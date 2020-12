La scelta giusta: trailer del thriller Andrea D’Emilio disponibile su Amazon e Chili

Debutta oggi 22 dicembre sulle piattaforme Prime Video e Chili, distribuito da 102 Distribution, il thriller La scelta giusta, opera prima di Andrea D’Emilio.

La trama ufficiale:

Luca è un giovane imprenditore, direttore dell’azienda AlterEgo che si occupa di protezione reti e realtà aumentata. Una grossa multinazionale, la Real Tech, a cui sta rubando fette di mercato, si interessa alla AlterEgo e fa un’offerta per comprarla. Luca rifiuta, e la Real Tech comincia a fare pressioni sempre più insistenti. Minacciato dalla Real Tech, da attacchi informatici e misteriosi incidenti, incontra il suo ‘doppelgänger’, Flavio, più abile, più coraggioso e più determinato di lui. Flavio lo aiuta, ma al tempo stesso lo trascina verso un abisso di alcool e droga.

Il film è interpretato da Francesco De Francesco, Costantino Comito, Delia Germi, Roberta Bizzini, Luis Molteni, Augusto Zucchi, Marco Aceti e Francesco Maria Dominedò.

Il film, prodotto da Alberto De Venezia e sceneggiato dal regista – anche montatore – con Eleonora Pennisi e Daniele Malavolta, si avvale della direzione della fotografia di Dario Germani, delle musiche originali di Mario Spinelli e Andrea ‘Polisynth’ Policiti, della scenografia di Tonino Di Giovanni, dei costumi di Angela Chezzi e degli effetti visivi dell’Animatika Visual Effects.



Nato e cresciuto a Roma, Andrea D’Emilio si diploma in Montaggio all’Istituto Professionale per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini. Allievo del Maestro Roberto Perpignani, lavora principalmente come montatore, firmando l’editing di Cara ti amo, di Gian Paolo Vallati, Io è Morto, di Alberto De Venezia, Le Grida del Silenzio, di Sasha A. Carlesi, Story Riders di Daniele Malavolta, Dillo al mare, di Riccardo Sesani, Karate Man, di Claudio Fragasso e l’opera collettiva Italian Blood Stories, dove ha firmato anche uno degli episodi come regista. Dopo aver diretto numerosi cortometraggi – Il Fantasma di Claudio; I dolori del giovane Narcos, L’Eunuco – e documentari, esordisce nel lungometraggio con “La scelta giusta”.