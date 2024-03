Little Shop of Halloween Horrors: Joe Dante e Roger Corman per il reboot de “La piccola bottega degli orrori”

Joe Dante e Roger Corman, due icone del cinema di genere, hanno siglato una partnership per produrre un rebbot de La piccola bottega degli orrori. Alla base un racconto del 1932 di John Collier, già adattato per il cinema dallo stesso Corman negli anni sessanta e da Frank Oz negli anni ottanta.

Questo reboot di Corman/Dante, dal titolo Little Shop of Halloween Horrors, è il quarto adattamento del romanzo di Collier, poiché il film di Corman del 1960 ha ispirato un musical teatrale omonimo off-Broadway nel 1982, trasposto poi sul grande schermo nel 1986 ad opera di Frank Oz con un cast che includeva Rick Moranis, Steve Martin, James Belushi, John Candy e Bill Murray.

Corman e Dante per il reboot stanno collaborando con il produttore Brad Krevoy. La rivisitazione darà il via ad un franchise completamente nuovo e sarà diretto da Dante (Gremlins, L’Ululato), da una sceneggiatura scritta da Charles S. Haas (Gremlins 2), con la coproduzione di Corman e Krevoy.

La piccola bottega degli orrori – Il franchise originale

Non ci sono dettagli da condividere riguardo alla storia, ma il film originale vedeva protagonista un giovane Jack Nicholson nei panni di Seymour, imbranato commesso di negozzio che crea e cura una pianta assetata di sangue e in grado di parlare, e la battezza Audrey Junior, come l’assistente nel negozio di cui si è segretamente innamorato. Inizialmente Seymour è felice della sua creazione fino a quando non perde il controllo della situazione, e viene obbligato dalla pianta a commettere omicidi per rifornirla di sangue umano, mentre la polizia indaga sulle sparizioni di persone nei dintorni della bottega.

La versione musical degli anni ottanta è ambientata a New York, negli anni sessanta. Seymour interpretato in questa versione da Rick Moranis lavora in un negozio di fiori insieme ad Audrey (Ellen Greene), la sua giovane collega. Con il negozio in difficoltà, Audrey per attirare clientela consiglia di esporre la bizzarra pianta di Seymour, soprannominata “Audrey II”. Proprio quando gli affari dal negozio migliorano, la piantina inizia a morire, preoccupando Seymour. Il ragazzo prova di tutto per farla star meglio ma nulla funziona, finché si taglia accidentalmente un dito scoprendo che la piantina per sopravvivere necessita di sangue umano… il film di Oz non andò bene dal punto di vista degli incassi, ma in compenso è diventato un film culto. Il film fu candidato all’Oscar per i migliori effetti speciali e per la migliore canzone originale (“Mean Green Mother from Outer Space”).

Il successo del musical oltre al film ha ispirato anche una serie animata di rara bruttezza, Little Shop (1991), di cui è stato consulente Roger Corman. Nel 1995, la pellicola originale del 1960 è stata adattata come una serie di fumetti pubblicata dalla Cosmic Comics di Roger Corman.

Ricordiamo il remake annunciato nel 2020 con Taron Egerton (Seymour), Scarlett Johansson (Audrey), Chris Evans (dottor Scrivello) e Billy Porter come voce di Audrey II. Questo rifacimento sviluppato da Warner Bros. con Greg Berlanti alla regia a maggio 2021 è stato posticipato a tempo indeterminato.

Fonte: Deadline