre.

La trama del film “La fiera delle illusioni” racconta di Stanton (Tyrone Power), imbonitore di fiera, che raggira prima Zeena, partner di un mago che legge il pensiero, appropriandosi dei suoi trucchi, e poi si associa ad una psicologa, sfruttando le confidenze dei suoi clienti per ingannarli con esperimenti pseudo spiritistici. Smascherato in pubblico dalla moglie e rovinato, Stanton diventa un alcolizzato e finisce come attrazione mostruosa in un numero da baraccone in cui decapita polli vivi e ne beve il sangue.

Il cast del film diretto da Edmund Goulding (Gioventù ribelle) oltre a Tyrone Power includeva anche Joan Blondell, Coleen Gray, Helen Walker, Taylor Holmes, Mike Mazurki e Ian Keith.

La Twentieth Century-Fox acquisì i diritti cinematografici del romanzo di William Lindsay Gresham nel settembre del 1946 per 50.000$ su richiesta della star dello studio Tyrone Power – che voleva cambiare la sua immagine sullo schermo come protagonista romantico o di cappa e spada in un personaggio ambiguo e antagonista e lo Stanton protagonista del noir di Gresham sembrava l’ideale.

Il capo dello studio Darryl F. Zanuck trovò il film così sgradevole che alla fine lo tolse dalla circolazione; ma venne rilasciato di nuovo e con successo nelle sale nel 1956-1957 in particolare nel circuito dei drive-in, ricevendo poi un’ampia distribuzione dopo la morte prematura di Tyrone Power nel 1958, la diffusa richiesta del pubblico in televisione portò alla sua prima trasmissione televisiva a New York il 10 gennaio 1959.

La fiera delle illusioni – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore americano Nathan Johnson (La regola del gioco, Don Jon, Young Ones) assiduo collaboratore del regista Rian Johnson (Brick – Dose mortale, Looper, Cena con delitto) ala sua prima collaborazione con il regista Guillermo del Toro.

La colonna sonora include il brano "Un Amour sans Chagrin" (musica Paul Misraki e testi André Hornez) interpretato da André Dassary.

1. Man or Beast 3:28

2. Storm’s a Comin’ 2:28

3. Zeena’s Spook Show 1:45

4. A Steady Job 4:36

5. The Face of God 2:58

6. Open Graves 1:29

7. Shoeflies 3:13

8. Molly’s Theme 1:08

9. Copa Spook Show 2:06

10. Stan Takes the Hook 2:19

11. Lilith’s Room 3:03

12. Molly, Are You Alright? 0:37

13. Reading Mrs. Kimball 2:40

14. The Take 1:36

15. Lie Detector 7:44

16. Time You Delivered 2:43

17. The Poison Apple 2:17

18. Grindle’s Ghost 7:13

19. Lilith’s Revenge 5:56

20. Theme from Nightmare Alley – Solo Piano 3:52

