Venezia 2021, La scuola cattolica: trailer e tutte le anticipazioni sul nuovo film di Stefano Mordini

La Scuola Cattolica di Stefano Mordini debutterà in anteprima mondiale alla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film, scritto da Massimo Gaudioso, Luca Infascelli e Stefano Mordini è tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega 2016.

Sono grato ed è importante fare ancora una volta parte della selezione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia con un film che racconta l’ambiente da cui si è generato quel seme distorto che ha prodotto una delle pagine più nere dell’Italia del dopoguerra: l’omicidio del Circeo. Il film vuole mettere in discussione valori, certezze, dogmi dietro i quali una parte della società italiana si è trincerata per tanti anni, raccontando il momento in cui queste convinzioni hanno cominciato a scricchiolare. Sono sicuro che il Festival di Venezia sia il miglior posto dove presentare per la prima volta questa storia. [Stefano Mordini]