Stasera in tv: “La rivincita delle sfigate” su Rai 3

La rivincita delle sfigate (Booksmart), su Rai 3 lo spassoso debutto alla regia dell’attrice Olivia Wilde descritto come una sorta di Superbad o American Pie al femminile. Protagoniste della commedia Beanie Feldstein e Kaitlyn Dever nei panni di due migliori amiche della scuola superiore, che stanche di essere considerate delle “secchione” decidono di infrangere le regole almeno una volta nella loro vita prima di andare al college.

La rivincita delle sfigate – Cast e doppiatori

Beanie Feldstein: Molly Davidson

Kaitlyn Dever: Amy Antsler

Jessica Williams: Miss Fine

Lisa Kudrow: Charmaine Antsler

Will Forte: Doug Antsler

Jason Sudeikis: Jordan Brown

Billie Lourd: Gigi

Diana Silvers: Hope

Skyler Gisondo: Jared

Noah Galvin: George

Doppiatori originali

Maya Rudolph: voce motivazionale

Doppiatori italiani

Eva Padoan: Molly Davidson

Veronica Puccio: Amy Antsler

Rossella Acerbo: Charmaine Antsler

Massimo Bitossi: Doug Antsler

Francesco Prando: Jordan Brown

Lucrezia Marricchi: Gigi

Giulia Franceschetti: Hope

Daniele Raffaeli: Jared

Stefano Broccoletti: George

La rivincita delle sfigate – Trama e trailer

Cosa succederebbe se alla vigilia del diploma ti accorgessi di non esserti goduto davvero gli anni del liceo perché troppo preso solo a studiare? Questo è quello che accade alle due protagoniste di questa divertente commedia teen, le migliori amiche Amy (Kaitlyn Dever) e Molly (Beanie Feldstein), che decidono di concentrare quattro anni di divertimento in un’unica indimenticabile e folle notte.

Curiosità sul film

Olivia Wilde dopo questo esordio ha diretto il thriller Don’t Worry Darling (2022) con protagonisti Florence Pugh e Harry Styles.

ll film è scritto da Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel e Katie Silberman, con Adam McKay e Will Ferrell a bordo come produttori.

Olivia Wilde ha incoraggiato Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein a trascorrere del tempo convivendo per costruire davvero un rapporto tra loro. Le due hanno finito per essere compagne di stanza per 10 settimane.

In un’intervista l’attrice Billie Lourd ha raccontato che per la scena in cui il suo personaggio, Gigi, si tuffa dal bordo di uno yacht, Lourd all’inizio era pronta ad eseguire di persona la scena di stunt. Tuttavia, i produttori le hanno detto che di solito la sequenza sarebbe stata eseguita da una stuntwoman professionista a causa del pericolo che comportava. Quando dissero a Lourd che uno di quei pericoli era che l’acqua in cui si sarebbe tuffata era così sporca che avrebbe dovuto indossare un tampone per proteggersi dalle infezioni, ciò contribuì a portare Lourd ad accettare l’idea di usare una stuntwoman. La controfigura che hanno portato per la scena, Heidi Pascoe, era una sommozzatrice professionista.

Olivia Wilde ha incoraggiato il suo cast a riscrivere qualsiasi dialogo per i loro personaggi se lo ritenessero non autentico.

Beanie Feldstein inizialmente ha letto la sceneggiatura per un altro ruolo che alla fine è stato eliminato. Quando Olivia Wilde venne scelta per dirigere, voleva Beanie per il ruolo principale di Molly.

La sceneggiatrice Katie Silberman ha detto che Billie Lourd ha fatto una performance così impressionante che sono state scritte scene extra appositamente per lei.

Nel film, Amy è lesbica e Molly è etero. Nella vita reale, è vero il contrario: Beanie Feldstein è queer e Kaitlyn Dever è etero.

Olivia Wilde ha rivelato che Breakfast Club (1985), Fuori di testa (1982), La vita è un sogno (1993) e Ragazze a Beverly Hills (1995) sono stati tutti fonti d’ispirazione per il suo film.

Molti degli attori tra i membri più giovani del cast sono figli e/o parenti di altri professionisti e star dell’industria di Hollywood. Beanie Feldstein (Molly) è la sorella dell’attore Jonah Hill. Mason Gooding (Nick) è il figlio dell’attore Cuba Gooding Jr.. Molly Gordon (Annabelle / Triple A) è la figlia della sceneggiatrice Jessie Nelson e del regista televisivo Bryan Gordon. Billie Lourd (Gigi) è la figlia dell’agente Bryan Lourd e di Carrie Fisher.

In un’intervista la regista Olivia Wilde ha spiegato la parola “Malala” che viene usata dalle due migliori amiche Amy e Molly come qualcosa che comprendono solo loro: “‘Malala’ è la loro parola in codice per supporto incondizionato. Quindi “malala” significa che ciò che ti chiedo di fare ora con me devi farlo…Malala [Yousafzai, Premio Nobel per la pace, nota per il suo impegno per l’affermazione dei diritti civili e per il diritto all’istruzione – bandito da un editto dei talebani) è uno dei loro grandi modelli. E penso che sia per questo che occupa il posto più significativo nella loro amicizia, l’idea è che se invochi “Malala”, devi davvero dirlo sul serio.”

Billie Lourd (Gigi) ha solo tre anni meno di Jessica Williams (Ms. Fine).

La prima bozza della sceneggiatura è stata scritta nel 2009.

Molti temi in questo film ricordano (o in alcuni casi sono versioni al femminile) di Suxbad: Tre menti sopra il pelo (2007). Inoltre, Beanie Feldstein, il personaggio principale di Booksmart, e Jonah Hill, il personaggio principale di Superbad, sono fratelli.

Il fidanzato di Olivia Wilde al momento delle riprese, Jason Sudeikis, interpreta il preside della scuola.

La riscrittura della sceneggiatura di Susanna Fogel ha rivisto uno dei personaggi principali come lesbica.

Olivia Wilde ha vinto il premio come regista rivelazione dell’anno al Cinemacon di Las Vegas, e in quell’occasione ha detto di voler continuare la sua esperienza di regista e di sentirsi una persona molto fortunata: “Sento che l’unica cosa migliore di essere un attore e vederti su un grande schermo è l’essere un regista e vedere il lavoro che sei stato abbastanza fortunato da creare su un grande schermo. È un grande onore poter vedere il mio primo film arrivare nei cinema, questo è ciò che molta gente sogna, e così tanti registi non hanno questa possibilità, quindi mi sento solo come la persona più fortunata al mondo.”

Il cast del film include quattro ex membri del cast del Saturday Night Live: Jason Sudeikis, Will Forte, Michael Patrick O’Brien e Maya Rudolph. Will Ferrell, un altro ex membro della SNL, è uno dei produttori esecutivi del film.

In un’intervista a Vanity Fair la regista Olivia Wilde ha descritto La rivincita delle sfigate come “il Training Day dei film sulle scuole superiori”.

Una delle toppe di Amy presenta il simbolo del programma per astronauti Mercury Seven. Non è chiaro il motivo per cui indossa questo simbolo, dato che non menziona mai alcun interesse per lo spazio, e tutti i Mercury Seven erano uomini. I costumisti hanno detto di aver preso le sue toppe politiche dai negozi dell’usato; è possibile che lo abbiano scambiato per un simbolo femminista, data la sua somiglianza con il simbolo di Venere utilizzato dalle femministe.

A Diana Silvers è stato chiesto di fare un provino per Ryan ma ha rifiutato, ritenendo che non fosse adatta al ruolo. Ha invece chiesto di fare un provino per Hope, per il quale è stata scelta.

In bagno, Hope dice ad Amy “non fare prigionieri”. Più tardi, c’è una scena in cui Molly ha un enorme testo “Non fare prigionieri” sul muro sopra il suo letto.

Amy indossa una maglietta con l’immagine di Birute Galdikas, antropologa, climatologa e ambientalista canadese nonché maggior esperta mondiale sugli oranghi.

Quando le ragazze stanno guardando il “documentario” nel retro dell’auto del preside Brown, e lui collega il telefono, pensando che volessero della musica, chiede “È Cardi B?”. Beanie Feldstein ha recitato nel video musicale di “Girls Like You” dei Maroon 5 & Cardi B.

Noah Galvin e Molly Gordon hanno già lavorato insieme nella produzione Off-Broadway di “Alice by Heart”.

Tutti i laureandi sono nati tra la metà e la fine degli anni ’90, quindi avevano più di 20 anni quando è uscito il film.

La Delta Air Lines ha rimosso diverse scene dalla versione a bordo del film, in particolare quelle contenenti interazioni tra persone dello stesso sesso. Dopo che gli spettatori lo hanno fatto notare alla regista Olivia Wilde su Twitter, lei ha detto che aveva il cuore spezzato per la censura, poiché quelle scene sono parte integrante del viaggio del personaggio principale. Wilde ha esortato la Delta a rettificare la propria decisione e ha implorato qualsiasi altra compagnia aerea di fare lo stesso per film simili. Subito dopo, la Delta ha annunciato che quelle scene sarebbero state reinserite.

La rivincita delle sfigate – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del leggendario DJ/produttore Dan The Automator pseudonimo di Daniel M. Nakamura (Gorillaz, Handsome Boy Modeling School, Deltron 3030, Kool Keith, Got a Girl, Crudo).

pseudonimo di (Gorillaz, Handsome Boy Modeling School, Deltron 3030, Kool Keith, Got a Girl, Crudo). La colonna sonora include i brani: To Whom It May Concern di Sam Spiegel (feat. CeeLo Green, Theophilus London & Alex Ebert), Unchained Melody di Lykke Li, Money e Attitude di Leikeli47, Can You Discover? e Osaka Loop Line di Discovery, Throw It Down di Dominique Young Unique, Double Rum Cola di Fata Boom, I’ve Seen Footage di Death Grips, Holy Calamity (Bear Witness II) di DJ Shadow, Prince Paul, Dan The Automator, Conrad O. Johnson Sr. & Gary Rector, Batshit di Sofi Tukker, Speaking in Tungs di Cam’ron & Vado, Give Up the Funk (Tear the Roof Off the Sucker) di Parliament, Libiamo ne’lieti calici da “La Traviata” di Giuseppe Verdi eseguita dalla Tokyo Philharmonic Orchestra & Fujiwara Opera Chorus, Push It di Salt-N-Pepa, Come Down di Anderson .Paak, What’s Golden di Jurassic 5, Look at These Hoes di Santigold, Boys di Lizzo, You Oughta Know di Alanis Morissette, High On Your Love di Kings Go Forth, Wildfire di SBTRKT feat. Little Dragon, Slip Away di Perfume Genius, Freewa di Scapegoat Wax, Cold War di Cautious Clay, Brace di Twin Shadow feat. Rainey Qualley, Oh Baby di LCD Soundsystem, Woman di Rhye, Nobody Speak di DJ Shadow feat. Run the Jewels, Carries On di Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, How We Are di Lia Ices.

1. Full Star (4:50)

2. Amy Devastated (6:00)

3. Broke a Couple of Rules (3:21)

4. Molly and Nick Dance (3:16)

5. Handjobs / Graduation (4:32)

6. Amy Molly Fight (3:41)

7. One Night Left (3:05)

8. Ryan (1:08)

La colonna sonora di “La rivincita delle sfigate” è disponibile su Amazon.