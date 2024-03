La Sala Professori: la colonna sonora del film con Leonie Benesch candidato agli Oscar 2024

La Sala Professori (Das Lehrerzimmer), ha debuttato nei cinema italiani con Lucky Red il nuovo film del regista Ilker Çatak con protagonista Leonie Benesch (Il Nastro Bianco, The Crown).

Il film del regista Ilker Çatak dopo il premio a Berlino come Miglior film per la giuria C.I.C.A.E., il Premio Europa Cinema Label, la candidatura al Premio Oscar come miglior film straniero è stato recentemente designato come Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI con la seguente motivazione:

Nel microcosmo di una scuola tedesca “a tolleranza zero”, Çatak mostra come la democrazia, nell’illusorio tentativo di risolvere un banale caso, finisca con lo stravolgere privacy, libertà, dignità delle persone e, soprattutto, la ricerca della verità. Lo sguardo accusatorio di una webcam finisce col destabilizzare una situazione sotterraneamente già nervosa, mettendo in crisi indagini e relazioni, dove tutti, insegnanti, studenti e genitori, escono sconfitti.

Protagonista assoluta Leonie Benesch (Il Nastro Bianco, The Crown) nei panni di un’insegnante di scuola media al primo incarico alle prese con il mistero di una serie di furti e la necessità di trovare il colpevole.

Lo spazio scolastico come un campo di battaglia, specchio della società, in cui ad ogni azione corrisponde una reazione, con ripercussioni sulle vite di tutti coloro che lo abitano. Un film ricco di tensione che mette a nudo le pecche di un sistema scolastico rigidamente retto sul rispetto della forma, in cui ci si interroga sul prezzo della verità e dell’onestà e in cui la cattiva informazione e il pregiudizio giocano un ruolo di primo piano.

La Sala Professori – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Marvin Miller (Balloon – Il vento della libertà, Tutta la verità su mia madre).

La colonna sonora include il brano “Ouvertüre – Ein Sommernachtstraum, op. 21” di Felix Mendelssohn Bartholdy, eseguita dalla Royal Philharmonic Orchestra condotta da Sir Thomas Beecham .

condotta da . Marvin Miller nasce ad Augusta nel 1988. La necessità di esplorare diverse espressioni e forme musicali, combinando in egual misura sia le sue radici nella musica classica che la sua affinità per la musica sperimentale ed elettronica, è alla base del suo lavoro nel campo della musica da film. Il cortometraggio Old School del 2013 ha segnato l’inizio di una collaborazione con il regista lker Çatak che continua ancora oggi. Sono seguiti i cortometraggi Zeitraum, Where We Are, Fractures tutti del 2014, nonché il lungometraggio I Was, I Am, I Will Be del 2019. Nel 2020, Marvin Miller ha scritto la musica per The Girl with the Golden Hands film d’esordio della regista Katharina Marie Schubert. In collaborazione con il compositore Ralf Wengenmayr, ha creato la musica per i film Jim Button and the Wild 13 (2018, regia di Dennis Gansel; musica aggiuntiva), “Ballon – Il vento della libertà” (2018, regia di Michael Bully Herbig; nominato ai premi 2019 German Film Awards nella categoria “Miglior colonna sonora”) e Jim Button and Luke the Engine Driver (2020, diretto da Dennis Gansel).

1. Das Lehrerzimmer 2:38

2. Carla 1:01

3. Diebstahl 0:53

4. Wir sind diejenigen, die verwirrt sind 0:56

5. Elternabend 1:13

6. Carla (Reprise) 0:54

7. Weiße Blusen 1:06

8. Oskar 1:17

9. Veritas omnia vincula vincit 0:55

La colonna sonora di “La Sala Professori” è disponibile su Amazon.