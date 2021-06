Stasera in tv: “La scelta – The Choice” su Canale 5

Cast e personaggi

Benjamin Walker: Travis Shaw

Teresa Palmer: Gabby Holland

Maggie Grace: Stephanie Parker

Alexandra Daddario: Monica

Tom Welling: Dr. Ryan McCarthy

Tom Wilkinson: Dr. Shep

Noree Victoria: Liz

Brad James: Ben

Anna Enger: Megan

Wilbur Fitzgerald: Mr. Holland

Callan White: Mrs. Holland

Jesse C. Boyd: Matt

Dianne Sellers: Jackie

Brett Rice: Dr. McCarthy

La trama

In una piccola cittadina costiera, il veterinario Travis Shaw (Benjamin Walker) lavora con suo padre Shep (Tom Wilkinson) ed è molto legato alla sua amata sorella Steph (Maggie Grace). Travis ha molto successo con le donne e ogni tanto esce con Monica (Alexandra Daddario). Quando la residente Gabby Holland (Teresa Palmer) si trasferisce nella casa accanto, inizialmente crede che sia un uomo pretenzioso. Ma quando il suo ragazzo Ryan MacCarthy (Tom Welling), collega medico nello stesso ospedale in cui lavora, ha bisogno di recarsi in un’altra città, Gabby e Travis hanno una relazione e s’innamorano. All’improvviso, Ryan torna e le propone di sposarla e Gabby si ritrova a fare una scelta tra i suoi due amori.

Curiosità

“La scelta – The Choice” diretto da Ross Katz (Adult Beginners) e scritto da Bryan Sipe (Demolition: Amare e vivere) è basato sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, uscito nel 2007 e undicesimo libro di Sparks trasformato in film.

Il figlio di Clint Eastwood, Scott Eastwood, era stato originariamente scelto per questo film, ma è stato sostituito da Tom Welling e inserito in un altro film, anche in quel caso tratto da un libro di Nicholas Sparks, intitolato La risposta è nelle stelle.

Il film è stato girato a Wilmington nella Carolina del Nord.

Benjamin Walker e Maggie Grace interpretano fratello e sorella in questo film. Grazie alla loro somiglianza con Liam Neeson, Maggie ha interpretato la figlia di Neeson nella trilogia d’azione Taken – Io vi troverò mentre Walker ha interpretato la versione più giovane di Neeson personaggio in Kinsey (2004).

La scatola di legno che Adrienne ha realizzato per Paul in Come un uragano (Nights in Rodanthe) è presente quando Travis sta frugando tra le cose di Gabby.

Secondo film in cui Tom Welling e Maggie Grace sono co-protagonisti. Il primo è stato il remake The Fog – Nebbia assassina (2005).

Questo è il primo film adattato da Nicholas Sparks in cui nessun personaggio (che sia protagonista o di supporto) muore entro la fine del film.

“La scelta – The Choice” costato 10 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 23.

La colonna sonora

Le musiche originali di “La scelta – The Choice” swono del compositore brasiliano Marcelo Zarvos (The Good Shepherd – L’ombra del potere, Brooklyn’s Finest, Il traditore tipo, Cell, Barriere).

(The Good Shepherd – L’ombra del potere, Brooklyn’s Finest, Il traditore tipo, Cell, Barriere). La colonna sonora include i brani: “Amsterdam” di Guster, “What Can I Do” di The Rosebuds, “Black Betty” di Mick Jaroszyk & Burn This Song, “It Gets Better” di The Preatures, “Don’t Apply Compression Gently” di Courtney Barnett, “Before It Happened” di Gumby Brown and the Nifty Critters, “Modern Drift” di Efterklang, “Terrible Love (Alternative Version)” di The National, “Feelin’ Alright” di Voices of Unity, “On My Way Back Home” di Band of Horses, “Teenage” di Veronica Falls, “Tomorrow” di James, “Daylight” di Natalia Safran & Mick Jaroszyk.

TRACK LISTINGS:

1. Amsterdam (Guster) 3:37

2. What Can I Do? (The Rosebuds) 2:06

3. Black Betty (Mick Jaroszyk and Burn This Song) 2:37

4. Don’t Ever Let Me Go (Marcelo Zarvos) 3:13

5. The Secret to Life (Marcelo Zarvos) 2:39

6. Modern Drift (Efterklang) 4:55

7. Terrible Love (Alternate Version) (The National) 4:18

8. The Stars and the Moon (Marcelo Zarvos) 2:30

9. Come Bother Me (Marcelo Zarvos) 3:35

10. Teenage (Veronica Falls) 2:53

11. Tomorrow (James) 3:43

12. The Finale (Evan Goldman) 2:07

13. Daylight (Natalia Safran) 6:31

14. I Remember Everything (Marcelo Zarvos) 5:05

15. The Windchimes (Marcelo Zarvos) 4:52

