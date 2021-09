La Scelta di Anne – L’Événement: trailer e tutte le anticipazioni sul film Leone d’oro a Venezia

Il 4 novembre arriverà nelle sale italiane con Europictures l’acclamato dramma francese La Scelta di Anne – L’Événement che ha recentemente vinto il Leone d’Oro come miglio film alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 78. Ambientato nella Francia del 1963, La Scelta di Anne – L’Événement racconta il viaggio della battaglia fisica ed emotiva di Anne, una giovane donna che decide di abortire per completare i suoi studi e sfuggire al destino sociale della sua famiglia proletaria, in un mondo che condanna il desiderio delle donne, e il sesso in generale. Ma sarà una lotta contro il tempo….

Trama e cast

Francia, 1963. Anne è una brillante studentessa con un promettente futuro davanti a sé. Tuttavia, quando resta incinta, vede svanire la possibilità di portare a termine i propri studi e sfuggire ai vincoli insiti nella sua estrazione sociale. Con l’avvicinarsi degli esami finali e la gravidanza sempre più evidente, Anne si decide ad agire, anche se deve affrontare la vergogna e il dolore, anche se deve rischiare la prigione per seguire la sua strada…

Il cast del film include Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet-Klein, Luàna Bajrami, Louise Orry Diquero, Louise Chevillotte, Pio Marmaï, Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis, Leonor Oberson, Fabrizio Rongione

La Scelta di Anne – trailer e video

Clip in lingua originale sottotitolata pubblicata il 21 settembre 2021

Curiosità

La regista Audrey Diwan è alla sua seconda prova dietro la macchina da presa dopo il dramma Losing It (Mais vous êtes fous). Il curriculum di Diwan include anche crediti come sceneggiatrice per Ami-ami, L’uomo dal cuore di ferro e French Connection.

Audrey Diwan dirige “La Scelta di Anne – L’Événement” da una sua sceneggiatura scritta con Marcia Romano (A testa alta) basata su un romanzo autobiografico di Annie Ernaux.

L’attrice Anamaria Vartolomei (Anne) ha recitato anche in Jacky nel reame delle donne, Lo scambio di principesse e La brava moglie.

“La Scelta di Anne – L’Événement” oltre al Leone D’oro si è aggiudicato altri premi collaterali a Venezia 78, tra cui Il FIPRESCI AWARD (assegnato dalla stampa estera) e il Premio Arca CinemaGiovani 2021.

Dichiara Lucy De Crescenzo, CEO di Europictures: “Sono molto felice di questo importante riconoscimento ed orgogliosa come donna di distribuire questo film così potente, che difende un diritto importante per le donne che fino a poche decine di anni fa era negato anche nel nostro paese. Sembra incredibile ma ancora in 16 paesi l’aborto è considerato un crimine e quello che sta succedendo in Texas ci fa capire come la battaglia è ancora lunga. Grazie alla regista per aver realizzato un film così necessario. Non vediamo l’ora di farlo vedere al pubblico in sala”.

Le musiche originali del film sono di Guillaume Roussel (3 days To Kill, BAC Nord, Primal – Istinto animale, Outcast – L’ultimo templare). Roussel e la regista Audrey Diwan hanno già collaborato per L’uomo dal cuore di ferro.

Note di regia

Qual è il destino di una giovane donna che si misura con un aborto clandestino? Spesso, possiamo solo cercare di indovinare la risposta. Quando ho deciso di realizzare l’adattamento di L’événement di Annie Ernaux, ho cercato di trovare il modo per catturare la natura fisica dell’esperienza, di tenere conto della dimensione corporea del percorso. La mia speranza è che l’esperienza trascenda il contesto temporale della storia e le barriere di genere. Il destino delle giovani che hanno dovuto ricorrere a questo tipo di operazioni è rischioso, insopportabile. Tutto quello che ho fatto è stato cercare la semplicità dei gesti, l’essenza che potesse veicolarlo. [Audrey Diwan]

Foto e poster