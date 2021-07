La sirenetta del regista Rob Marshall, ramake live-action dell’amato classico animato del 1989, ha concluso le riprese. A dare l’annuncio la protagonista del film e nuova Principessa Ariel, l’attrice Halle Bailey, che ha colto l’occasione per condividere una foto sul suo account ufficiale Instagram.

E’ proprio così..questo è un annuncio di fine riprese❤️Da quando ho fatto il provino per questo film quando avevo 18 anni e stavo per compierne 19, fino a quando ho finito di girare durante una pandemia durante la quale ho compiuto 21 anni..finalmente ce l’abbiamo fatta…💖mi sento così grata di aver sperimentato questo film in tutta la sua gloria..è stata l’esperienza più dura essere lontano da tutto e tutti che abbia mai conosciuto, a provare dubbi su se stessi/solitudine, ma anche provare una tale libertà e perseveranza quando sono giunta alla fine. Questa esperienza mi ha reso molto più forte di quanto avessi mai pensato di poter essere. Sono così grata di avere persone così adorabili e talentuose nel cast come Jonah Hauer-King che sarà mio amico per infinite vite, Jacob Tremblay di cui sono così orgogliosa e leggende come Javier Bardem, Melissa McCarthy, Awkwafina e Daveed Diggs che sono maestri del loro mestiere ma sono così comprensivi e aperti verso dime…così come al resto del bellissimo cast e della troupe. non vedo l’ora che il tempo acceleri in modo che tutti voi possiate guardare questo film perché è stato realizzato con tanto amore (più sangue sudore e lacrime) lol grazie sardegna per un finale meraviglioso!!! baci baci.

Il cast include anche Melissa McCarthy nei panni della strega Ursula e Javier Bardem in quelli di Re Tritone. Il cast è completato da Jonah Hauer-King (Un viaggio a quattro zampe) nel ruolo del principe Eric e Daveed Diggs (Hamilton), Awkwafina (Jumanji: The Next Level) e Jacob Tremblay (Good Boys) nei panni rispettivamente dei compagni animali di Ariel: il granchio Sebastian, il gabbiano Scuttle e il pesciolino Flounder.Il cast è completato da Noma Dumezweni, Jessica Alexander, Lorena Andrea, Emily Coates, Kajsa Mohammar, Russell Balogh, Jude Akuwudike, Jeffin Kunjumon e Adrian Christopher.

Rob Marshall che ha già collaborato con Disney per il musical Into the Woods e il sequel Il ritorno di Mary Poppins dirige “La sirenetta” da una sceneggiatura di David Magee, lo sceneggiatore due volte nominato all’Oscar per Vita di Pi e “Il ritorno di Mary Poppins”. Il remake conterrà brani classici del film animato Disney del 1989 e nuove canzoni del compositore del film originale, Alan Menken, con testi del creatore di Hamilton e cantautore nominato all’Oscar Lin-Manuel Miranda, che servirà anche come co-produttore.

L’originale “La Sirenetta”, 28° classico Disney, è uscito il 17 novembre 1989 incassando 211 milioni di dollari nel mondo alla fine della sua corsa nei cinema. “La Sirenetta” contribuì con il precedente Chi ha incastrato Roger Rabbit a rilanciare l’animazione Disney dopo una serie di flop prodotti dai primi anni settanta, dando inizio all’era nota come il “Rinascimento Disney”. Il film è approdato anche a Broadway nel 2008 in un adattamento teatrale scritto da Doug Wright con nuove canzoni di Alan Menken e Glenn Slater.

