Stasera in tv: “La guerra di domani” su Italia 1

La guerra di domani, su Italia 1 il film d’azione e fantascienza che segna il debutto nel live-action per il regista specialista in animazione Chris McKay, i cui crediti includono le regie del film animati LEGO Batman – Il film e la commedia horror Renfield con Nicolas Cage.

La guerra di domani – Cast e doppiatori

Chris Pratt: Dan Forester

Yvonne Strahovski: col. Muri Forester / Romeo Command

J. K. Simmons: James Forester

Betty Gilpin: Emmy Forester

Sam Richardson: Charlie

Jasmine Mathews: tenente Hart

Edwin Hodge: Dorian

Ryan Kiera Armstrong: Muri Forester bambina

Keith Powers: maggiore Greenwood

Mary Lynn Rajskub: Norah

Mike Mitchell: Cowan

Jared Shaw: Tank

Alexis Louder: Diablo

Rose Bianco: Rose

Seychelle Gabriel: sergente Diaz

Alan Trong: tenente Tran

Chibuikem Uche: tenente Ikemba

David Maldonado: Dodd

Doppiatori italiani

Andrea Mete: Dan Forrester

Sara Ferranti: col. Muri Forester / Romeo Command

Ennio Coltorti: James Forester

Eva Padoan: Emmy Forester

Emanuele Ruzza: Charlie

Rossa Caputo: tenente Hart

Fabrizio De Flaviis: Dorian

Alessandra Cannavale: Muri Forester bambina

Alessandro Campaiola: maggiore Greenwood

Micaela Incitti: Norah

Francesco Sechi: Cowan

Giulia Franceschetti: sergente Diaz

Manuel Meli: tenente Ikemba

Roberto Stocchi: Dodd

La guerra di domani – Trama e trailer

In “La guerra del domani”, il mondo è sbalordito quando un gruppo di viaggiatori del tempo arriva dall’anno 2051 per consegnare un messaggio urgente: Trent’anni nel futuro l’umanità sta perdendo una guerra globale contro una specie aliena mortale. L’unica speranza di sopravvivenza è che i soldati e i civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla lotta. Tra quelli reclutati c’è l’insegnante di scuola superiore e padre di famiglia Dan Forester (il Chris Pratt di “Jurassic World” e “Guardiani della Galassia”). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a un brillante scienziato (la Yvonne Strahovski della serie tv “Chuck”) e a suo padre (il premio Oscar J.K. Simmons di “Whiplash) da cui si è separato in una disperata ricerca per riscrivere il destino del pianeta.

Questo action fantascientifico con invasione aliena e viaggi nel tempo vede protagonista un efficace Chris Pratt, meglio noto come il Peter Quill di Guardiani della galassia, nei panni di un insegnante di liceo ed ex militare che viene reclutato per combattere una guerra contro gli alieni che si svolgerà 30 anni nel futuro.

L’idea alla base de “La guerra di domani£ è intrigante e strizza l’occhio alla serie tv Falling Skies di Steven Spielberg. La sceneggiatura però non si limita a narrare un film di guerra con alieni invasori, ma crea un mix ambizioso ispirandosi alla miglior fantascienza a livello di concept di tre decenni, dagli anni ottanta fino ai primi anni del 2000, sfruttando nel contempo l’impatto visivo di pellicole come Edge of Tomorrow e World Invasion.

“La guerra del domani” su carta doveva rappresentare un Independence Day sotto steroidi, ma è proprio nella sceneggiatura, nel suo assemblare concept così variegati che alla fine, per non farne risaltare nessuno e restare narrativamente omogenei, finisce per appiattire il tutto. Questa scelta porta l’appassionato di fantascienza a cogliere le molte fonti d’ispirazione, ma anche a non cogliere quel guizzo di personalità/identità che lo avrebbe distinto da un seppur godibile mash-up di cose viste e straviste.

Nonostante gli evidenti limiti a livello di scrittura, non possiamo non sottolineare quanto Pratt, qui anche produttore, e il regista Chris McKay, esperto in animazione e qui al suo primo live-action, sappiano bene cosa vuole lo spettatore e da questo punto di vista il film rende davvero molto. Ci riferiamo all’azione, all’orda di mostri abbattuti in stile videogame e alla carismatica performance di Pratt. Questa parte prettamente “ludica” rende il tutto in realtà molto divertente e intrattenente, strappando così la sufficienza, ma lasciando anche un po’ di amaro in bocca per quello che avremmo potuto vedere se ci fosse stato quel quid che separa una pellicola divertente da una strepitosamente coinvolgente.

Curiosità sul film

Alla regia Chris McKay che adatta un suo racconto originale scritto con lo sceneggiatore Zach Dean (Le ultime 24 ore, Legami di sangue).

Questo film è stato realizzato dalla Paramount Pictures per l’uscita nelle sale ma, a causa della pandemia di Covid-19, la Paramount ha venduto il film ad Amazon Prime Video per 200 milioni di dollari.

Il tanto chiacchierato look da “vecchio strambo” di J.K Simmons (66 anni) nel film, secondo il regista Chris McKay, è in realtà basato sulle foto di Simmons di Instagram divenute virali nel 2016 dopo che il suo allenatore Aaron V. Williamson le aveva pubblicate. La serie di riprese in palestra mostrava Simmons con un’enorme barba bianca e ispida, che indossava una maglietta senza maniche, mentre eseguiva intensi set per bicipiti con i bicipiti che sporgevano incredibilmente. Quando si è trattato di scegliere il ruolo del padre pazzo ma tosto (di Chris Pratt) che vive fuori dagli schemi, McKay ha detto di aver immediatamente ricordato le immagini virali , ha contattato Simmons e gli ha chiesto: “Ehi, non lo so. Non so in che forma sei adesso. Ma se è possibile, voglio davvero che tu raggiunga di nuovo la forma di quel tizio muscoloso e ti faccia crescere la barba”. Simmons ha detto delle foto del 2016: “È esplosa dopo essere stata pubblicata su Instagram”. Tuttavia accettò il ruolo attratto dalla sfida di ricostruire quel corpo. Nel film finale, Simmons mette in mostra le sue braccia muscolose prima in una maglietta attillata che mette in mmostra i bicipiti e poi in una maglietta senza maniche che mette in risalto i suoi bicipiti in modo ancora più evidente.

Nel suo primo fine settimana di uscita digitale nel luglio 2021, si stima che il film sia stato visto da 2,41 milioni di famiglie, rendendolo il film Amazon Original più visto in quel momento.

Chris Pratt ha pubblicato quanto segue sulla sua pagina Instagram il 9 novembre 2019: “Questa è la prima volta che sono produttore esecutivo di un film! E finalmente posso pubblicare un post a riguardo! Il titolo “Ghostdraft” si è rivelato problematico per vari motivi, quindi abbiamo abbiamo iniziato a cercare altre opzioni… Abbiamo esaminato: Generation Alien, World War A, Generation Gone, Saving Private Ryaalien, WWZ2 ma con “A” e non “Z”, HORIZON WHITESPIKE, HERO offerto da Verizon, Jurassic Draft, GENERATION Draft, Miller Genuine Draft, City Slickers, Alien Dawn, Rapture Dawn, Apocalypse Dawn, Hero Dawn, Destiny War, Saving Tomorrow e The Tomorrow War. THE TOMORROW WAR (LA GUERRA DI DOMANI)! Ed è stato allora che mi sono reso conto… Lo chiameremo #TheTomorrowWar”.

Girato in un periodo di quattro mesi, comprese le riprese in esterni in Islanda.

Nel luglio 2021, è stato riferito che il budget per “The Tomorrow War” aveva raggiunto i 200 milioni di dollari.

Analogamente alla serie Alien, questo film presenta una femmina (conosciuta come Regina nei film di Alien) che è più grande e più feroce dei maschi, vive in un nido centrale facilmente difendibile, è ferocemente protetta dai maschi della sua specie, ed è un esemplare estremamente raro, mentre i maschi sono molto comuni.

L’inquadratura esterna del Wallace Technology Lab in cui si reca Forester ai giorni nostri è in realtà a Indianapolis, nell’Indiana.

Durante il film, quando il militare parla di come il JumpLink, che controlla il viaggio nel tempo, è tenuto insieme da “gomma da masticare e rete metallica”. Questo ricorda Bill and Ted’s Excellent Adventure in cui Keanu Reeves e Stephen Herek riparano la macchina del tempo della loro cabina telefonica con gomma da masticare.

Gli eroi principali di questo film hanno il cognome Forester. Ne La Guerra dei mondi (1953), un altro film su un’invasione aliena della Terra, il cognome dell’eroe principale è Forrester.

Sam Richardson è sempre stata la prima scelta di Chris McKay per interpretare la parte di Charlie.

Il film prevede che la finale della Coppa del Mondo FIFA 2022 si giocherà tra il Brasile e una squadra non identificata. La partita era in pareggio 3 a 3 quando si verifica l’interruzione.

La maggior parte degli attori ha dovuto sottoporsi ad un campo di addestramento alle armi.

Dan Forester (Chris Pratt) è un insegnante di biologia del liceo che ha prestato servizio nelle forze speciali dell’esercito americano (alias “Berretti verdi”). Il suo grado assegnato al momento del suo congedo con onore era Primo Sergente (grado di retribuzione E-8).

“In memoria di Dave Parra”, accreditato in questo film come “Draftee Angel”.

Il regista Chris McKay è stato l’assistente alla regia del film d’animazione di The Lego Movie (2014), interpretato da Chris Pratt.

Il pilota dell’F-22 è il Magg. Joshua Gunderson, il pilota della squadra dimostrativa dell’F-22. Il suo nominativo “Cabo” è visibile sulla sua tuta di volo.

Il padre di Dan menziona la sua Mustang GT “Bullitt”. Questo è un riferimento alla fastback Ford Mustang GT verde del 1968 utilizzata nell’iconico film d’azione poliziesco Bullitt (1968) con protagonista Steve McQueen.

Chris Pratt dice “I will be back” nel film, che è una leggera variazione rispetto alla famosa battuta di suo suocero Arnold Schwarzenegger “I’ll be back” da Terminator (1984). In realtà “I will be back” è la battuta che Schwarzenegger aveva suggerito al regista James Cameron sul set quando sul copione per quella scena la battuta era invece “I’ll”. Cameron in principio non volle sentire ragioni, ma dopo qualche scambio vivace tra i due si raggiunse un accordo, come ha raccontato lo stesso Schwarzenegger, con Cameron che disse: “Arnold, pensi che suoni strano ma non è così. Quindi dillo solo 10 volte. Dillo in modo diverso modi. Continuerò a girare con la macchina da presa. Poi ne sceglieremo uno.”.

ATTENZIONE!!! A SEGUIRE CURIOSITA’ CON SPOILER SUL FILM

Chris Pratt ha detto che il luogo delle riprese per le scene invernali in Russia era in realtà su un ghiacciaio in Islanda su cui non era mai stato girato in precedenza. Ha aggiunto che poche settimane prima delle riprese, i corpi di una coppia erano stati scoperti in una fessura e conservati dagli anni ’40.

Nella sceneggiatura originale i soldati del passato venivano segretamente avvelenati con una tossina che alla fine uccide gli alieni che ne consumavano la carne. Questo colpo di scena spiegava perché non avevano bisogno di addestramento (erano sempre stati pensati per essere esche sacrificabili), ma questo dettaglio non era incluso nel film.

Questo film parla di piloti alieni, di cui ne vediamo solo alcuni, che si schiantano con la loro astronave sulla Terra, trasportando nel frattempo un diverso tipo di alieno come carico all’interno dell’astronave. Il termine per riferirsi agli alieni trasportati è White Spikes, e vengono descritti come alieni che ripuliscono il pianeta. Questo è simile al concept originale del film Alien di Ridley Scott e ai suoi sequel. I terrificanti Xenomorfi erano gli alieni originali trasportati nel cargo e gli Ingegneri erano gli alieni pilota che fecero schiantare la nave. I due universi cinematografici non sono collegati.

Secondo i suoi dati, nella cronologia originale di Dan Forester, è nato l’11 novembre 1982 ed è morto il 13 ottobre 2030.

Il film ha paralleli con i classici film su alieni invasori come La Cosa da un altro mondo (1951) e Alien/Prometheus. Come ne “La Cosa”, un’astronave aliena precipita molti anni addietro (circa 1.000 in questo film, contro i 100.000 in La Cosa da un altro mondo) e finisce nel ghiaccio, dove i piloti muoiono e il carico rimase congelato nel ghiaccio finché, in questo film, l’evento noto come riscaldamento globale li libera. In “La Cosa da un altro mondo”, l’alieno viene disturbato dagli scienziati, sebbene sia in realtà un prigioniero interstellare trasportato in contrapposizione ad una specie che avrebbe dovuto ripulire il pianeta, come si teorizza che siano i White-Spikes o gli Xenomorfi. In Alien, una nave spaziale si schianta su un pianeta roccioso nello spazio profondo invece che sulla Terra, sebbene trasportasse anche migliaia di creature aliene destinate a distruggere la popolazione di un pianeta, concept che è stato ampliato in Prometheus. In questo film e in “La Cosa da un latro mondo”, l’incidente sembra essere inspiegabile, anche se i piloti sono morti da tempo dopo l’incidente. In Alien, il pilota dello Space-Jockey sembra essersi schiantato a causa del carico che lo ha infettato e ucciso.

La Mustang GT di James può essere vista sullo sfondo nella scena finale.

La guerra di domani – La colonna sonora

Le musiche originali del film, pubblicate da Milan Records, sono del compositore Lorne Balfe (Mission: Impossible – Fallout, Bad Boys for Life, Black Widow, Black Adam, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, Un piedipiatti a Beverly Hills – Axel F).

1. Multiply (2:54)

2. Spikes Attack (1:57)

3. Who’s With Us? (4:04)

4. Reunited (3:07)

5. Back to the Past (4:03)

6. The Tomorrow War (5:33)

7. The Whitespikes (4:01)

8. The Draft (4:41)

9. Goodbye (4:15)

10. So It Begins (8:21)

11. Fight (2:47)

12. Message From the Future (2:28)

13. The Nest (2:08)

14. Test Tubes (3:19)

15. The Cube (2:51)

16. Pushing (6:24)

17. Miami Dolphins Still Suck (1:52)

18. Colonel Forester (5:09)

19. Dan Forester (3:16)

20. Homecoming (2:17)

