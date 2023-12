Stasera in tv: “La seconda chance” con Max Giusti su Rai 1

La seconda chance, su Rai 1 la commedia di Umberto Carteni (Diverso da chi?) con Max Giusti, Gabriella Pession e la partecipazione straordinaria di Maurizio Mattioli.

La seconda chance – Trama e trailer

Max e Anna Mancini (Max Giusti e Gabriella Pession) sono sposati da venticinque anni ed hanno due figli adolescenti. I due ragazzi, sebbene siano gemelli, sono caratterialmente agli antipodi: Tina (Vittoria Gallione) è ribelle e poco studiosa; Nico (Fabio Bizzarro) è pacato, solitario ed ha il chiodo fisso dei videogiochi. Tra genitori e figli è in atto una guerra costante, che raggiunge l’apice il giorno del diciottesimo compleanno dei gemelli, quando la festa a casa, che era stata loro concessa, degenera. Max e Anna si rendono conto di non sapere nulla di quei due adolescenti, si chiedono dove abbiano sbagliato e ripensano con nostalgia ai tempi in cui Tina e Nico erano adorabili scriccioli da proteggere. Ma ricordano davvero com’è andata? Al termine di quella serata disastrosa, si presenta una seconda chance per Anna e Max, per vedere chiaro nel rapporto con i loro figli e tentare, dove possibile, di non ripetere gli stessi errori.

Curiosità sul film

Il cast tecnico: Fotografia di Vladan Radovic / Scenografia diFabrizio De Luca / Montaggio di Lorenzo Campera / Costumi di Sabrina Spissu.

Le musiche originali del film sono di Diego Buongiorno (N. variazioni, Monolith).

Umberto Carteni – Note biografiche

Carteni inizia a muovere i primi passi nel 1987 come assistente alla regia di Cristina Comencini, Giuseppe Tornatore, Nanni Loy, Gigi Magni, Bernardo Bertolucci, Daniele Luchetti, Peter Del Monte e molti altri. Contemporaneamente lavora per il mondo dell’advertising collaborando nella realizzazione di campagne pubblicitarie.

Nel 1990 scrive e dirige delle Candid Camera per Rai 3 e dal 2005 inizia la sua carriera di regista pubblicitario, lavorando per Lavazza, Tim, Telecom, Ferrero, Alitalia e Sky.

Dopo aver collaborato a diverse sceneggiature, firma, nel 2008, il suo primo film da regista, Diverso da Chi?, prodotto da Cattleya e distribuito da Universal, con cui ottiene 4 nomination ai David di Donatello e 3 ai Nastri d’Argento e si aggiudica il Globo d’oro per la Miglior Opera Prima e il Ciak d’oro per la Miglior attrice protagonista a Claudia Gerini.

Nel 2012 gira Studio Illegale, prodotto da Beppe Caschetto e da Warner Bros Entertainment Italia e tratto dall’omonimo romanzo di Federico Baccomo, che ne firma la sceneggiatura insieme a Francesco Bruni e Alfredo Covelli.

Nel 2016 la prima Fiction per Canale 5, è L’isola di Pietro. tre anni dopo torna sul set con Divorzio a Las Vegas, che realizza con Rodeo Drive e Rai Cinema e nel 2022 scrive e dirige Quasi orfano, remake del film francese Ti ripresento i tuoi con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini.

Max Giusti – Note biografiche

Attore, comico, imitatore, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico, Max Giusti incarna perfettamente la figura dello showman. All’anagrafe Massimiliano Giusti, classe 1968, esordisce giovanissimo in TV con Stasera mi butto nel 1991.

Nel 2000 entra nel cast di Quelli che il calcio, dove diventa noto al grande pubblico grazie alle indimenticabili parodie di Malgioglio, Ricucci, Biscardi, Lotito. Dopo otto anni passa a Rai1, conduce per cinque anni il game show Affari tuoi, affianca Fabrizio Frizzi in Attenti a quei 2 ed è anche capocomico nello show di prima serata Riusciranno i nostri eroi.

Dal 2016 per Discovery torna nell’access prime time conduce sul Nove l’access prime time del game show Boom!. Max Giusti è noto anche al pubblico delle fiction: indossa i panni del maresciallo Mollica nella serie di Rai1 Raccontami e per tre stagioni è l’ispettore Marchetti di Distretto di Polizia per Canale5.

Oltre a quella televisiva Max Giusti intraprende una brillante carriera teatrale: scelto da Pietro Garinei in persona diventa protagonista delle commedie musicali per antonomasia: Aggiungi un posto a tavola e Se il tempo fosse un gambero. Con i suoi one-man- show si esibisce sui palcoscenici più importanti d’Italia, come il Palalottomatica e il Centrale del Foro Italico.

La voce di Max Giusti viene scelta per doppiare Gru, il cattivo dal cuore tenero del fortunatissimo film distribuito da Universal Pictures Cattivissimo me, ruolo che mantiene anche nei sequel. Nel Terzo capitolo della saga di animazione presta la voce anche a Dru, fratello gemello di Gru. Sul grande schermo viene diretto da Carlo Vanzina in E adesso sesso e Le barzellette e da Federico Zampaglione in Nero Bifamiliare. Interpreta un ruolo drammatico nel film La Fiamma sul ghiaccio diretto da Umberto Marino. Nel 2019 è protagonista in Appena un minuto, per la regia di Francesco Mandelli.